Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "Umarım bugün bir sonuç çıkar,...

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "Umarım bugün bir sonuç çıkar, BM çatısı altında Genel Kurul olarak sadece sözlerden fazlasını yapabiliriz" dedi.