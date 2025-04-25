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Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti

Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti
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Boyner Holding ve TÜSİAD'ın kurucularından duayen iş insanı Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. Osman Boyner 26 Nisan Cumartesi günü Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk tekstil ve moda dünyasının efsane isimlerinden Osman Boyner hayatını kaybetti. 99 yaşında hayata gözlerini yuman Osman Boyner yarın (26 Nisan) öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve Yönetim Kurulu Üyesi Neylan Dinler'in babaları olan Osman Boyner TÜSİAD'ın da kurucuları arasındaydı.

4 ORTAK ALTINYILDIZ'I KURDU

Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğdu. Babası Osman Feyzi Boyner işinsanıydı. Akile, Ruhiye ve Güzide isimli 3 kardeşi olan Osman Boyner eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni ve ardından Yüksek Ticaret Okulu'nu tamamladı. 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız'ı kurdu. İlk ihracatını 1956 yılında gerçekleştiren şirket, Türk kumaşının dünyaya tanıtımında büyük rol oynamıştı.

BEYMEN'İN TEMELİNİ ATTI

1960'lı yılların sonunda Türkiye'de henüz bulunmayan hazır giyim sektörüne adım atma çalışmalarına başlayan Osman Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini'nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen'in ilk mağazası, 1971 yılında İstanbul Şişli'de açıldı. Önce erkek koleksiyonu ile büyük ilgi gören Beymen, zamanla kadın koleksiyonunu ve 1985 yılında spor giyimde farklı bir yaklaşım sunan Beymen Club koleksiyonunu da ekledi.

TÜSİAD'IN DA KURUCULARINDAN

Ali Osman Boyner, TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer almış ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Osman Boyner'in eşi Ayten Boyner 2021 yılında vefat etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMekkeli Müşrik:

Malda yalan mülkte yalan var birazda sen oyalan… rahmetle

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Her el attığı markayı yıldız yapan bir grup sihirli formülü ne acaba

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

ALLAH RAHMET EYLESİN GÖKÇEN ULUDAĞ YORUM YAPMIŞ HER EL ATTIĞI MARKAYI YILDIZ YAPMIŞ SIRRI NEDİR CEVAP ÖNCE MALZEMENİN KALİTESİ SONRA GÜVEN VE SÖZ SENİN TİCARİ HAYATININ TEMELİDİR

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Haber YorumlarıDeniz Baştürk:

Mekanı cennet olsun inşallah

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Allah gani gani rahmet eylesin mekânı Cennet olsun inşAllah insanlara iş sahaları açarak evlerine ekmek götürmelerine vesile oldu, Allahı inkâr etmediyse, Allaha şirk koşmadıysa onun için korkulacak bir şey yok inşAllah ..

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Haber YorumlarıHakan:

bari 1 sene daha bekleseydin 100 olurdun. sonuc hep olecen

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Ne duayen ismi Mason Babasıydı

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