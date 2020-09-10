BİTCOİN HABERLERİ

Bitcoin 11.9.2020
Dijital para alım satım platformundan coin atağı
DigiByte (DGB): 2013'te geliştirilen ve 2014'te piyasaya sürülen, bitcoin tabanlı, açık kaynaklı ve gücünü tamamen topluluktan alan bir blokzincirdir.
Bitcoin 11.9.2020
En büyük hacimli 100 birimin 79'u düştü
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, üç hafta içinde 12,400 doların üzerinden inerek, hafta boyunca 10,000 doların altını birkaç kez test ettikten sonra, 10,200 - 10,400 dolar aralığında hareket ediyor.
Bitcoin 10.9.2020
Son Dakika: İlk 100 birimin 92'si yükseldi
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, üç hafta içinde 12,400 doların üzerinden inerek, haftanın başında 10,000 doların altını birkaç kez test ettikten sonra, 10,400 dolar sınırına yükseldi.
Bitcoin 9.9.2020
Bitcoin 10,000 dolarda tutunuyor
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, üç hafta içinde 12,400 doların üzerinden inerek, Pazartesi günü 9,904.54 doları gördükten sonra toparlanarak döndüğü 10,000 dolar sınırında hareket ediyor.
Bitcoin 8.9.2020
Bitcoin yeniden 10,000 doların üzerinde
Değeri son üç haftada kesintisiz şekilde 12,400 doların üzerinden gerileyen Bitcoin, Pazartesi günü 9,904.54 dolara kadar indikten sonra toparlanarak 10,000 dolar sınırının üzerine döndü.
Bitcoin 7.9.2020
Bitcoin yeniden 10,000 doların altına geriledi
Değeri son üç haftada kesintisiz şekilde 12,400 doların üzerinden gerileyen Bitcoin, Pazartesi günü yüzde 2.0'nin de üzerinde gerileyerek 10,000 doların altına indi.
Bitcoin 7.9.2020
Son dakika ekonomi: İlk 100 birimden 96'sı yükseldi
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin satış dalgasıyla Pazar günü 9,958 dolar ile 10 bin doların altını gördükten sonra toparlandı ve son 24 saatte, yüzde 0.
Bitcoin 4.9.2020
İlk 100 birimden 93'ü düştü
Satış dalgasından en çok etkilenenler arasında yer alan, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte, yaklaşık 1,000 dolara karşılık gelen yüzde 9.
Bitcoin 2.9.2020
Bitcoin yeniden 12,000 doları gördü
Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle gelen alımların desteğinde yükselen Bitcoin, günün erken saatlerinde 12,067 doları gördükten sonra 11,800 dolar düzeyine çekildi.
Bitcoin 1.9.2020
Bitcoin yeniden 1,700 doları aştı
Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle gelen alımların desteğinde yükselen Bitcoin 1,700 dolar sınırını aşarak 1,765 dolara kadar yükseldi.
Bitcoin 28.8.2020
Bitcoin 1,400 dolarda yatay
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının hemen ardından hızla tırmanan kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 11,570 dolara kadar çıktı.
Bitcoin 27.8.2020
İşlem hacmi yeniden 100 milyar doların altında
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.
Bitcoin 26.8.2020
Bitcoin yeniden 11,500 doların altına indi
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.62 düşerek 11,391.40 dolara geriledi; böylece, piyasa hacmi de yaklaşık 6 milyar dolarlık kayıpla 210.41 milyar dolara düştü.
Bitcoin 25.8.2020
Bitcoin 11,700 doların üzerinde
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.18 artışla 11,705.15 dolara yükseldi; böylece, piyasa hacmi de 216.19 milyar dolara çıktı.
Bitcoin 24.8.2020
Bitcoin 11,500 doların üzerinde
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.62 artışla 11,687.29 dolara yükseldi; böylece, piyasa hacmi de 215.85 milyar dolara çıktı.
Bitcoin 21.8.2020
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.25 artışla 11,882.54 dolara yükseldi; böylece, piyasa hacmi de 216.44 milyar dolardan 219.42 milyar dolara çıktı.
Bitcoin 20.8.2020
TFF ile BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Bitcoin 20.8.2020
TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı (2)
Şenol Güneş: Başarımızı daha yukarı çıkarabilmek için BtcTurk, kadın ve erkek milli takımlarına katkı yapacak. Önemli olan sevgi ve güvenle birbirimize bakmak Necla Güngör Kırağası: Amacımız Türkiye'yi kadın futbolunda önde gelen ülkeler arasına sokmak İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Bitcoin 20.8.2020
TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Bitcoin 20.8.2020
GÜNDEM / 20 Ağustos 2020
(Ankara/09.30) 2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, TFF'nin Riva'daki tesislerinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerin yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in katılımıyla gerçekleştirilecek.
Bitcoin 20.8.2020
İlk 10 birimden dokuzu düştü
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.
Bitcoin 19.8.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ağustos 2020
SPOR 1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, TFF'nin Riva'daki tesislerinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerin yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in katılımıyla gerçekleştirilecek.
Bitcoin 19.8.2020
Bitcoin yeniden 12,000 doların altına indi
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.71 düşüşle, Salı günü yükseldiği 12,271.66 dolardan, yeniden 12,000 doların altına çekilerek 11,815.79 dolara indi.
Bitcoin 18.8.2020
TFF'ye yeni sponsor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım satım platformu BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.
Bitcoin 18.8.2020
Son dakika ekonomi: Bitcoin 12,200 doların üzerine yükseldi
Son dakika haberleri... Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.72 artışla 12,271.66 dolara, piyasa hacmi de yaklaşık 8.2 milyar dolarlık artışla, 218.31 milyar dolardan 226.58 milyar dolara yükseldi.
Bitcoin 17.8.2020
Toplam piyasa hacmi 370 milyar doları aştı
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.
Bitcoin 14.8.2020
ABD: IŞİD, El Kaide, Hamas'ın askeri kanadı ve El Kassam Tugayları'nın kripto paralarla...
Bitcoin 14.8.2020
24 saatlik işlem hacmi 120 milyar doları aştı
Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 20 milyar dolar artışla 103.75 milyar dolardan 123.05 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarındaki son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 32'si düştü, ilk 10 birimin arasında gerileyen olmadı. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.
Bitcoin 13.8.2020
Son dakika haberi: En büyük 100 birimin 97'si yükseldi
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.
Bitcoin 12.8.2020
En büyük 100 birimden 88'i düştü
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.
Bitcoin 11.8.2020
Son dakika... Günlük işlem hacmi 100 milyar dolara yaklaştı
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.
Bitcoin 10.8.2020
Bitcoin 12,000 dolar sınırında
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.34 artışla 11,991.97 dolara yükselerek 12,000 dolar sınırına ulaştı.
Bitcoin 7.8.2020
Toplam piyasa hacmi 357 milyar doları aştı
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 1.
Bitcoin 6.8.2020
Toplam piyasa hacmi 350 milyar doları aştı
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 3.
Bitcoin 5.8.2020
Bitcoin 11,000 doların üzerinde tutundu
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl dördüncü kez aştığı 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyinin üzerinde hareketlerini sürdürüyor.
Bitcoin 4.8.2020
Toplam piyasa hacmi 345 milyar doları aştı
Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmi, 208.7 milyar doları Bitcoin olmak üzere 345 milyar doları aştı.
Bitcoin 1.8.2020
Ünlülerin Twitter hesaplarını ele geçiren 2 Amerikalı ile bir İngiliz korsan tutuklandı
NEW ABD'li politikacılar, büyük teknoloji firması sahipleri ve bazı ünlülerin Twitter hesaplarını ele geçirerek, dünya genelinde birçok kişiyi dolandıran ve 100 bin dolarlık Bitcoin geliri elde eden bir İngiliz ile 2 Amerikalı internet korsanının yakalandığı bildirildi.
Bitcoin 1.8.2020
Twitter'dan Bitcoin dolandırıcılığıyla ilgili ABD'de 17 yaşındaki genç gözaltına alındı