Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, YTÜ taban puanları kaç? 2021 teknik üniversitelerin taban puanları nedir?

YKS 2021 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları kaç merak edildi. Sizler için 2021 teknik üniversitelerin taban ve tavan puanlarını paylaşacağız. Peki, Boğaziçi Üniversitesi taban puanları kaç, tavan puanları kaç? ODTÜ, İTÜ, YTÜ taban ve tavan puanları kaçtır?

YKS 2021 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar puansız üniversiteler hangileri merak etti. Puansız girilebilen üniversiteler nelerdir? 2021 puansız giriş yapılan üniversiteler var mı? Puansız giriş yapılabilen devlet ve özel üniversiteler var mı, hangileridir? Detaylar yazımızda...

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KAÇ?

Geçen seneye göre Boğaziçi Üniversitesi bazı bölümlerin taban ve tavan puanları şu şekilde:

TEKNİK ÜNİVERSİTELERİ TABAN PUANLARI KAÇTIR?

YTÜ Taban Puanları

Geçen seneye göre YTÜ bazı bölümlerin taban ve tavan puanları şu şekilde:

İTÜ Taban Puanları

Geçen seneye göre İTÜ bazı bölümlerin taban ve tavan puanları şu şekilde:

ODTÜ Taban Puanları

Geçen seneye göre ODTÜ bazı bölümlerin taban ve tavan puanları şu şekilde:

TÜM BÖLÜMLERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...