Boyner Grup sürdürülebilirlik raporunu açıkladı

Boyner Grup, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Raporda toplumsal etki, çevresel etki, işyerinde demokrasi, inovasyon, değer zinciri ve paydaş katılımı alanlarında yürüttüğü çalışmaları paylaşan şirket, benimsediği Sürdürülebilir İyilik Modeli'ne vurgu yaptı.

Boyner Grup'un şirketleri ve tüm çalışanlarıyla sürdürülebilir iyilik peşinde olduklarını paylaşan Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Tokgöz Altun, "Tüm iş yapış biçimimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımıza grup şirketlerimiz ve iç ve dış paydaşlarımızı da dahil ediyor, insan kaynakları politikamız ve sosyal sorumluluk projelerimizi buna göre şekillendiriyoruz" dedi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ROTASINDA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİK

Boyner Grup'un sürdürülebilirlik çalışmaları arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan Altun, "Toplumsal cinsiyet eşitliği bizim için bir demokrasi ve haklar meselesi. Yaklaşımımızı; kendi İK politikalarımızdan başlayan, tedarik zincirimize, kadın girişimciliğe ve toplumun geneline uzanan projelerle destekliyoruz. Türkiye'de kadın girişimciliğinin gelişmesi için KAGİDER iş birliğiyle gerçekleştirilen İyi İşler projemizle ulaştığımız girişimci sayısı 119 oldu. Boyner Büyük Mağazacılık'ın "Seninle Tamam" projesiyle daha önce hiç çalışmamış ya da evlilik, çocuk gibi nedenlerle iş hayatına ara veren kadınlara kendi belirledikleri saatlerde part-time çalışma imkanı sunmaya devam ettik" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE KADIN OLMA GERÇEĞİNE VURGU YAPTIK

Grup olarak 10 yılı aşkın bir süredir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık kampanyaları hayata geçirdiklerini hatırlatan Özgür Tokgöz Altun, "2022 yılında da cesur yaklaşımımızdan taviz vermedik. 8 Mart'ta hepimizin çok iyi bildiği bir melodi ile kadınların yaşamın her alanında yaşadıkları zorluklara, eşitsizliklere vurgu yapmak istedik. Türkiye'de kadınların yaşadığı acı gerçekleri bir kez daha vurgulamaya odaklandık. Bu gerçeği kabullenmeyerek, hep birlikte sesimizi daha gür çıkartarak ve vazgeçmeyerek değiştirebileceğimizi bir kez daha söylemek istedik" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETE KARŞI 'BİRİZ BİRLİKTEYİZ' DEDİK

2022 yılında cinsiyet eşitliği temelli projelerine 2 yeni proje eklediklerini anlatan Altun, "Sabancı Üniversitesi'nin düzenlediği "Ev İçi Şiddete Karşı İş Dünyası" eğitimlerine katılarak başlattığımız 'Biriz, Birlikteyiz' projesi ile özel yaşamlarında maruz kalabileceği her türlü şiddete karşı çalışanlarımızın yanında duracağımızı taahhüt ettik, insan kaynakları politikalarımızda köklü iyileştirmeler yaptık" dedi.

EBEVEYN ROLLERİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ VURGUSUNU PROJELERLE DESTEKLEDİK

Boyner Grup'ta ebeveyn olan çalışanlarını kalıplaşmış cinsiyet rollerinden arındırılmış ebeveynlik yaklaşımıyla desteklediklerini anlatan Altun, "Yarınlar Büyüsün projemizle İK politikalarımızda; uzatılmış babalık izni, evlat edinme izni, doğum sonrası anne ve baba için psikolojik destek, diyetisyen hizmeti ve çocuk gelişimi eğitimini kapsayan yeni düzenlemeler yaptık" şeklinde konuştu.

DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN HEDEFLERİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK

Boyner Grup'un 2023'e kadar plastik kullanımını 11.5 ton azaltma sözü verdiğini hatırlatan Altun, "Emisyon, karbon salınımı, plastik atıklar, elektrik, doğal gaz ve su tüketimi konularında çalışmalarımız sürüyor. Merkez ofis ve mağazalarımızda "Sıfır Atık" projemiz ve İş Dünyası için Plastik Girişimi üyeliğimiz ile karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan Yeşil Ofis projesi kapsamında, tüketimlerimizi düzenli olarak izliyor, su ve kağıt tüketimini minimum seviyede tutmaya yönelik çalışıyoruz. Bu kapsamda Ocak 2022 itibarıyla mağazalarımızda plastik poşet kullanımını sonlandırarak müşterilerimize çok kullanımlı poşet sunmaya başladık. Bu poşetlerin satışından elde edilen gelirle de farklı sivil toplum kuruluşlarının çevre ve eğitim projelerine destek olduk" açıklamasında bulundu.

BR MAĞAZACILIK 'TAN 14 BİN METREKARELİK YEŞİL ÇATI

BR Mağazacılık'ın merkez ofisinde elektrik tüketimi dolayısıyla oluşan emisyonlarını 2022 Mayıs ayında GES "Yeşil Çatı" projesi ile sıfırladıklarını anlatan Altun, "İzmir Torbalı'da yer alan BR Mağazacılık genel merkezinin 14 bin metrekarelik çatısında kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile Mayıs 2022'den itibaren 1.7 megavat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Bu sayede üretim tesisi, depo ve merkez ofisimizin tüm elektrik ihtiyacını temiz enerji ile karşılamış olduk" dedi.

TEKSTİL ATIKLARINI AZALTMAYA ODAKLANDIK, 500 BİN ÜRÜNÜ DÖNGÜSEL EKONOMİYE KATTIK

Tekstil atıklarını azaltmak amacıyla Boyner Büyük Mağazacılık'ın Nivogo ile yaptığı iş birliğine değinen Altun, "Çeşitli sebeplerle raftan depoya kaldırılan ve satışa sunulamayan ürünleri proje kapsamında yeniden hayata döndürüyoruz. Döngüsel dönüşüm hareketi Nivogo'nun iş modeli sayesinde tekstil atığı olmaktan kurtulan ve döngüsel ekonomiye kazandırılan ürünleri sürdürülebilir moda anlayışıyla Boyner Outlet mağazalarında ve boyner.com.tr'deki outlet kategorisinde müşterilerimizle buluşturduk. Bu sayede 500 bini aşkın ürünü yenileyerek döngüsel ekonomiye dahil ettik. Yenilenen ürünlerle; 6 milyar litreden fazla su kullanımının ve 9,5 milyon kilogram karbon emisyonunun oluşmasının önüne geçtik" diye konuştu.

6 MİLYON PET ŞİŞE KUMAŞA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Altınyıldız'ın sürdürülebilir tekstil alanında öncü olduğunu söyleyen Altun, "Altınyıldız, 2022 yılında GRS sertifikalı pet şişelerden geri dönüştürülmüş polyester elyafını yün karışımlı dış giyim kumaşına çevirmeye devam etti. Bu çalışma ile 6 milyon pet şişe kumaşa dönüştürüldü. Böylece 155 ton CO2 gazının atmosfere karışması yani başka bir deyişle 360 varil petrolün tüketimiyle açığa çıkan CO2 emisyonu önlendi. Ayrıca, 669 kişinin 1 yıllık içme suyu ve 66 hanenin 1 yıllık elektrik enerjisi ihtiyacına karşılık kaynak tasarrufu sağlandı" dedi.

Boyner Grup, Sürdürülebilirlik Raporu'nu bu yıl dijitale taşıyarak çevreye ve kağıt tüketimine bir kez daha dikkat çekti.