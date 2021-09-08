BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI İLK TOPLANTISI YAPILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

ŞEHİDİMİZİ ANDI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Meclis toplantısına Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan harekatında şehit düşen Trabzonlu İsmail Şebelek'i anarak başladı. Şebelek'in şehadet haberini üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Şehidimize Yüce Mevla'dan rahmet diliyoruz. Milletimizin ve yakınlarının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ÜSTÜN'E BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Dün annesini kaybeden Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün'e başsağlığı dileklerini ileten Başkan Zorluoğlu, "Sürmene Belediye Başkanımız Rahmi Üstün Bey'in çok kıymetli annesi Fatma Üstün'ün vefat haberini üzüntüyle karşıladık. Merhumeye Allah'tan rahmet, Rahmi Bey'e ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Başkan Zorluoğlu ayrıca, "AK Parti Yomra İlçe Başkanlığı görevine atanan Abdülkadir Özdemir Bey'i ve Muhtarlar Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Bekir Aktürk Bey'i ve yeni yönetimini tebrik ederiz" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLARI TEBRİK ETTİ

Şampiyon sporcuları da tebrik eden Başkan Zorluoğlu, "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında olimpiyat şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ederiz. 2016 yılından sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da Paralimpik

Oyunları masa tenisinde altın madalya kazanan Trabzonlu hemşehrimiz Abdullah Öztürk'ü kutluyoruz. Ayrıca Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 yaş altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcusu kızımız Keyda Nur Çolak'ı gönülden tebrik ediyoruz" diye konuştu.

YENİ AV SEZONU HAYIRLI OLSUN

Yeni av sezonu için de tebriklerini ileten Başkan Zorluoğlu, "Geçtiğimiz günlerde açılışına da katıldığımız 2021-2022 yılı su ürünleri av sezonunun balıkçı esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

TRABZON TARİHİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Trabzon'un geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşadığını belirten Başkan Zorluoğlu, "Tarihinde ilk kez olmak üzere şehir merkezinde bir kazı çalışması başlatıldı. Burada Kültür Bakanlığımıza, Valiliğimize, Büyükşehir ve Ortahisar belediyemize, Üniversitemize teşekkür ediyorum. Birlikte güzel bir çalışmayı ortaya koyduk ve Bahçecik Mahallesi'nde bulunan İçkale kısmında arkeolojik kazı çalışmasını başlattık. Hedefimiz ve ümidimiz burada yapılacak uzun vadeli çalışmalarla Trabzon tarihinin daha net şekilde ortaya konulması ve kadim Trabzon şehrinin elde edilecek tarihi eserlerle bir ciddi arkeolojik müzeye kavuşturulmasıdır" dedi.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ÖDÜL TAKDİM ETTİ

"Kuluçka Merkezi" Projesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye Belediyeler Birliğinin ödül töreninde Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere dönük "Kuluçka merkezi" isimli projemize hem maddi destek sağlandı hem de projeye Sayın Cumhurbaşkanımız ödül verdi. Bu manada projeyi hazırlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin 2021 yılının niteliklerini donanımlarını kazanmasına olanak sağlayacak bu projeyi yakın zamanda hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞINDAN BERİ ŞEFFAF İŞLEYEN BİR SÜREÇTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha sonra yürütülen çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Zorluoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; "Yeni terminal binası uzun zamandır gündemimizde olan önemli bir çalışmamız. Daha önce ihalesini yapmıştık. Faaliyete başlanmıştı. Ancak yüklenicinin finansal sorunları nedeniyle sözleşmesini feshetmiştik. Geçen süre içerisinde proje revizyonu ve ihalesi yapıldı. Sözleşmesi imzalandı, yer teslimi yapıldı ve çalışmalar yeniden başladı. Türkiye'de meydana gelen sel felaketleri nedeniyle, gerek yapıldığı yer itibarıyla tartışmalar ve eleştiriler oldu. Hepsini değerlendirdik. Başından beri son derece şeffaf işleyen bir süreçti. En başta Meclisimize bilgi verdik. Geçtiğimiz günlerde gazeteci arkadaşlarımızla bir araya geldik ve yaklaşımımızı kendileriyle paylaştım. "

HAKSIZLIK OLUR

"Bu mesele dere yataklarına bazı vatandaşlarımız tarafından yapılan kaçak yapılar gibi görülemez. Burada bir kaçak yapı söz konusu değil. Burada imar hukukunun izin verdiği şekliyle yasal bir bina yapılması söz konusu. Buranın bir imar planı var. ve orada yıllardan beri bu çerçevede yapılan yapılaşmalar var. Burası ile ilgili dere yatağına kaçak yapı yapılıyor şeklindeki bir yaklaşımı ortaya koymak doğru olmaz, haksızlık olur. Elbette ki çok daha iyi yerlerimiz olsa oraları tercih ederiz. Dere yakınına yapılan yerlerde maliyetler de artıyor. Dolayısıyla burayı başka yerlerimiz var da tercih etmiş değiliz. Burası bizim kendi arazimiz ve yapabileceğimizi planladık. Projesini de hazırlarken ilgili kurumların görüşlerini aldık. DSİ Bölge Müdürlüğümüzün resmi görüşünü aldık. 10 civarında şart koyarak onlara uyulması halinde binanın yapılmasında mahsur olmadığını resmi olarak yazdı. Biz de o şartlara ilave tedbirler eklemek suretiyle işi projelendirdik. Dere tarafında girişi olmayan bir yapı oluşturuyoruz. Bu manada ben şahsen oluşan yeni yağış rejimine göre de DSİ'den aldığımız geriye doğru 100 yıllık verilere göre de burayı değerlendirdik ve Büyükşehir Belediyesi olarak burada böyle bir yapı yapmanın can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmadığı kanaatine vardığımızdan projeye devam ediyoruz. "

MİLLET BAHÇESİ KULLANIMA AÇILDI

Sabah saatlerinde Ortahisar Millet Bahçesi'ndeydik. Çok güzel bir millet bahçesi oldu. Cumhurbaşkanımızın 81 ildeki vizyon projelerinden bir tanesi. Trabzon'da da Vakfıkebir ve Akçaabat'tan sonra ismine önümüzdeki günlerde meclisimizde karar vereceğimiz Ortahisar'daki millet bahçesini fiilen kullanıma açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak da çok güzel çalışmalar yaptık. Orada iki tane yapı var. Gençlerimize etüt merkezi olarak içini donatıyoruz. Gençlerimiz gelecekler derslerini çalışacaklar ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından kendilerine ikramlarda bulunulacak. Kaykay pisti ve 400 metrekarelik bir buz pateni pisti, yürüyüş ve koşu alanı, etkinlik çayırı yürüyüş ve bisiklet yoları ile o bölgeye ve Trabzon'a değer katacak bir proje. 2'nci etabı projelendiriliyor. Kamulaştırılması tamamlanan binaların da bu ay içerisinde yıkımına başlayacağız. Orada var olan ticari dokuyu bozmayacağız. Kamulaştırdığımız yerde kot seviyesinde dükkanlar yapıp esnaf arkadaşlarımıza kiralamaya niyetliyiz. 2'nci etapla birlikte parkı daha da genişleteceğiz. Aynı zamanda alt kısmında 200 araçlık bir otopark var. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, işin esas sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve TOKİ Başkanımız Ömer Bey'e yürekten teşekkür ediyorum. "

DÜKKANLAR TEK TEK İHALE EDİLECEK

"Tam otomatik katlı otopark için meclis kararıyla toplu olarak ve tek tek olmak üzere satış izni almıştık. Toplu satışla ilgili bir ihale yaptık fakat katılım olmadı. 15 günlük pazarlık süresini de bekledik. Yine katılımcı olmadı. O nedenle buranın otopark kısmı Büyükşehir Belediyemiz tarafından işletilecek ve bu ay içerisinde açmayı planlıyoruz. Dükkanları ise önümüzdeki günlerde tek tek satış için ihaleye çıkacağız. "

YALINCAK SAHİL DÜZENLEMESİ TAMAMLANDI

"Yalıncak sahil düzenlemesi tamamlandı. Son düzenlemesi yapılıyor. Burası sadece bir plaj değil, yaklaşık 1 kilometrelik bir sahil düzenlemesi. Sadece yazın değil, denize girilmeyen zamanlarda da insanlarımızın güzel vakit geçireceği mekanlar oluşturduk. İnşallah güvenliği ve çevre düzenlemesi ile kış boyu da insanlarımız burayı kullanabilecek. "

KIZLAR MANASTIRI CUMA GÜNÜ AÇILIYOR

"Kızlar Manastırı çok uzun süredir pandemi nedeniyle açamadığımız bir yerdi. Restorasyonu tamamlandı. Belediyemizin yapması gereken dokunuşlar da tamamlandı. Cuma günü saat 19. 00'da güzel bir törenle sanat camiasından arkadaşlarımızın da katılımıyla hizmete açacağız. "

350 ADET DÜKKAN YER ALACAK

"Avrasya Pazarı'nın geçtiğimiz günlerde temelini attık. 350 adet dükkanın yapılacağı pazarı çok daha modern yapıya kavuşturacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak 29 yıllığına yap işlet devret modeliyle Avrasya esnafımızın derneğine verdik. Onlar da çalışmaları süratle başlattı. Muzaffer başkana ve ekibine teşekkür ediyoruz. Başta Ulaştırma Bakanımız olmak üzere emeği olan tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. "

2 YIL İÇERİSİNDE BÜTÜNÜYLE DÜZENLEYECEĞİZ

"Moloz ve yakın çevresi kentsel tasarım projesi 1-a yapım işimiz var. Yani büyük caminin etrafındaki alanı peyderpey düzenliyoruz. Proje kapsamında; 3 adet fındık büfe, 1 adet satış birimi, 2 adet şoför lokal birimi, ulaşım A. Ş ve makine ikmal atölyesi, minibüs durakları yapılacaktır. Bu alanı inşallah 2 yıl içerisinde bütünüyle düzenleyeceğiz. Bu 1'inci etaptı. 2'nci etap için yakında ihaleye çıkacağız. Burada bir Kuyumcukent var. Projesi yakın zamanda tamamlanacak. Kuyumcukent'in de yine Kuyumcular Derneği marifetiyle yap işlet devret modeliyle inşaatına başlayacağız. Aynı alanda Bilim Merkezi ve Planetaryum Projesi vardı. 2 Eylül'de ihale edildi. Burada planetaryum, 5 adet atölye, etkileşimli sergi alanları kafeterya gibi alanlar oluşturuyoruz. Öğrencilerimizin yıl boyunca bilim merkezinde deney yapabilecekleri ortamı hazırlıyoruz. "

FAROZ FUTBOL SAHASI YENİLENİYOR

"Spora verdiğimiz kıymet çerçevesinde Faroz futbol sahası tadilatı ve tribün inşaatının ihalesini yaptık, sözleşmesi imzalanmış olup, yer teslimi yapılmıştır. Proje kapsamında; mevcut futbol sahasının uluslararası standartlara dönüştürüyoruz. Sahaya yağmur suyu sistemi, tribün, soyunma odaları, duş ve lavabolar, saha aydınlatma armatürleri, idari bina yapılacaktır. Burası tamamlanınca amatör spor müsabakalarının rahatlıkla yapılacağı donanımlı bir hale geliyor. Bu da spora verdiğimiz önemin bir göstergesidir. "

AKÇAABAT ÖNEMLİ BİR HİZMETE KAVUŞACAK

"Akçaabat pazaryeri ve otopark yapım işinin ihalesi 14 Temmuz'da yapıldı. Yer teslimi de yapıldı. Proje kapsamında; pazar yerleri, 11 dükkan, 4 adet depo, 216 araçlık otopark yapılacaktır. Tamamlandığında Akçaabat önemli bir hizmet yapmış olacağız. Of ilçesi Sanayi Caddesi yaya kaldırımı ve orta refüj düzenleme işinin ihalesi 27 Temmuz itibarıyla yapıldı. Sözleşmesi imzalandı yer teslimi yapıldı. Bu cadde dokunuşlarımızla çok daha şık bir cadde haline geliyor. Yomra ilçesi Trabzon Caddesi'nde orta refüj düzenleme yapım işi devam ediyor. İnşallah yakın zamanda tamamlanacak. "

DOLMUŞLARIN YARISI DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

"Ortahisar dolmuş dönüşümü meselesi uzun zamandır gündemimizde olan ve belli bir aşamaya geldiğimiz meseledir. Pandeminin getirdiği zorluklar, dönüşümün süresini de uzatmıştır. Elimizden geldiğince dolmuş esnafımızı zor durumda bırakmamak adına bu dönüşüm sürelerini belli bir şekilde uzattık. Pandemi nedeniyle sağlıklı çalışamadılar. Talepleri makuldü. Şoförler Odası Başkanlığımızla da yaptığımız görüşmede 2021 yılı sonu itibarıyla bu dönüşümün tamamlanacağı kararını verdik. Onlar da bize bunun taahhüdünü verdi. 689 aracın 320'si bu dönüşümü gerçekleştirdi. 90 araç alındı plaka takma süreci devam ediyor. Esasında 410 araç dönüştü. 2021 yılı sonuna kadar dönüşmeyen araç kalırsa trafiğe çıkmaları mümkün olmayacak. Şoför esnafımızla vardığımız mutabakat çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmelerini özellikle istirham ediyorum. 2021 yılından sonra dönüşüm gerçekleştirecek olan şoför esnafımız bu ilave ettiğimiz 2 koltuk için koltuk başına 20. 000 TL koltuk kapasite artırım bedeli ödemek zorunda kalacaklar. Önümüzdeki aylarda bu kararı alacağız ve 2021 yılından sonra dönüşmek isteyen şoför esnafı ücretsiz verilen ilave koltuk için toplamda 40 bin lira ilave ücret ödemek durumunda kalacak. Bunu da şimdiden belirtmek istiyorum. "

PROJESİ KABUL EDİLEN 4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİYİZ

"Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) Projemiz, Ulaştırma Bakanlığımız bünyesinden başvuru yaptığımız ve kabul edilen bir AB projesi. 4 milyon 800 bin avroluk büyük bir proje ve çok büyük bir bölümü hibedir. İzmir, Ankara ve Kocaeli illerinden sonra projesi kabul edilen 4. büyükşehir belediyesi olduk. Şartnamesini hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde Sayın Ulaştırma Bakanımızla protokol imzalayacağız. Proje kapsamında; kentsel hareketlilik planı ortaya koyacağız. Yeni bisiklet ve yürüyüş yolları, elektrikli ve akıllı bisiklet, kavşak dinamizasyon sistemleri, akıllı kavşak uygulamaları, akıllı duraklar gibi bizim ta baştan itibaren uygulamaya koymak istediğimiz yatırımlarımızı bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Sayın Ulaştırma Bakanımıza bu büyük destek için yürekten teşekkür ediyorum. "

ALTYAPI ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

"Trabzon su temin projesi iş kapsamında bugüne kadar; 151 km içme suyu hattı, 15 km yağmur suyu hattı, 12 km kanalizasyon hattı, 48. 5 km fiber optik hattı, 8 km doğal gaz hattı yapımı tamamlanmıştır. Beşirli, Meydan, Pelitli, Konaklar, Kalkınma civarında yoğunlaştık. Bu bir bilinçli tercihti. Pandemi dolayısıyla insanlarımızın sokakta olmadığı zaman merkezleri bitirmeye gayret gösterdik. Yeni hattan su verilen abone sayısı 1. 236 adet Meydan bölgesi, 376 adet Beşirli bölgesi, 399 adet Kalkınma bölgesi olmak üzere toplam 2. 011 adet binanın canlı bağlantısı yapılarak 13. 623 aboneye yeni hattan su verilmeye başlanılmıştır. "

KOLAY BİR ŞEY OLSAYDI ÇOKTAN YAPILIRDI

"Son zamanlarda bir hidrofor (basınç) meselesi gündemde. Bir kere mevzuat olarak belli kat yüksekliğine sahip binaların su deposu ve hidrofor bulundurması zorunludur. Bu yönetmeliklerde sabittir. Dolayısıyla yetkili kurumlar, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verirken bu zaruretin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek ve ona göre işlem tesis etmek durumundadır. Tarihinin en büyük altyapı projesi olduğunu söylersek asla mübalağa etmiş olmayız. Vatandaşımız da sabırla sürecin tamamlanmasını bekliyor. Zaman zaman serzenişler oluyor. Bu zaten böyle bir süreç. Kolay bir şey olsaydı çoktan yapılırdı. Bizi beklemesine gerek olmazdı. Kolay kolay kimsenin cesaret edemeyeceği büyüklükte bir iştir. Şahsım değil, meclis ve siyasi karar olarak başlattık ve şu ana kadar da çok iyi geldiğimizi düşünüyorum. Çevre Bakanlığında 2. 5 sene görev yaptım. Çok sayıda projeyi uyguladık. Oralarda yaşanan sıkıntıları da çok iyi bilen biriyim. Trabzon'da bizim verdiğimiz bazı stratejik kararlar neticesinde şikayeti en az indirdik diyebilirim. Projede geçici üst kaplama yoktur. Bu tamamen Büyükşehir Belediyesinin kendi inisiyatifiyle koyduğu çok kritik bir karardır. Biz bunları yapmasaydık şikayetler on kat fazla olurdu. Yükleniciye zaman zaman verdiğimiz özel desteklerle şu ana kadar bu işi iyi getirdiğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımıza sabırları için teşekkür ediyoruz. Hidrofor konusuna gelirsek, şu ana kadar 2000'in üzerinde binanın sadece 40 tanesinde hidrofor ihtiyacı ortaya çıktı. Bu tüm binaların hidrofor takmasını gerektirecek bir zaruret değil. Yeni sistem getiriliyor. Basın kırıcı vanalar oluşturuluyor. Daha önce yoktu. Doğrudan yüksek basınç veriliyordu. Şehrin üst katlarına o su çıkıyordu. Fakat fazla basınç şehrin su altyapısını kırıyor ve Ortahisar gibi gelişmiş bir ilçede kayıp kaçak oranı yüzde 60'lara vardı. Yani 100 litre basıyorsunuz bunun 40 litresi sistemde kalıyor 60 litre arada kayboluyor. Yeni projede modern bir sistem ortaya konuluyor. Burada basınç makul seviyelerde veriliyor. Basınç kırıcı vanalara yakın olan binalarda belli yüksekliklere bu basın çıkmayabiliyor. Bu belli ve hesaplanan bir şey. 2011 apartmandan 40'ında hidrofor sistemine ihtiyaç olduğu tespit edildi. Bunun aynı oranda devam edeceğini düşünürsek Ortahisar ilçesinde yapacağımız yeni canlandırmaların da çok da büyük bir yekun tutmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. "

HIRSLARI AKILLARININ ÖNÜNE GEÇTİ

"Özetle bir bardak suda fırtına koparmaya meyilli olan arkadaşlarımızın önce bu meseleleri öğrenmeleri, ondan sonra konuşmaları lazım diye düşünüyorum. Trabzon'un herhangi bir şekilde içme suyunda sorun olması mümkün değildir. Trabzon'un gerek su kaynakları, gerek isale hatları gerek yeni oluşturduğumuz şebeke ve depolarıyla uzun yıllar içme suyu sorunu ile karşılaşmayacağı ortadadır. Ancak sorun yaşansın temennisinde olan insanlar var, onları biliyorum. Yani yeter ki bir sorun yaşansın da belediye zor duruma düşsün de gerisi ne olursa olsun. Bu arkadaşlarımızın ve bu grupların maalesef hırsları akıllarının çok önüne geçmiş. Şehrin menfaatleri, şehrin çıkarları onların kendi çıkarlarının çok arkasında kalmış. Bu arkadaşlarımız bu olumsuzluklardan besleniyorlar. Sürekli belli bir grubun, belli bir cenahın, belli bir cephenin bu şekilde yalan yanlış, bilgiden yoksun ama kamuoyunu irite etmeye dönük çabalarına üzülerek şahit oluyoruz. Bu şehirde en baştan itibaren böyle bir cenahın var olduğunu hep söylüyorum. Bu arkadaşlar bu şehri yönetmeye alışmışlar. Bu şehri bizim dönemimizde artık yönetemiyorlar. Bu arkadaşlarımız belediyenin hangi işe öncelik vereceğini, hangi işi yapacağını hangi işi yapmayacağını belirleyemiyorlar. Belediyeye yönetici atayamıyorlar. Belediye personel alacağı zaman kendi yakınlarını belediyede işe aldıramıyorlar. Maalesef bu nedenle ellerindeki var olan büyük imkan ortadan kalktığı için aslı astarı olmayan, benim de önüme geldiğinde her gün yeniden şaşırdığım, tuhaf birtakım açıklamalarla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Ancak bunlar beyhude çabalardır. Arkadaşlarımıza tavsiyem biraz sabırlı olmalarıdır. Bizim dönemimizde o eski alışkanlıklarını tekrar sürdürmelerine imkan ve ihtimal yoktur. İstedikleri kadar konuşabilirler, istedikleri kadar iftira atabilirler, istedikleri kadar yalan haber yapabilirler, kendi gazetelerinden ve ulusal gazetelerden yayınlatabilirler. Bizim için vız gelir tırıs gider. Biz bildiğimizi ve doğru işi yapmaya, bu şehri geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz kimse kusura bakmasın. Sayaç meselesi de bu şekildedir. Vatandaşlarımızın herhangi şekilde ne olacak diye düşünmesine mahal yoktur. Bu büyük proje içerisinde istisna sayılır. TİSKİ'nin gözetiminde genel hidrofor meselesi de çözülecektir. "

ARAKLI-SÜRMENE VE ŞALPAZARI'NDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

"Araklı-Sürmene grup içme suyu inşaatımız var. Burası 2014 yılında zaten arıtma tesisi hariç tamamlanmıştı. Biz göreve gelince buranın arıtma tesisini süratle gündeme aldık. 2021 yılı ekim ayında bu arıtma tesisi hizmete açılacak. Me araklı ve sürmene ilçemizin merkezleri dahil birçok mahallesine sağlıklı içme suyunu ulaştırmış olacağız. Yine Şalpazarı ilçemizde ihalesini daha önce yaptığımız içme suyu inşaatı yapım işi var. İhalesi ve yer teslimi yapıldı.

İş kapsamında 82 bin 524 m isale hattı, 2 adet terfi binası, 12 adet muhtelif hacimlerde depo yapılacaktır. 27 mahallede 11 bin 50 kişiye hizmet verecek projemizdir. "

TANKERLERLE ÇÖZÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ

"Ortahisar Karakaya içme suyu yapım işi. Bu da önemli bir işimiz. Her sene temmuz ağustos aylarında yağmurun az yağdığı zamanlarda susuzluk çekiliyordu. Tankerlerle çözülmesi mümkün değildi. TİSKİ ciddi bir çalışma yaptı ve aşağıdan hat çekmek suretiyle büyük bir depo yaptık. Kireçhane Mahallesi'ndeki 2. 000 m³'lük depoya şehir şebekesinden ilave 20 lt/sn içme suyu takviyesi yapıldı ve orası çözüldü. Karlık bölgesinde 2. 000 m³'lük depo yapımı tamamlanmış olup, Erdoğdu zincirinde 7 kademeden oluşan terfi merkezi pompalarının değişmesi süreci başlatıldı. Bu depoya da eylül ayı sonu itibarıyla 30 lt/sn su verilecektir. Ancak ihtiyaç duyulduğunda verilecek ve 32 mahallede 25 bin kişiye içme suyu sağlanmış olacak. Bu önemli çalışma nedeniyle TİSKİ Genel Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Yine Yomra, Düzköy, Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçeleri içme suyu temin sistemi onarımı ve yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında; isale hattı, içme suyu terfi hattı, içme suyu deposu yapılacaktır. Arsin içme suyu ve içme suyu paket arıtma tesisi ikmal inşaatı yer teslimi yapılmıştır. Proje kapsamında; 36 mahalleye içme suyu temini edilecektir. 245 kw gücünde hidroelektrik santral yapılacaktır. 42 mahallede 35 bin kişiye hizmet verilmiş olacak. "

EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASMADI

"Merkezde yaptığımız büyük yatırımlar neticesinde çok büyük yağmurlar yağmasına rağmen Ortahisar ilçemizde daha önce dükkanları ve alt kotları su basması meselesini hiç yaşamadık. Daha önce Çömlekçi, Havaalanı, Moloz, Beşirli, Aydınlıkevler'de yaşadığımız su baskınlarını bugün neredeyse hiç yaşamadık. Bu yapılan yağmur suyu imalatlarıyla doğrudan alakalı bir konudur. Yağmur suyu meselesi proje kapsamında tamamlandığında Trabzon merkezde yağışlardan sonra ortaya çıkan kötü manzarası ve iş yerleri ile evleri su basma meselesini sonuna kadar bitirmiş olacağız. "

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINDAKİ SON DURUMU PAYLAŞTI

"Altyapı çalışmalarının tamamlandığı yerlerde üstyapıya başladık. Ortahisar Belediyemizle birlikte başladık. Bu kapsamda 1 Nolu Beşirli Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor. İki tarafa da geniş kaldırımlar yapıyoruz. Orta refüjdeki standart aydınlatmaların yerine estetik aydınlatmalar yapmak suretiyle bu caddemizi daha çekici bir hale getirmiş oluyoruz. Kalkınma Mahallesi'nde Farabi Caddesi'nde kısmen de Saruhan Caddesi'nde kaldırım çalışmaları devam ediyor. Milli Egemenlik Caddesi'ni de yeniliyoruz. Bir ay içerisinde bütünüyle yenilenmiş olacaklar. Yine Uzun Sokak'taki bütün ara sokakların tamamında yeniden taş döşedik. Uzun Sokak'la bütünlük arz ediyor. Tabakhane Camii'nden yukarı doğru da çok güzel kaldırımlar yapıldı. Tabakhane'den Maraş Caddesi'ne kadar büyük oranda üst kaplama işi bitti. Maraş Caddesi'ne başladık. Kadınlar Pazarı'ndan Meydan'a doğru bordürler yapılıyor. Büyük oranda tamamlanmak üzere. Birkaç gün içerisinde Maraş Caddesi'nin taş döşeme işine gireceğiz. Maraş Caddesi de tamamlanınca bambaşka bir güzellik ortaya çıkacak. Kunduracılar Caddesi'nin beton dökme işi de tamamlandı. Orada da kısa zamanda taş döşeme işine geçeceğiz. Cumhuriyet Caddesi'nin kaldırımlarını tamamladık. Asfaltını döktük. Aydınlatmalar da yenilecek. Cumhuriyet Caddesi bambaşka bir hüviyete kavuşacak. Gazipaşa'da benzer bir çalışma yapılacak. İskele Caddesi'nde de çalışmalarımız başlayacak. Bir taraftan altyapı çalışmaları devam ediyor. Tamamlanan yerlerde üstyapı çalışmalarını süratle yapıyoruz. El birliği ile bu meclisin bir büyük işi olarak bu çalışmayı tamamlayacağız. İnanıyorum nasıl 1980 döneminde belediye yaptığı altyapı çalışmaları nedeniyle 30 yıl sonra hayırla yad ediliyorsa, ben inanıyorum vatandaşlarımız bizleri ve bütün meclisi de hayırla, duayla yad edecektir. Bu büyük proje Trabzon'un altyapı sorunun 50 yıl ortadan kaldıran büyük bir proje olarak tarihe geçecektir. "

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Zorluoğlu'nun açıklamalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı, 32 gündem maddesinin müzakere edilerek ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 08. 09. 2021

Kaynak: Habermetre