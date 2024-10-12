Üye Girişi
Haberler

Sihirli Annem'in 'Toprak'ı Jennifer Boyner'den 'Defne Joy Foster' itirafı

Sihirli Annem'in 'Toprak'ı Jennifer Boyner'den 'Defne Joy Foster' itirafı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'de yayınlanan popüler dizi Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları büyüdü! Dizide Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner, şimdi 24 yaşında ve geçmişe dair anılarını paylaştı. Genç oyuncu, dizi setindeki dostlukların ve deneyimlerin hayatına nasıl yön verdiğini samimiyetle anlattı.

2003 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alıyor. Dizide Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, şimdi 24 yaşında ve yeni filmi için heyecanla gün sayıyor. Annesi Türk, babası Nijeryalı olan genç oyuncu, Kanal D'nin YouTube kanalına samimi açıklamalarda bulundu.

Boyner, Sihirli Annem setinin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurgulayarak, "Dev bir kadro geliyor. En ufak detayına kadar hepimiz birbirimize destek olduğumuz bir setti. Direkt aile gibi bir hissiyata bürünüyorum Sihirli Annem denildiğinde," dedi.

'ONU ÖRNEK ALIYORUM'

Dizide anne-kızı canlandırdığı Defne Joy Foster hakkında da duygularını paylaşan Boyner, "O zamanlarda kanlı canlı yanımızda olduğundaki enerjisi bambaşkaydı. Hemen atmosferin enerjisi değişirdi. Defne abla herkesle çok rahat sohbet eder, o yönünü çok örnek alıyorum ve özlüyorum," ifadelerini kullandı.

'DEFNE ABLAYLA İLGİLİ KONUŞMAYA TEREDDÜT ETTİM'

Foster ile ilgili konuşmakta tereddüt ettiğini belirten Boyner, "Çok haber çıkıyor hakkımda. Defne ablayla ilgili konuşmaya tereddüt etmiştim. Biz onunla çok zaman geçirdik. Ve bence en doğal hakkım onun hakkında yorum yapmak. İnsanlar bunu gündem olmak için yapıyorsunuz dendiğinde irite oluyorum," diyerek hislerini dile getirdi.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Defne Joy Foster Jennifer Boyner Sihirli Annem 3-sayfa Magazin Kanal D Boyner Çocuk Dizi

DEM Parti, Öcalan hamlesiyle Bahçeli'nin elini havada bırakacak

Bahçeli'nin eli havada kalacak

 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrencinin 17 hocası var

 Yüksek limitli kredi kartlarına katkı payı haberleri sonrası limit düşürme talepleri patladı

İnsanlar limitleri düşürmek için kuyruğa girdi
Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü

Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.