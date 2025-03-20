1955 yılında İstanbul'da doğan Cem Boyner, Boyner Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye'nin en büyük perakende markalarından biri olan Boyner'in yanı sıra, Altınyıldız ve Beymen gibi markaları da yöneten Boyner, iş dünyasındaki başarılı kariyeriyle tanınıyor. Peki, Cem Boyner kimdir? Cem Boyner kaç yaşında, nereli?İşte, Cem Boyner'in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar…

CEM BOYNER KİMDİR?

Cem Boyner, 23 Eylül 1955 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk iş insanı ve siyasetçidir. Babası Osman Boyner, Altınyıldız ve Beymen markalarının kurucusudur.

Eğitim hayatına Robert Kolej'de başlayan Boyner, 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından aile şirketi olan Altınyıldız Holding'in yönetim kurulu başkanlığına getirilmiş ve perakende sektöründe önemli adımlar atmıştır. 1989-1990 yılları arasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) başkanlığı yapmıştır.

Cem Boyner

1994 yılında liberal eğilimli Yeni Demokrasi Hareketi'ni (YDH) kurarak siyasete atılmış, ancak 1995 genel seçimlerinde beklenen başarıyı elde edememiştir. Boyner, su altı fotoğrafçılığı ve kick-boks gibi hobileriyle de tanınmaktadır.

İlk evliliğini Bilgün Sazak ile yapmış ve bu evlilikten üç kızı olmuştur: Emine, Elif ve Ayşe.

İkinci evliliğini Ümit Boyner ile yapmış ve bu evlilikten de bir oğlu olmuştur: Murat.

Günümüzde Boyner Holding'in yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam etmektedir.