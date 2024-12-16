Boyner Grup 2025'te satışlarını 1,5 kat artırmayı hedefliyor

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi ( Ceo ) Cem Boyner, 2024'te geçen yıla göre 1,7 kat ciro artışıyla büyüme eğilimlerini pekiştirdiklerini belirterek, "2025 hedeflerimiz, sağlıklı kaldıraç oranımızı koruyarak, 2024'ü kapatmayı öngördüğümüz satış hasılatını 1,5 kat artırmak ve faaliyet karlılığında iyileşme sağlamak." dedi.

Boyner, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boyner Grup olarak, 2024'te yenilikçi ve stratejik yatırımlarla büyümeye odaklandıklarını, toplamda 2 milyar liraya yakın yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dijitalleşmenin bu yıl da büyüme stratejilerinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Boyner, "Boyner Now ile çevrim içi ve fiziksel mağazacılığı bir araya getirerek, sektöre 90 dakikada teslimat, farklı bedenleri deneme fırsatı ve önce deneyip sonra ödeme gibi yenilikler kazandırdık. Bu dönüşüm, müşteri memnuniyetini artırırken, platformun her ay katlanarak büyümesini sağladı. Teknolojiyi bir araç olarak kullanıyor, inovasyonu ise vazgeçilmez bir hedef olarak görüyoruz." diye konuştu.

2024'te yaptıkları yatırımların yalnızca iş süreçlerini modernize etmekle kalmadığını dile getiren Boyner, aynı zamanda müşteri memnuniyetini artıran, rekabet gücünü pekiştiren ve uzun vadeli büyüme hedeflerine katkı sağlayan bir yapı oluşturduklarının altını çizdi.

Boyner, ekonomik koşullar ne olursa olsun, yenilikçi ve öncü projelere yatırım yapma kararlılığıyla sektörde fark yaratmaya devam edeceklerine değinerek, odak noktalarında her zaman müşterilerini tutmayı sürdüreceklerini aktardı.

2024'ün Türkiye ekonomisinin enflasyonla mücadelenin ön planda olduğu bir dönem olarak kayda geçtiğini söyleyen Boyner, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimi, sıkı para politikaları ve çeşitli düzenlemelerle enflasyonu kontrol altına alma çabalarını sürdürürken, bu politikaların büyüme üzerinde belli baskılar oluşturduğu bir yıl oldu. Ancak, bu tür zorlu politikaların temel hedefi, uzun vadede makroekonomik istikrarı sağlamaktır. Enflasyonun kademeli olarak düşüşe geçmesiyle birlikte, 2025'e doğru faiz oranlarında bir miktar gevşeme ve büyümeyi destekleyecek adımların atılması bekleniyor.

2025'e ilişkin ekonomik beklentilerimiz, yalnızca para politikalarının değil, aynı zamanda yapısal reformların da etkili bir şekilde hayata geçirilmesine dayanıyor. Üretimi ve ihracatı artırmaya yönelik politikalar, yatırım ortamını iyileştirecek ve ekonominin sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Bununla birlikte, küresel ekonomik durgunluk ve jeopolitik riskler, tüm sektörler gibi Türkiye ekonomisi için de belirsizlik yaratmaya devam edecek. Böyle bir ortamda, ekonomi yönetiminin esnek ve piyasa dinamiklerine hızlı uyum sağlayabilen bir strateji izlemesi hayati önemde."

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yatırım iklimini güçlendirmenin ve üretim kapasitesini artırmanın, enflasyonla mücadelede kritik hedefler arasında yer alması gerektiği önerisinde bulunan Boyner, bağımsız kurumların desteklenmesi ve siyasi iradenin bu reformların arkasında durmasının güven ortamını pekiştirecek önemli unsurlar olduğunu belirtti.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cem Boyner, bu dinamik ortamda maliyet enflasyonunun etkilerini en aza indirmek ve müşterilerine sürdürülebilir değer sunmak için süreç optimizasyonuna, kaynak verimliliğine ve yenilikçi çözümlere odaklanmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Hem kendimiz hem de iş ortaklarımız için uzun vadeli bir değer yaratmayı amaçlıyoruz"

Hedeflerinin, sadece bugünün zorluklarını yönetmek değil, aynı zamanda gelecekteki büyüme hedeflerini güvence altına alacak adımları atmak olduğunu bildiren Boyner, "Yenilikçilik, esneklik ve risk yönetimi gibi alanlarda yatırımlarımızı artırarak hem kendimiz hem de iş ortaklarımız için uzun vadeli bir değer yaratmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Boyner, 2024'ün Boyner Grup için hem büyüme hem de dönüşüm açısından önemli bir yıl olduğunu kaydederek, güçlü nakit yönetimleri, yenilikçi projeleri ve müşteri odaklı finansal modelleri sayesinde hem karlılığını koruduklarını hem de sürdürülebilir büyümelerine devam ettiklerini anlattı.

Grup olarak, 6 şirketlerinin her birinde büyüme ve karlılıkta istikrarlı bir performans sergilemeyi başardıklarına işaret eden Boyner, konuşmasına şöyle devam etti:

"2024'te, geçen yıla göre 1,7 kat ciro artışıyla büyüme trendimizi pekiştirdik. Faaliyet karlılığında elde ettiğimiz önemli başarılarla artan finansal gücümüz, müşteri odaklı stratejilerimiz ve dijitalleşme yatırımlarımızla desteklendi. Özellikle BoynerNow gibi yenilikçi projelerimiz, dijital platformlarda aylık büyüme trendimizi sürdürerek grubumuzun başarısını artırdı. Müşterilerimizin değişen alışveriş alışkanlıklarına yanıt veren çözümler geliştirmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmamıza olanak sağladı. 2025 hedeflerimiz sağlıklı kaldıraç oranımızı koruyarak, 2024'ü kapatmayı öngördüğümüz satış hasılatını 1,5 kat artırmak ve faaliyet karlılığında iyileşme sağlamak."

Piyasa dinamiklerini yakından izlemeye ve değişen müşteri ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayan stratejiler geliştirmeye devam edeceklerine dikkati çeken Boyner, "Türkiye'nin sahip olduğu yüksek potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, Boyner Grup'un yenilikçi ve öncü yaklaşımını bir adım öteye taşıma kararlılığındayız. Hedefimiz, sadece kısa vadeli sonuçlar elde etmek değil, aynı zamanda uzun vadeli değer yaratmak. Boyner Grup olarak, sürdürülebilir karlılık, güçlü büyüme ve müşteri odaklı bir dönüşüm hikayesi yazmaya devam edeceğiz." diye konuştu.