Boyner Dynamic Fest'te milli sporcular deneyimlerini paylaşacak

Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu ve ilk Türk kadını ünvanını alan milli yüzücü Aysu Türkoğlu ve Kadınlar Üç Adım Atlama kategorisinde altın madalya sahibi olan milli atlet Tuğba Danışmaz, Boyner Dynamic Fest'te deneyimlerini ve merak edilenleri paylaşacak.

Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu ve ilk Türk kadını unvanını alan milli yüzücü Aysu Türkoğlu ve "kadınlar üç adım atlama" kategorisinde altın madalya sahibi olan milli atlet Tuğba Danışmaz, deneyimlerini ve merak edilenleri paylaşmak için Boyner Dynamic Fest'te olacak.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, 23-24 Eylül'de Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek Boyner Dynamic Fest ile spor tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Festival boyunca farklı spor deneyimleri, yaratıcı atölyeler ve ilham veren konuşmacılar ziyaretçilerini bekliyor. Festivalin konukları arasında 2 milli kadın sporcu da yer alıyor.

İrlanda ve İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu ve ilk Türk kadını unvanını alan Milli Yüzücü Aysu Türkoğlu ile 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda verdiği mücadeleyle kadınlar üç adım atlama kategorisinde altın madalya sahibi olan milli atlet Tuğba Danışmaz, deneyimlerini ve kendi kategorileriyle ilgili merak edilenleri paylaşacak.

Türkoğlu ve Danışmaz'ın konuşmaları 24 Eylül Pazar günü Değişim Sahnesi'nden ücretsiz izlenebilecek.

Eğlencenin, eğitici atölye ve deneyimlerin, hareket ve enerjinin başrolde olacağı festivalde alanında uzman diyetisyenlerden yaşam koçlarına, mindfullness eğitmenlerinden spor psikologlarına kadar birçok değerli isim, festival katılımcılarıyla buluşuyor.