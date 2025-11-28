Elif Boyner kimdir? Elif Boyner kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Elif Boyner, Türkiye'nin köklü iş ailelerinden Boyner ailesinin genç varisi olarak tanınıyor. İş dünyasındaki güçlü geçmişi ve ailesinin mirası kadar, sıra dışı yaşam tarzı ve sürdürülebilir projeleriyle de gündeme geliyor. Peki, Elif Boyner kimdir, kaç yaşında, nereli? Elif Boyner ne iş yapıyor? Elif Boyner kimin kızı, nerede yaşıyor? Detaylar…

ELİF BOYNER KİMDİR?

Elif Boyner, Türkiye'nin köklü iş ailelerinden Boyner ailesinin genç ve dikkat çeken varisi olarak tanınıyor. 1985 yılında dünyaya gelen Elif Boyner, iş dünyasında güçlü bir geçmişe sahip olan Boyner Holding'in onursal başkanı Cem Boyner'in kızı olarak öne çıkıyor. Ailesinin iş dünyasındaki itibarı ve başarıları, Elif Boyner'in kendi yolunu çizmesini kolaylaştırsa da, genç iş insanı, son yıllarda farklı yaşam tarzı ve sürdürülebilir projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Boyner Holding, Altınyıldız, Boyner, BR Mağazacılık, Hopi ve Boyner Yayınları gibi Türkiye'nin önde gelen markalarını çatısı altında barındırıyor. Bu köklü aile geçmişi, Elif Boyner'in iş dünyasına olan ilgisinin temellerini oluştururken, aynı zamanda onun bireysel projeleri ve sürdürülebilir yaşam çalışmalarına yönelmesini de sağlamış.

ELİF BOYNER KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu olan Elif Boyner, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Henüz 40 yaşına gelmesine rağmen, hem iş dünyasındaki köklü geçmişi hem de kendi projeleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip. Özellikle genç yaşta başladığı eğitim ve ardından sürdürülebilir yaşam projeleri ile adından sıkça söz ettiriyor.

ELİF BOYNER NERELİ?

Elif Boyner, Türkiye'nin köklü iş ailelerinden biri olan Boyner ailesinin üyesi olarak tanınıyor. Aslen Türkiye kökenli olan Elif Boyner, şehir yaşamının dışında, Eskişehir'in Sazak Köyü'nde sürdürülebilir yaşam projeleriyle dikkat çekiyor. Buradaki yaşam tarzı, modern iş dünyasının kalabalığından uzaklaşarak, doğayla uyumlu bir hayat sürme hedefini yansıtıyor.

ELİF BOYNER NE İŞ YAPIYOR?

Elif Boyner'in profesyonel kariyeri, sanat ve tasarım alanında eğitim almasıyla şekillenmiş.

Parsons School of Design | The New School (2003–2008)

Central Saint Martins (2010–2011)

Bu eğitimler sayesinde, yaratıcı ve inovatif bir bakış açısı kazanan Boyner, aile şirketi dışında kendi projelerine de yönelmiş durumda. Günümüzde özellikle sürdürülebilir yaşam ve çevresel projeler üzerinde çalışarak, iş dünyasındaki mirasını modern ve çevreci bir yaklaşımla harmanlıyor.

ELİF BOYNER KİMİN KIZI?

Elif Boyner, Boyner Holding'in onursal başkanı Cem Boyner'in kızıdır. Cem Boyner, Türkiye iş dünyasında uzun yıllar boyunca hem yenilikçi yaklaşımları hem de başarılı şirket yönetimi ile tanınan bir isimdir.

ELİF BOYNER NEREDE YAŞIYOR?

Elif Boyner, İstanbul veya Türkiye'nin büyük şehirlerinde alışıldık iş insanı yaşamından uzak, daha sade ve doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Özellikle Eskişehir Sazak Köyü'nde yerleşerek, sürdürülebilir yaşam projeleri ve köy hayatını ön plana çıkarmış durumda. Bu tercih, magazin ve iş dünyasında büyük yankı uyandırmış ve Elif Boyner'in "iş insanı ve modern köylü" kimliğiyle gündeme gelmesini sağlamış.