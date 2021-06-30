Borsa saat kaçta açılıyor? Türkiye'de piyasalar kaçta açılır? Türkiye, Asya, Avrupa, Amerika borsa açılış, kapanış saatleri

Borsa açılış kapanış saatleri ve çalışma aralığı merak edilen konular arasında yer alıyor. "Piyasalar kaçta açılıyor? Asya, Avrupa, Amerika, Türkiye borsa kapanış açılış saatleri" başlıkları araştırılıyor. Bu kapsamda yurt genelinde borsada işlem yapan vatandaşların merakla araştırdığı borsa çalışma saatleri her gün gündem olmaya devam ediyor. Asya, Avrupa, Amerika piyasaları kaçta açılıyor? Borsa saat kaçta açılıyor? Türkiye'de piyasalar kaçta açılıyor? sorularının yanıtlarıını derledik...

Borsa saat kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye'de borsa piyasasının saat kaçta açıldığı ve kapandığına ilişkin aramalar hafta içi her gün oldukça merak edilen konular arasında yerini alıyor. Borsada işlem yapmış olan veya yapmak isteyen vatandaşlar ise "Borsa saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" gibi soruların cevaplarını arıyor. Bunun yanı sıra "Piyasalar kaçta açılıyor? Asya, Avrupa, Amerika borsa açılış, kapanış saatleri Türkiye saati ile kaçta?" da aratılan başlıklar arasında! Döviz piyasaları kaçta açılıyor sorusunun cevabının da yer aldığı haberimizde ayrıca Pazar günü, Pazartesi günü piyasalar kaçta açılıyor ve banka piyasaları kaçta açılıyor sorularının da yanıtlarını sizler için derledik. İşte detaylar!

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ: BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Borsa İstanbul çalışma saatleri kapsamında pay piyasaları sabah 09:40'da başlar. Piyasalar 18:10'a kadar açık kalır. BİST'te, 2021 yılı çalışma takvimi yayınlanmıştır. Bu kapsamda resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda işlem yapılamamaktadır.

BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ

Tarih Resmi Tatil Durum 1 Ocak 2021, Cuma Yeni Yıl Tatili Hizmet vermemekte 23 Nisan 2021, Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hizmet dışı 1 Mayıs 2021, Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü Piyasalar kapalı 12 Mayıs 2021, Çarşamba Ramazan Bayramı Arefesi kapsamında Yarım Gün Tatil Saat 13:00'e kadar hizmet vermekte 13-14-15 Mayıs 2021, Perşembe-Cuma-Cumartesi Ramazan Bayramı Hizmet vermemekte 19 Mayıs 2021, Çarşamba Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Piyasalar kapalı 15 Temmuz 2021, Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hizmet vermemekte 19 Temmuz 2021, Pazartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar hizmet vermekte 20-21-22-23 Temmuz 2021'de Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Kurban Bayramı Kapalıdır 30 Ağustos 2021, Pazartesi Zafer Bayramı Hizmet vermemekte 28 Ekim 2021, Perşembe Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar piyasalar açık 29 Ekim 2021, Cuma Cumhuriyet Bayramı Kapalıdır

BİST PİYASALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde piyasalar sabah 09.40'ta açılır. Piyasa kapanış saati ise 18.10 olarak açıklanmıştır. New York borsası, Türkiye saati ile saat 16.30'da açılır ve gece 23.00'da kapanır. NYSE ve NASDAQ da yine aynı saat aralıklarında işlem görülmektedir.

NEW YORK BORSASI KAÇTA KAPANIYOR?

Piyasa kaçta kapanıyor diye araştırıldığında ise saat 18.10 olduğunu görmekteyiz.

TÜRKİYE'DE BORSA KAÇTA AÇILIYOR?

Anlık hareketleri takip ederek yatırım yapabileceğiniz düzen için farklı zaman dilimleri bulunmaktadır.

BİST Eşleştirme/ Fiyat belirleme için belirlenen saat aralığı: 09:55-10:00

Açılış seansı emir toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

Borsa İstanbul için sürekli işlem yapmak için belirlenen saat aralığı: 10:00-13:00

Gün ortası yapılan alım satım emirlerinin toplandığı aralık ise 13:00-13:55 olarak belirlenmiştir.

Borsada toplanan alım satım emirleri, eşleştirilir ve hisselerin işlem göreceği değer belirlenir. Bu işlem ise 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

Sürekli işlem için belirlenen saat aralığı: 14:00-18:00

İşlem kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

Kapanış seansında emir toplama saat aralığı, 18:01-18:05 olarak belirlendi.

olarak belirlendi. Eşleştirme/ Fiyat belirleme 18:05-18:07 kapsamında yapılmakta.

kapsamında yapılmakta. Kapanış fiyatından işlem yapılması için belirlenen saat aralığı: 18:07-18:10

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI SEANS SAATLERİ NE ZAMAN?

Pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için belirlenen saat 09:30-18:10 arasındadır.

arasındadır. Endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işlemleri 09:30-18:15 aralığında gerçekleşir.

aralığında gerçekleşir. Diğer sözleşmeler için gerekli saat aralığı ise 09:30-18:15 arasındadır.

DÜNYA PİYASALARI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Dünya çapında yatırım yapan yatırımcılar, hangi ülkede ne zaman işlem yapacağını kıtalara göre araştırmaktadır. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları arasında olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri şu şekilde belirlenmiştir:

ASYA KITASI BORSA AÇILIŞ KAPANIŞ YAPILAN SAATLER

Türkiye saati baz alınmıştır.

Çin piyasası açılış saati: 04:30-11:00

04:30-11:00 Japonya borsası çalışma saatleri: 04:00-10:00

04:00-10:00 Hong Kong borsası hizmet saatleri: 04:30-11:00

AVRUPA KITASI BORSAKAPANIŞ - AÇILIŞ SAATLERİ

Türkiye saatine göre düzenlenmiştir.

İngiltere - London İnternational Exchange saatleri: 10:00-18:30

İspanya - Madrid Stock Exchange saatleri: 10:00-18:30

Almanya - Frankfurt/Xetra Stock Exchange saat aralığı: 10:00-18:30

Hollanda - Euronext Amsterdam saatleri: 10:00-18:30

Fransa - Euronext Paris açılış kapanış saatleri: 10:00-18:30

Portekiz - Euronext Lisbon borsa açılış kapanış saatleri: 10:00-18:30

Finlandiya - Helsinki Stock Exchange piyasa çalışma saatleri: 10:00 - 18:25

İtalya - Milano Stock Exchange: 11:00-19:30

Norveç - Oslo Stock Exchange: 10:00-17:20

İsveç - Stockholm Stock piyasaları: 11:00-19:30

İsviçre - Swiss döviz piyasası: 10:00-18:20

İspanya borsası açılış kapanış saatleri: 11:00-19:30

Danimarka - Copenhagen Stock Exchange saatleri: 10:00-17:55

Belçika - Euronext Brussels: 11:00-19:30

AMERİKA KITASI BORSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

New York Borsası/ NYSE açılış kapanış saatleri: 16:30-23:00

16:30-23:00 Nasdaq Türkiye saati ile çalışma aralığı: 16:30-23:00

16:30-23:00 Kanada - Toronto Stock Exchange saatleri 17:30-00:00

DÖVİZ PİYASALARINDA İŞLEM SAATLERİ

Döviz piyasalarında yer alan işlem saatleri, piyasa merkezlerine göre farklılık göstermektedir. Döviz piyasaları Türkiye saati ile pazar günü 00:00'da, ilk olarak Sydney'de açılıp cuma günü 00:00 itibari ile New York Menkul Kıymet Borsası kapanış saati ile son bulur.