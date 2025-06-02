Babasını tüm Türkiye tanıyor! Köyünde şalvar giyip ilahi söyledi

Babasını tüm Türkiye tanıyor! Köyünde şalvar giyip ilahi söyledi
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Babasını tüm Türkiye tanıyor! Köyünde şalvar giyip ilahi söyledi
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İş insanı Cem Boyner'in kızı Elif Boyner, köy ziyaretinde şalvar giyip def çalarak ilahi söyledi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu.

İş insanı Cem Boyner'in kızı Elif Boyner, köy ziyaretinde yaptığı samimi performansla dikkat çekti. Geleneksel kıyafetler içinde şalvar giyen Boyner, eline aldığı defle ilahi söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"CAN KURBAN OLSUN SANA"

Boyner'in seslendirdiği ilahi, Hz. Fatıma'ya ithaf edilen ve tasavvufi çevrelerde sıkça okunan şu sözlerle başladı: "Canlar kurban olsun sana, nübüvvetten bir parça, Resul kızı Fatıma…"

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Beymen'de çalıştığım dönemde tanışmıştık. Giyim tarzı yaşam şekli burjuva gibi değildir. Bir parkta bir bankın üzerinde varoş şekilde görebilirsiz.

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Haber Yorumlarızekeriya büyüközkan:

önce edebinle giyin sonra ilahi söyle

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Haber YorumlarıOktai:

Ilahi değildir.

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