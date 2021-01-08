Bitcoin kurucusu kimdir? Bitcoin kurucusu Satoshi Nakamoto kimdir?

Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in geliştiricisidir. Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği, bir kişiyi ya da bir grubu temsil ettiği, bilinmemektedir. Satoshi Nakamoto, Bitcoin projesini ilk olarak 'Cryptography Mailing List' isimli kapalı bir mail grubunda duyurmuştur. Peki, Bitcoin kurucusu kimdir? Bitcoin kurucusu Satoshi Nakamoto kimdir?

Dünyanın en ünlü kripto para birimi olan Bitcoin'in kurucusu olarak bilinen kişi Japon bilgisayar bilimcisi Satoshi Nakamoto'nun hayatı...

BİTCOİN KURUCUSU SATOSHİ NAKAMOTO KİMDİR?

Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen kişi veya grupların kullandığı isimdir. Bu uygulamanın bir parçası olarak aynı zamanda ilk blok zinciri veritabanını tasarlamış, Aralık 2010'a kadar Bitcoin'i geliştirmeye devam etmiştir. Kim olduğu hâlâ bilinmeyen Nakamoto'nun, 5 Nisan 1975 doğumlu Japonya'da yaşayan bir adam olduğu iddia edilmiştir. Fakat ortaya atılan iddiaların çoğu Nakamoto'nun, Amerika veya Avrupa'da yaşayan, Japon asıllı olmayan, kriptografi (şifreleme) uzmanı ve bilgisayar bilimcilerinden biri olduğu yönündedir.

Satoshi Nakamoto'nun yaklaşık 1 milyon adet Bitcoin'e sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü Ocak 2021 fiyatı baz alındığında yaklaşık 33,3 milyar dolara tekabül ediyor.

Bitcoin'in geliştirilmesi

Çalışmasına 2007 yılında sistemin kodlarını yazarak başlayan Nakamoto, 2008'in Ekim ayında metzdowd.com adlı sitede bir yazı yayımladı. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System adlı yazıda, elektronik para birimi olarak adlandırdığı bitcoin'i anlattı. Ocak 2009'da bitcoin ağını başlatan, kripto para biriminin ilk adımlarının atıldığı bitcoin yazılımını yayınladı. 9 Ocak 2009'da ise yazılımın düzenlenmiş versiyonu Bitcoin 0.1'i yayınladı.

Nakamoto tarafından alınan Bitcoin.org alan adı "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" isimli yazı yayımlanmadan yaklaşık 3 ay önce anonim domain, hosting ve email hizmeti veren bir site aracılığı ile kaydedildi. Bitcoin.org alan adı Satoshi'nin ortadan kaybolmasından sonra ikinci Bitcoin geliştiricisi olan Sirius nick'li Martti Malmi tarafından yönetiliyor.

Nakamoto, 2010'un ortalarına kadar diğer yazılımcılarla birlikte bitcoin yazılımını geliştirmeye devam etti. Bu dönemde kaynak kodu deposu ve ağ uyarı anahtarını Gavin Andresen'e, bitcoin ile ilişkili birkaç alan adını ise Bitcoin topluluğunun önde gelen bazı üyelerine teslim etti ve kurduğu projeden ayrıldı. Ayrılmadan kısa bir süre önce ise kaynak kodundaki tüm değişiklikleri kendisi yaptı.

Bitcoin'in yaratıcısının hakkında bilinmeyen birçok karanlık nokta bulunmaktadır. Bu noktalardan birisi de Bitcoin'i oluştururken ve geliştirirken hangi işletim sistemini kullandığıdır. 2010 yılının başlarında Bitcoin ağının bir parçası haline gelen ve yaklaşık bir yıl boyunca Satoshi Nakamoto ile birlikte çalışan Bitcoin geliştiricisi Laszlo Hanyecz Mayıs 2020'de bu soruya açıklık getirmiş ve Nakamotu'nun "Windows" kullandığını söylemiştir.

BİTCOİN

Karakteri

Nakamoto teknik konularda görüşürken kişisel bilgilerini açıklamamıştır. Bankacılık ve kesirli rezerv kredileri konusunda bazı yorumlar yapmıştır. P2P Foundation'daki üyelik profiline bakılırsa Nakamoto'nun Japonya'da yaşamış 37 yaşında bir adam olduğu tahmin ediliyor. Bazı iddialara göre ise İngilizceyi kusursuz kullanması ve bitcoin yazılımının Japonca değil de İngilizce olarak yayınlanmış olması, Japon olma olasılığını ortadan kaldırmaktadır.

Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu bilinmemekte olup, Nakamoto olduğu düşünülen adaylardan bazıları şunlardır: Nick Szabo, Dorian Nakamoto, Vincent van Volkmer, Hal Finney ve Craig Steven Wright.