Boyner Dynamic Fest, Spor ve Sağlığı Birleştiren Bir Festival Oldu

Boyner Dynamic Fest, Kemerburgaz Kent Ormanı YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi.

Şirket açıklamasına göre, 2 gün boyunca 6 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen Boyner Dynamic Fest'te spordan dansa, sağlıklı beslenmeden nefese, mindfulnesstan yogaya birçok farklı aktivite yer aldı. Alanında uzman isimler ve sporcular da hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Streetball turnuvası, kaykay gösterileri, zorbing futbol, dev eller basketbol, yüz ve vücut boyama gibi etkinlikler gün boyunca devam ederken Kids Zone'da ise çocuklar gün boyunca eğlendi.

Konuşmacılar arasında Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu ve ilk Türk kadını unvanını alan Ultra Maraton Yüzücüsü Aysu Türkoğlu ile 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda verdiği mücadeleyle Kadınlar Üç Adım Atlama kategorisinde altın madalya sahibi olan Milli Atlet Tuğba Danışmaz da yer aldı.

Aktif yaşamın yanı sıra festival boyunca sürdürülebilirlik ve iyilik de unutulmadı. Sağlık ve sağduyu uygulaması Help Steps aracılığı ile festival boyunca atılan adımlar ikiye katlanarak iyiliğe dönüştü. Katılımcılar bağışladıkları 1.3 milyon adımla Help Steps uygulamasında yer alan sağlık, spor ve eğitim alanındaki 11 sivil toplum kuruluşuna destek oldu.

"Atıksız festival" mottosu ile yola çıkan festivalde, Boyner Gönüllüleri'nin desteğiyle etkinlik boyunca kullanılan atıkları tekrardan toplayarak geri ve ileri dönüşüm ayrıştırması yapıldı.

Çalışma kapsamında 7 bin plastik su şişesi geri dönüşüme gönderildi. 4,5 ton karışık atığın yüzde 70 ayrıştırması yapılarak geri dönüşümü sağlandı. 500 metrekarelik vinil ileri dönüşüme gönderilirken, etkinlik sırasında operasyonel olarak kullanılan 6 ton suyun tarım sulamasına ayrılması sağlandı. Ayrıca festivalde kullanılan 3 bin 600 adet çivi tekrar kullanılacak şekilde söküldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, dinamizmin ve aktif yaşamın her zaman Boyner'in bir parçası olduğunu belirtti.

İyi yaşam gibi herkesi etkileyen konularda toplumsal fayda adına kendilerini sorumlu hissettiklerini aktaran Çamurdan, şunları kaydetti:

"Her zaman deneyimle birleştirdiğimiz adımlar atıyoruz. Boyner Dynamic Fest'in ilham kaynağı da hayatın dinamik halinden beslenen bu deneyim tutkumuz oldu. Her sahnesinde yer alan farklı aktivitelerle herkesi harekete, iyi ve aktif yaşama davet ettiğimiz festivalimiz ilk yılında büyük ilgi gördü. Festivale yoğun bir ilgiyle katılım gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Boyner Dynamic Fest'in ilerleyen yıllarda gelişerek devam etmesini ve her sene daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Böyle büyük bir festivali hayata geçirme aşamasında bize inanan, yanımızda olarak dinamizme destek veren iş ortaklarımıza da tekrar teşekkür etmek istiyorum."

Boyner'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Hopi ile birlikte adidas, ASICS, DC, Edding, EMU, Jack&Jones, Joma, Levi's, LifeClub, MACFit, Merrell, name it, Puma, Skechers, Tırtıl Kids ve Under Armour da içerikleriyle festivale katkı sağladı.