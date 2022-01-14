BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI 'ZAM' BASKINI

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) -

1200 liradan 3 bin liraya yükselttiği kirayı kabul etmeyen kiracısının evine balta ile daldı

"SANKİ SURİYE'DE, SAVAŞTAYIZ SANDIM"

10 aydır evden çıkmamızı istiyor. Ona ev bulamadığımızı söyledim. Aslında buluyoruz ama Suriyelilere ev vermiyorlar. Durumu anlattım ama anlamıyor. Bizi çıkartmak istiyor. Bu yüzden kirayı yükseltti. Her zaman kapımıza gelip rahatsız ediyor. Dün akşam, su saatini sökmüş. bin 200 lira ödüyoruz, şimdi 3 bin lira istiyor. Sadece eniştem çalışıyor. Bu kirayı kim ödeyecek? Ben ve kardeşlerim okuyoruz. Evin içine girdi. Odaların kapılarını kırdı. Komşular aşağıya inmeseydi, bizi öldürebilirdi. İnşallah en yakın zamanda ev bulacağız. Bize yardım etsinler" dedi.