Jennifer Boyner kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Jennifer Boyner kaç yaşında, nereli? Jennifer Boyner biyografisi!

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JENNIFER BOYNER KİMDİR?

Jennifer Boyner, 2 Ağustos 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesinin bir kısmı Almanya'da yaşamaktadır; Jennifer, Jordan, Şeker, Cansın, Jessica ve Jannet isimli kardeşler, vardır. Jennifer Boyner, baba tarafından Nijerya asıllı, anne tarafından ise Türk asıllıdır. Anne ve baba, İstanbul'da tanışmış ve burada evlenmişlerdir.

Başarılı oyuncu, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuş ve kariyerine 2005 yılında, henüz 5 yaşında iken "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı Toprak karakteriyle başlamıştır.