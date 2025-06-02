Babasını tüm Türkiye tanıyor! Köyünde şalvar giyip ilahi söyledi

İş insanı Cem Boyner'in kızı Elif Boyner, köy ziyaretinde yaptığı samimi performansla dikkat çekti. Geleneksel kıyafetler içinde şalvar giyen Boyner, eline aldığı defle ilahi söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"CAN KURBAN OLSUN SANA"

Boyner'in seslendirdiği ilahi, Hz. Fatıma'ya ithaf edilen ve tasavvufi çevrelerde sıkça okunan şu sözlerle başladı: "Canlar kurban olsun sana, nübüvvetten bir parça, Resul kızı Fatıma…"