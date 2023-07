Boyner Now, 1. yaşını kutluyor

Boyner, geçtiğimiz yıl haziran ayında online ve fiziksel mağazacılığın iç içe geçtiği Boyner Now'ı müşterilerinin hizmetine sunmuştu. Boyner Now'ın, alternatif beden, renk ve desende ürünleri 90 dakika içinde, sipariş anında ödeme yapılmadan adrese teslim etmesi ve beğenilen ürünlerin kapıda kredi kartıyla ödeme yapılarak satın alınması gibi özellikleri müşteriler tarafından oldukça ilgi gördüğü aktarıldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER: PARFÜM, SNEAKER, TİŞÖRT, AYAKKABI

Kullananların tercihi sırasıyla parfüm, sneaker ve tişört olurken ayakkabı ve sweatshirt de en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Kış aylarında ise en çok bot ve mont alışverişi öne çıktı. 'Hangi bedeni alsam' diye kararsız kalan kullanıcıların yüzde 37'si ise aynı üründen farklı bedenleri sipariş vererek Boyner Now uygulamasının istenilen beden, renk ve desen siparişlerini aynı anda sepete atabilme özelliğine ilgi gösterdi.

"SEKTÖRÜMÜZ İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR YENİLİK"

Boyner Now ile online alışveriş deneyimini bir üst noktaya taşıdıklarını belirten Boyner Büyük Mağazacılık E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Efsun Janset Yılmaz, "2022'nin haziran ayında hayata geçirdiğimiz, fiziksel alışveriş deneyimini bir tıkla müşterinin bulunduğu yere taşıyan Boyner Now, sektörümüz için devrim niteliğinde bir yenilik oldu. Müşterilerimize her zaman onların bile hayal edemeyecekleri bir hizmet ve iyi bir deneyim sunmaya odaklanıyoruz. Boyner Now, sipariş anında ödeme yapılmaması, farklı beden ve renk alternatiflerini sepete atabilme, 90 dakikada ya da randevulu teslimat, teslimat anında ürünleri deneyebilme ve kapıda kredi kartı ile ödeme özellikleriyle sektöre yepyeni bir soluk getirdi. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan ve online alışverişin tüm acı noktalarını ortadan kaldıran Boyner Now'a ilk yılında müşterilerimiz oldukça ilgi gösterdi. Boyner Now ile oluşturduğumuz alışveriş deneyimini daha fazla ürünle daha fazla şehirde geliştirmeye devam edeceğiz. Online kanallara yatırımlarımız da devam edecek, Boyner Now'ın şimdiden online kanallar arasındaki payı yüzde 5 oldu" dedi.

YENİ DURAK ÇEŞME

İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere toplam 40 lokasyonda bulunan Boyner Now, verdiği hizmetin kapsama alanını genişletmeyi hedefliyor. Bodrum ve Fethiye ile kapsama alanı genişleten şirketin en son durağı Çeşme oldu.