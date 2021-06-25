Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı

Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 3 ev yıkıldı, bir noktada ise kayalar çevreye yuvarlandı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu İller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere bir çok noktadan da hissedildi. Depremin merkezi Kiğı ilçesine en yakın yerleşim yerlerinden Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yıkıma neden oldu.

"3 EV YIKILDI, ENKAZ ALTINDA KALAN YOK"

Depremin meydana getirdiği hasarla ilgili konuşan Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, üç evin yıkıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akbaba, "Merkez üssü İlçemiz Kuşbayırı köyünde meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremde, ilçe merkezimizde tüm ekiplerimiz sahada olup şu ana kadar ciddi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Sadece köylerimizde üç evin yıkıldığı bilgisi bize ulaşmış olup, enkaz altında kalan kimsemiz olmamakla birlikte, Allah'a şükür herhangi bir can kaybı bilgisi bize ulaşmamıştır. Durum netleşince tekrardan gerekli açıklamamız olacaktır" ifadelerini kullandı.

KAYALAR YOLA SAVRULDU

Öte yandan Kuşbayırı yolunda kayaların yol ve çevreye yuvarlandığı, yola bir noktada zarar verdiği aktarıldı.