Bayrampaşa deprem risk haritası! Bayrampaşa depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Bayrampaşa deprem riski haritası! İstanbul'un merkezi ilçelerinden Bayrampaşa, olası büyük İstanbul depreminde karşılaşabileceği riskler açısından dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli "Bayrampaşa Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini detaylı bir şekilde analiz ediyor. Raporda, zemin yapısı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor.Peki, Bayrampaşa depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? İşte, Bayrampaşa deprem riski haritası haberimizde...

BAYRAMPAŞA DEPREM RİSK HARİTASI

İBB'nin 2019 yılında yayımladığı "Bayrampaşa Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Raporda, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Bayrampaşa'daki binaların büyük bir kısmının 1980 öncesi inşa edildiği belirtiliyor. Bu durum, yapıların depreme karşı dayanıklılığını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bayrampaşa İlçesi Vs30 Dağılımı

BAYRAMPAŞA DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Bayrampaşa, İstanbul'un merkezi konumunda yer almasına rağmen, deprem riski açısından tamamen güvenli bir bölge değil. İBB'nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Bayrampaşa'da ortalama 200 can kaybı, 100 ağır yaralı ve 600 hastane şartlarında tedavi gerektiren yaralı olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, yaklaşık 3.000 binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor. Bu veriler, Bayrampaşa'nın deprem açısından dikkatli olunması gereken bir bölge olduğunu gösteriyor.

BAYRAMPAŞA'DA DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Raporda, Bayrampaşa'daki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. Yıldırım, Kartaltepe ve Terazidere mahalleleri en riskli zemin yapısına sahip bölgeler arasında yer alıyor. Bunun dışında, Cevatpaşa ve Kocatepe mahalleleri de zemin açısından riskli bölgeler arasında bulunuyor. Öte yandan, Muratpaşa ve Altıntepsi mahalleleri daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.

BAYRAMPAŞA DEPREM ZEMİN HARİTASI

Bayrampaşa'nın zemin yapısı, deprem riskini belirleyen önemli faktörlerden biri. Raporda, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s'den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak sınıflandırılmış. Bayrampaşa'da, özellikle Yıldırım ve Kartaltepe mahallelerindeki bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor. Bu nedenle, bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması öneriliyor.