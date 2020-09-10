BİTCOİN HABERLERİ

Bitcoin

Bitcoin, kriptolu (şifreli) para kategorisinde olup, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimidir. 2009 yılında, Satoshi Nakamoto rumuzlu bir şahıs tarafından yayınlandı. Bitcoin, kişiler arasındaki veri paylaşım ağını temel alan, merkezî bir otorite tarafından kontrol edilemeyen, işlem ücreti oldukça düşük, bağımsız bir para birimi olmasıyla ilgi görüyor. Bitcoin, mevcut kullandığımız TL, Dolar, Euro gibi para birimleri gibi, günlük yaşantımızdaki alışverişlerimizde harcayabileceğimiz bir para birimi özelliği göstermektedir. Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran özellik ise, para otoritelerinin ve hükümetlerinin Bitcoin üzerinde bir hakimiyetlerinin olmayışıdır. Bitcoin, 04/08/2018 itibariyle TL bazında 37.701,34 TL, Amerikan doları bazında ise 7.411,60 seviyelerinden işlem görmektedir.



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