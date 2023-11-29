E-ticarette yükselen iş modeli: Oyunlaştırma!

E-ticaret'te yükselen iş modeli oyunlaştırma ile ilgili Migros, Pegasus, Arçelik, Boyner, Hepsiburada gibi kurumlar başarı hikayelerini paylaştı.

Etkinlik Oniki platformu üzerinden 3 Kasım 2023 Cuma günü tümüyle online ve ücretsiz olarak 12 dakikadan oluşan 12 uzman konuşmacıyla gerçekleşti. Açılış konuşmasını Oniki platformu kurucusu Ziya Kızıltan ve Gamfed Türkiye Oyunlaştırma Topluluğu kurucusu Ercan Altuğ Yılmaz'ın yaptığı etkinlikte pandemi döneminde büyüyen eticaret alanı o dönem talebe odaklanırken pandemi sonrasında da farklılaşma için müşteri deneyime odaklanarak oyunlaştırma gibi uygulamada tüketicileri tutacak ve sadakat yaratacak iş modellerini uygulamalarına eklemeye başladıkları paylaşıldı.

Gamfed Türkiye ve Oniki işbirliğiyle düzenlenen 2. E-ticarette Oyunlaştırma Etkinliği gerçekleşti!

12 dakikadan oluşan 12 konuşmayı yeniden izlemek için:

Eğitimci ve Metaverse Uzmanı Devrim Danyal oldu. Devrim Danyal e-ticaret'in günümüzde 2 boyutlu deneyimlerini oyunlaştırma ile 5 duyumuz üzerinden Metaverse-Ticaret yani M-Ticaret olarak güncelleyeceğini paylaştı.

Etkinliğin ikinci konuşmacısı ebebek firmasından Kemal Bora YUNTAL firmanın ödüllü oyunlaştırma projesi "Bebeveynler Kulübü" projesini paylaştı. "Dedektif Bebeveyn" gibi fotoğraf bazlı görevlerle müşterilerine çocuk odalarını, bazı ürünleri ve reyonları çektirdikleri devamında da bilgi yarışmalarıyla da bazı sürpriz kodlarla kazanılan ödüllerle kasadan indirim alınabildiğini anlattı.

Bir sonraki konuşmacı "Türkiye'nin en büyük e-ticaret altyapısı" olan Ticimax firmasından Cansu Akdemir oldu. Cansu Akdemir, sunumunda oyunlaştırmada kullanılabilecek teknolojik altyapılar ve örneklere yer verdi. Sepet önerileri, pop-up gibi anlık indirimler ve hediye çarkı gibi teknik altyapıları ve olası oyunlaştırma kurgularından bahsetti.

Oyunlaştırma sadece şirketlerde satış ve karlılık gibi iş hedefleri için değil, sağlık gibi alanlarda da geniş kitlelerin ulaşabileceği bir iş modelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Milyon İstanbullunun daha aktif bir hayat yaşaması için adımsayar özelliğiyle geliştirdiği "Yürü Be İstanbul" uygulamasını İBB Spor AŞ Başkanı İ. Renay Onur, tanıttı. 3 ödül alan uygulama 200 binden fazla indirme ile 15 milyardan fazla adım atıldı.

En çok adım atılan lokasyonlar Caddebostan, Elmadağ ve Moda iken saatler ise 15-16 arası oldu. En çok talep edilen ödüller İstanbul Kart yükleme ve Beltur Kahve olmuş. İ. Renay Onur, sunumunda Adım Adım ile başlayan oyunlaştırılmış sağlık uygulamaları deneyimini nasıl "Yürü Be İstanbul" projesine taşıdıklarını aktardı.

Arçelik şirketi kurum içi girişimcilik merkezi olan "Garage Innovation Hub" tarafından "Sürdürülebilirlik" odaklı geliştirilen oyunlaştırılmış uygulama olan "Nature Up" ürün yöneticisi Serap Enes tarafından paylaşıldı. Uygulama "karbon ayak izi hesaplamak" ile "offset" yani Karbon Ayak İzini azaltmak için bazı görevlerle başlanabiliyor. Bu görevlerle de puanlar ve ödüller kazanmak mümkün. Uygulama şuan sadece Arçelik çalışanları ve partnerlerine açık.

Hedef kitlenin sürdürülebilirlikle ilgili hedeflere ulaşmada 3 farklı oyuncu tipine göre ayırdıklarını, bazılarının sadece "learner-öğrenen" ama çoğunlukla hayatlarına sürdürebilir alışkanlıklar kazanmayan profillerin yanında, sadece ödül ve rekabet odaklı bu davranışları yapanların da "görevci-achiever" olarak ayrıldıklarından bahsetti.

Utilify kurucusu Bertuğ Oymak özellikle Blockchain tabanlı kişiye özel ve arşivlenebilir "NFT" eserlerinin uçak biletleri, akıllı kontratlar ve sertifikalar gibi konularda yurtdışında da şimdiden oyunlaştırma kurgularında kullanıldığını paylaştı. Bertuğ Oymak Birçok global ve büyük kurum "NFT tabanlı oyunlaştırma "projelerini 2023'te devreye aldıklarından bahsetti.

Verilen 30 dakikalık aradan sonra Türkiye'nin en büyük perakende firmalarından "BOYNER" ekibi ve Sertaç Özyurt ekrana geldi. Özellikle yeni dönemde biraz daha dışsal ödüller yerine "deneyim " gibi konularla oyunlaştırma projelerini kurguladıklarını paylaştı.

Alışverişlerden kazanılan "Paracık" hemen kullanırken bazıları da biriktirmeyi seçiyorlar, bu biriktirenlere özel oyunlarla "paracık" artırabilecekleri tahmin ve bilgi yarışmaları kurgulanıyor. "Stil Yarışları" "Ödül Çarkı" gibi kurgularla hem stil yaratıp ya da başkalarının da stillerini değerlendirerek bu paracık'larını çoğaltıyorlar.

Türkiye'nin en önemli e-ticaret online firması Hepsiburada da "Oyna Kazan" platformu yer almakta. Farklı oyuncu tiplerine farklı oyunlu kampanyalarla ulaşan Hepsiburada buradaki deneyimlerini paylaştı. Süreklilik ve Seçim Hakkı nedenleriyle birden çok oyunu oyunculara göre kurguladıkları ve trafiği yüzde 75 artan ve sepeti büyüten bir ölçümleme yapılmış. Seçim hakkı ile ödül kuponlarının alışverişe dönüşü ciddi oranda artmış.

Türkiye'nin en önemli havacılık kurumu Pegasus'u temsil eden Esin İnan, kendi oyunlaştırılmış sadakat programı "Pegasus BOLBOL" üzerinde aylık 640.000 'den fazla oynanan ve 2 milyardan fazla BolPuan dağıtılan bu uygulamada, 1 milyona yakın oyuncunun yer aldığından bahsetti.

Oyunlaştırmanın özellikle finansal durumla ilgili uyarlandığı çok başarılı bir uygulama olan "Monay" uygulaması da ürün yöneticisi Özlem Senan tarafından aktarıldı. Türkiye'nin en önemli zincir marketi ve en büyük müşteri portföyüne sahip "Migros" firmasından da "Migros Hemen" ürün yöneticisi Gökhan Özfırat, Migros'un da özellikle kısa süreli taleplerde biraz daha birlikte satın alma ve sosyal oyun kurgularıyla alışverişe yönlendirdiklerini paylaştı.

Yabancı dil öğrenmede de 2 genç girişimcinin oyunlaştırılmış uygulaması olan "LinqiApp" de sunum yapanlar arasındaydı. Uygulamanın Kurucusu ve aynı zamanda Gamfed Türkiye Gönüllüsü olan Aziz Ahmedov, uygulamada oyunlaştırma için "kanca modeli" ile ekledikleri yeni kullanıcılara "el sallama" özelliğiyle %1200 kullanıcı sayısında artış ve "üyelik aktiflemede %60 artış" sağladıklarını, uygulamada geçirilen sürenin %10-20 arası arttığı ve dahası uygulamayı tekrar açanların sayısının da oyunlaştırma öncesine göre %25 daha çok olduğunu paylaştı.

Etkinliğin son konuşmacısı olan Açık Beyin Kurucusu Prof. Dr. Sinan Canan 'da oyunlaştırılmış uygulamaların aslında insanın özünde olan "hayatta kalma" duygularımıza dokunarak hormonlar sayesinde harekete geçirdiğini, oyunlaştırmanın gücünü keşfeden kurumların müşterilerin kalbine ve beynine dokunarak fark yaratacağını paylaştı.

Etkinliğin kapanışında çeşitli ödüller ve yapılan sunumlardan oluşan 10 soruluk bir bilgi yarışmasıyla "1000 TL Boyner ve ebebek ile Migros çekleri" katılımcılara dağıtıldı. Destekleyen tüm kurumlar paylaşıldı.

Kapanış konuşmasında da Ercan Altuğ Yılmaz e-ticarette pandemi döneminde artan talebi yönetmek için odaklanan kurumların burada da görüldüğü üzere uygulamada geçirilen süreleri ve farklılaşma için seçenekli ödüllerle oyunlaştırmaya başvurulduğunu paylaştı. Oyun kurgularının biraz daha derinleşmesi için sosyal kurguların, sadece dışsal ödül değil içsel ödüllerin de yaratıcılık, seçim, söz hakkı, eğitim, bağış gibi konuların da öne çıkacağını paylaştı.

Oyunlaştırma kurgularını zenginleştirmek için bizzat Ercan Altuğ yılmaz ve Gamfed Türkiye ekibi tarafından geliştirilen TOY Gamification Decards'ta bulunan 180 adet kartı ücretsiz dijital versiyonlarını indirip inceleyebileceklerini paylaşarak etkinlik tamamlandı.

Etkinliğin üçüncüsü için de 5 Haziran 2024 tarihi şimdiden belirlendi, ücretsiz kayıt olarak hem kesinleşen konuşmacıları ilk kez öğrenebilir hem de sürpriz bazı ödülleri kazanabilirsiniz.

Oniki, geliştirdiği yapay zeka teknolojisiyle B2B matchmaking yapan hibrit event platformudur. Oniki konseptini tüm ayrıcalıklarıyla ister mobil uygulama, ister bilgisayarınız üzerinden deneyimleyin.

Oyunlaştırma, oyun tasarım tekniklerinin iş hedeflerine uygulanması olarak tanımlanan bir iş modeli. Oyunlaştırma ile eticaret firmaları ve dijital uygulamalar geliştiren kurumlar tarafından sadece satışı arttırmak amaçlı değil, müşterileri tanımak, daha özel teklifler ve deneyimler sunabilmek ve uzun vadeli sadakat sağlamak için de başvurulmaya başlanılan bir iş modelidir.

Gamfed Türkiye, Uluslararası bir örgüt olan Uluslararası Oyunlaştırma Konfederasyonu Gamfed'in (International Gamification Confederation) Türkiye temsilciliğidir, kar amacı gütmeden tümüyle ücretsiz oyunlaştırma odaklı etkinlikler düzenlemekte ve sunumlar yapmaktadır. Detaylı bilgi için web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.