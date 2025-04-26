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Duayen iş insanı Ali Osman Boyner'in cenazesinde dikkat çeken detay

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Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) kurucularından Ali Osman Boyner 99 yaşında hayatını kaybetti. Osman Boyner, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazede Cem Boyner'in kızlarının en önde saf tutuğu görüldü.

Boyner Grubu'nun onursal başkanı Ali Osman Boyner için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner, torunları Emine, Elif, Ayşe Boyner, İstanbul Valisi Davut Gül, iş insanları Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

CEM BOYNER'İN KIZLARI EN ÖNCE SAF TUTTU

Helallik alınmasının ardından cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu kıldırdı. Cenaze namazında Cem Boyner'in kızları Emine, Elif, Ayşe Boyner en önde saf tuttu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ali Osman Boyner'in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Osman Boyner Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Duayen iş insanı Ali Osman Boyner'in cenazesinde dikkat çeken detay

DİYANET: KADINLARLA ERKEKLERİN CENAZEDE BİRLİKTE SAF TUTMALARI MEKRUHTUR

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre cenaze namazı da dahil olmak üzere kadınların, erkeklerle aynı safta yer alması dini açıdan uygun görülmüyor. Açıklamada, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) uygulamasına dikkat çekilerek, safların önce erkekler, ardından erkek çocuklar, en arkada ise kadınlar şeklinde düzenlendiği hatırlatıldı. Diyanet, bu düzenin sünnete uygun olduğunu ve tüm namazlarda geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Duayen iş insanı Ali Osman Boyner'in cenazesinde dikkat çeken detay

Öte yandan, cenaze namazında kadınların erkeklerle aynı safta cenaze namazı kılmaları durumunda, bu durumun namazın geçerliliğini etkilemeyeceği belirtildi. Cenaze namazının rükû ve secde içermediği için tam bir namaz sayılmadığı ifade edilirken, kadınların bu şekilde davranmalarının mekruh (dinen hoş karşılanmayan) olduğu bilgisi paylaşıldı.

Duayen iş insanı Ali Osman Boyner'in cenazesinde dikkat çeken detay

Duayen iş insanı Ali Osman Boyner'in cenazesinde dikkat çeken detay

Duayen iş insanı Ali Osman Boyner'in cenazesinde dikkat çeken detay
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Yahu bu cenaze namazını da bozdu bu müslüman görünümlü hristiyan tapıcıları..

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Hocada İşini Yapmıyor Bu Ne Rezilliktir

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAhmet sevinçtekin:

imam korkmuş hanımlar arkaya diyemiyor. Süslü yakınlarıda ön safta.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Başı açık namaz oluyor mu....

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMaslan:

Niye camii?

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMEHMET Verda:

Sanki dizi setine provaya gelmişler.o kadar yapmacık duruyorlar ki igreti geliyor insana

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

işler iyice çağrından çıktı yahu İslam'ın kuralını beğenmiyorsanız Müslüman olmayın gidin ya

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÖLENLE ÖLÜNMEZ , MALA HÜCUM DİYORUM ABİİİİ

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Haber YorumlarıMevlüt:

Bilinen bir yanlış. Cenaze namazı dahil defin belediyenin görevi diyanetin sorumluluğu yok. Ama imamlara da namaz konusunda bir talep geldiğinde bu işi Allah rızası için yapmaları lazım. Oradaki halka bu işin nasıl olacağını açıklaması gerekirdi

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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

parayla hoca olursa müsade etmeside normaldir sende haklısın hoca efendi

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