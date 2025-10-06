Boyner Grup, Sürdürülebilirlik İçin 44 Milyon Lira Yatırım Yaptı

Boyner Grup, son 3 yılda 44 milyon lirayı aşan çevresel yatırımlarıyla sürdürülebilirlik yolculuğunu güçlendirmeye devam ediyor.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin detayları paylaşan Boyner Grup, geçen yıl kullandığı elektriğinin yarısını yenilenebilir enerjiden karşılarken, bu yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 100'e çıkarmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel etkiler üzerinden değil, insanı odağa alan bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını belirtti.

Boyner, "Dünya iklim krizi, eşitsizlikler ve teknolojik dönüşümle büyük bir değişimden geçerken geleceği düşünerek hareket etmek zorundayız. Bu yüzden sürdürülebilirliği çevresel yatırımların ötesinde insan odaklı, cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık ve fırsat adaletini de içine alan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki eşitliğin olmadığı yerde sürdürülebilirlikten söz edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik stratejilerini, işlerine, dünyaya, çalışanlarına, paydaşlarına ve geleceğe duydukları 5 temel sorumluluk ekseni üzerinde inşa ettiklerini aktaran Boyner, şeffaf ve etik yönetimden döngüsel ekonomiye, kapsayıcı bir kurum kültüründen teknolojiye kadar attıkları her adımın sürdürülebilirlik vizyonlarının bir parçası olduğunun altını çizdi.

Boyner, sürdürülebilirlik odağındaki tüm yatırımlarını gelecek nesillere bırakacakları bütüncül bir mirasla ölçtüklerine dikkati çekerek, "Çünkü biz Boyner Grup'ta hiçbir zaman yalnızca finansal destek sağlamayı yeterli görmedik, değişimin ve dönüşümün bir parçası olmayı da sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"3 yılda 44 milyon liranın üzerinde çevresel yatırım gerçekleştirdik"

Boyner Grup Mali İşler ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Özgür Tokgöz Altun da son 3 yılda 44 milyon liranın üzerinde çevresel yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı.

Geçen yıl hayata geçirdikleri enerji verimliliği projeleriyle 3,1 milyon kilovat/saat (kWh) tasarruf sağladıklarını belirten Altun, "Bu miktar yıllık ortalama 2 bin konutun elektriğine eş değer. Altınyıldız Tekstil'de kullandığımız elektriğin tamamını I-REC sertifikalı yeşil elektrikle karşıladık. Bu sayede yaklaşık 4 bin 800 aracın yıllık emisyonuna eşdeğer olarak 11 bin ton karbondioksit emisyonunu engelledik." değerlendirmesini yaptı.

Altun, Boyner Grup'un Kırıkkale'de devreye almak üzere olduğu belirtilen 3 bin 66 kWp'lik güneş enerjisi santrali (GES) tamamlandığında ise önemli ölçüde yeni mağaza ve merkez ofisin enerji ihtiyacının yüzde 85'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını aktardı.

Döngüsel ekonominin iş yapış biçimlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Nivo işbirliğiyle 2021'den bu yana 1,6 milyon ürünü yenileyerek ekonomiye geri kazandırdık. Bu sayede 16 bin ton karbon emisyonunu engelledik, 23 milyon kişinin bir yıllık içme suyuna eş değer 12,8 milyon ton su tasarrufu sağladık. Yalnızca ürünleri değil, milyonlarca ton suyu ve binlerce ağacı da kurtarma anlamına gelen bu çalışmalarımızın yanı sıra lojistik süreçlerimizde de çoklu taşıma kasalarına geçişle yılda yaklaşık 300 bin karton kutunun kullanımını önledik ve 5 bin 500 ağacın kesilmesini engellemiş olduk."

Altun, teknoloji ve inovasyonun da sürdürülebilirlik faaliyetlerinin önemli bir boyutu olduğunu belirterek, 2024'te AR-GE yatırımlarının 392 milyon liraya ulaştığını ve Boyner AR-GE merkezlerinde 15 yeni projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik kriterlerini güçlendirmek için de denetimler gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaşan Altun, attıkları tüm adımlarla tüm ekosistem için kalıcı ve ölçülebilir bir değer yaratmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Boyner Grup'ta yönetimde kadın oranı yüzde 50

Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi ve Strateji & İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu ise Boyner Grup'ta yönetim ve icra kurullarının yüzde 50'sinin kadınlardan oluşmasının, toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürüne entegre ettiklerinin en somut göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Şatıroğlu, "She Lab-Genç Kadınlar için Sürdürülebilirlik Laboratuvarı projemiz de kısa sürede önemli bir yol kat etti. 120'den fazla genç kadının mezun olurken, yeni dönem için ise 1000'in üzerinde başvuru aldık." bilgisini paylaştı.

Boyner Grup çatısı altında yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği hedefli projelere de değinen Şatıroğlu, grubun, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte yürüttükleri İyi İşler Programı ile 200'den fazla kadın girişimcinin mezun olduğunu, binlerce kişiye istihdam sağlandığını ifade etti.