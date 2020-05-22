Battalgazi'de yaşanabilir bilir kent çalışmaları
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Battalgazi'de yaşanabilir bilir kent çalışmaları

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, daha yaşanabilir bir Battalgazi inşa etmek için göreve geldiği günden beri yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Battalgazi'de yaşanabilir bilir kent çalışmaları
22.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:34

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, daha yaşanabilir bir Battalgazi inşa etmek için göreve geldiği günden beri yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Güder, Mübarek Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, tüm İslam Aleminin bayramını kutladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (covid-19) gölgesinde de olsa 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın son günlerinde hüzünlü olduklarını ve Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, görev süresinde bir yılı geride bırakması nedeniyle hayata geçen ve geçirilmesi düşünülen projelerini anlattı. Daha yaşanabilir bir Battalgazi inşa etmek için 2019 yılından itibaren çalışmalarını 7 gün 24 esasına göre yürüten Başkan Güder, İmar Çalışmaları, Çınar Park Rekreasyon Alanı Projesi, İspendere Şifalı İçmeleri, Gelincik Tepesi ve Derme Deresi Islah Projesi'nde ki son durum hakkında bilgiler verdi.

Şehirlerin karakterlerini de belediye başkanlarının belirlediğini söyleyen Başkan Güder, toplam maliyetleri milyonları aşan projeleri önümüzde ki süreçte Battalgazi ilçesi ile buluşturacaklarının da altını çizdi.

"Bayramı en içten dileklerimle kutluyorum"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bir ay boyunca 'sabır' ve 'şükür' diyerek manevi doygunluğa ulaştık. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler ve rahmet pınarlarına açtığımız avuçlarımızla; hamdolsun bir Ramazan Bayramı'na daha çok şükür kavuştuk. Küslerin barıştığı, özlemlerin giderildiği, tuttuğumuz oruçların mükafatını aldığımız bu Ramazan Bayramının tüm İslam alemine sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Milletçe birlik ve beraberliği gösterme imkanı veren bir Ramazan Bayramını daha idrak etmenin engin mutluluğunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bayramların getirdiği barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeliyiz. Asıl ihtiyaç duyduğumuz şey de zaten budur. Bunu başarabildiğimiz an, yaşantımızın bütünüyle anlam ve derinlik kazandığı an olacaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle Malatyalı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam Alemi'nin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Derme Deresi projesi 2020 yılında bitecek

Güder, Derme Deresi projesi hakkında, "İsmi Malatya ile özdeşleşmiş ve türkülere konu olmuş Derme Deresinde, Battalgazi Belediyesi Islah projesi gerçekleştiriyor. Toplamda 9 kilometrelik alanı kapsayan bu proje, etaplar halinde yapılması planlamaktadır. Projenin ilk etabında, bin metrelik alan rehabilite edilecektir. Toplam maliyeti 8 milyon TL olan projenin 2020 yılında tamamlaması hedeflemektedir" dedi.

Gelincik Tepesi'nde start verildi

Gelincik Tepesi'nde yapılacak çalışmalarla ilgili de bilgi veren Güder, "24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik Elazığ depreminde en fazla etkilenen illerin başında Malatya gelirken, Battalgazi ilçesi de bu depremde büyük yara alan ilçelerden oldu. İlçede birçok yapının hasar görmesiyle depremzede vatandaşlar mağdur olmaması için Gelincik Tepesi projesini yetkililere sunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, zaman kaybetmeden alanda zemin etüt çalışması yaptırarak, projeyi Bakanlıklar nezdinde onaylattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yetkililerden Gelincik Tepesi bölgesine 1.500 konut sözü alan Başkan Güder, her kademede projenin en büyük takipçisi olarak, depremzede vatandaşların bu süreçte sesi oldu. Battalgazi ilçesine yapılması planlanan toplam 2 bin 350 konutun bin 500'ü Gelincik Tepesi'ne yapılması için ihale süreci tamamlandı ve çalışmaların startı verildi" diye konuştu.

Çınar Park rekreasyon alanı projesi

Güder, Çınar Park rekreasyon alanı projesi hakkında şunları söyledi:

"Eşsiz, kültürel ve doğal güzellikleri ile görülmeyi ve bilinmeyi hak eden Battalgazi'de hayata geçirmek için 2019 yılında çalışmalarına başlanan Çınar Park Rekreasyon Alanı Projesi, yaklaşık 40 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye ve Malatya'mıza kazandırılan Orduzu Galip Demirel Çınar Park projesinin devamı olacak olan bu proje ile hemşerilerimizin huzur bulacağı alternatif dinlenme alanları oluşturarak, bölgenin turizm potansiyeline katkı sunulması hedeflenmektedir. Mevcut Çınar Park projesinin 10 katı büyüklüğünde olan bu projenin tamamlanması ile birlikte, kentimizin en büyük aktif yeşil alanlarından birisi daha Battalgazi'de olacaktır."

"Battalgazi'nin kanayan yarası imarda devrim yapıyoruz"

Osman Güder, imar çalışmalarıyla ilgili de, "Battalgazi'nin kanayan yarası olarak göze çarpan İmar Çalışması ile ilgili olarak göreve geldiği anda kolları sıvayan Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder ve ekibi, ilçenin 83 milyon metrekare imar sahasını üzerinde 20 milyon metrekare alanı yeniden revize edildi. Yeşil alanı dokusunu koruyarak yapılan çalışmalarda, Sosyal donatı alanları da artırıldı.

Sosyal donatı alanlarında 22 tane olan Okul alanı 42'ye, 7 olan Sağlık tesisi olan alan sayısı da 14'e yükseltildi.

Battalgazi Belediyesi olarak Tandoğan mahallemizde 40 Hektarlık bir alanı kapsayan imar çalışmalarımızın startını verdik.

Hanımınçiftliği ve Orduzu bölgemizde yaklaşık 1.600 hektarlık alanda yapılan imar çalışmaları ile bölgede yaşanan sorunlar çözüme kavuşturuldu.

2020 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanan Yıldıztepe İmar Planı'nın da 2021 yılından itibaren 460.000 bin metre karelik alanda öncelikle yeni sosyal donatı alanları oluşturarak hızlı kentsel dönüşümle daha çağdaş ve modern bir şehirleşme yapılması hedeflenmektedir.

Yeni Malatya Stadyumunun arka kısmında yeni bir alt merkez oluşturulması hedefiyle gerçekleştirilen Bulgurlu İmar çalışmasıyla, 500 dekarlık alanda rehabilitasyon ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bölgenin gelişimindeki engelleri aşmak için hazırlanan projemiz devam ederken, çalışmaların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.

"Battalgazi'nin gözbebeği ispendere şifalı içmeleri"

Merkeze 25 kilometre uzaklıkta, D-300 Malatya-Elazığ karayoluna 3 bin 200 metre mesafede Battalgazi ilçesinde bulunan İspendere Şifalı İçmeleri hakkında da bilgi aktaran Güder, " 5 bin yıllık tarihi geçmişiyle, medeniyetin kurulduğu bir bölge olması münasebetiyle, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi mekanları ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin en uğrak yeri olmayı başardı.

Yapılan analizler ve tıbbi değerlendirme sonucunda bu bölgeden çıkan suyun pek çok hastalığa şifa olacak potansiyelde olduğu raporlandıktan sonra miktarının artırılması amacıyla hidrojeolojik etüt çalışması ve akabinde de sondaj çalışması yapılarak, 30 Litre/saniye debide 28 derece ısıda mineralli su çıkarılmıştır. İspendere Şifalı İçmeleri, akademik formasyona sahip hekimlerce (Hacamat, sülük tedavisi, ozon tedavisi, hidroterapi, tuz odaları, apiterapi ve fitoterapi) yapılacak tedavilerle, ülkemiz ve bölge açısından bir ilk olma özeliğine sahiptir. Günlük olarak 2 bin vatandaşın ziyaret eden Şifalı içmelerde, konaklama ihtiyacının da karşılanması amacıyla, 20 odalı, 40 yataklı bir komplekste mevcuttur.

Battalgazi Belediyesi, bölgede yoğun bir rekreasyon çalışması başlatılarak, vatandaşların bölgede azami istifadesinin sağlanması amacıyla mesire alanı (yürüyüş yolları, içme ve kullanma suyu temini, tuvaletler, kamelyalar, araç yolları ve otopark) düzenlemeleri yapmıştır.

Battalgazi Belediyesi, kanyon bölgesinin de rehabilite edilmesinin ardından kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunacaktır" ifadelerini kullandı.

4 adet yeni park ilçeye kazandırılacak

Güder, "Kentsel dokuda olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için ülkemizde örnek projelere imza atan Battalgazi Belediyesi, şehir içindeki park ve bahçelerle halkın doğayla ilişkilerini daha yeşil bir Battalgazi anlayışı ile sağlayan örnek hizmetler sunmaktadır.

Hanımın Çiftliği mahallemizde 2 bin 200 m2 alanda, TOKİ Ay ışığı mahallemizde 2 bin 500 m2 alanda, Tandoğan Yeşilçam caddesinde 5 bin 500 m2 alanda ve Hacıhaliloğlu Çiftlik mahallemizde ise 400 m2 alanda çalışmalarını yürütülen ve toplam maliyeti 2 milyon TL olan 4 adet parkımızı ise 2020 yılının yaz ayı ile birlikte vatandaşlarımızın hizmetine açılması hedeflenmekte.

Bunun yanı sıra Şehitler, Üçgen, Somuncubaba, Hüseyin Özpolat, Cemal Akın, Uçbağlar, Ahmet Hanoğlu ve Çöşnük Parklarında toplam maliyeti 1 milyon TL olan yenileme çalışmaları yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Gençlere büyük önem

Başkan Güder, gençlerle ilgili yaptıkları çalışmalarla ilgili de şunları belirtti:

"'Eğer milletlerin yetiştirilmiş gençleri varsa, bu milletler hep uzun ömürlü olurlar' sloganıyla gençlerin gönüllerine dokunmaya devam eden Battalgazi Belediyesi, hayata geçirdiği çeşitli projelerle ilçedeki mahallelere yapacağı spor tesisleri ile gençlerin aktif sporla yaşamlarına yön vermelerini destekliyor.

3 bin 500 milyon TL toplam maliyetli Göztepe mahallesinde yapılacak olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesi, Battalgazi Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütülmektedir.

Gençlerin sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını hedefleyen Battalgazi Belediyesi, Hanımın Çiftliği, Hatunsuyu, Başharık ve Selçuklu mahallelerine 2 bin 300 milyon maliyetli 2'şer adet Voleybol, Basketbol ve Halı saha projesine Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürütmektedir.

Belediyemizin gençliğimize yönelik bir diğer projesi ise Çöşnük, Paşaköşkü, Kadıçayırı, Yıldıztepe ve Şehit Fevzi mahallelerinde toplam maliyeti 250 bin TL olan 5 adet mini basketbol sahası projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütülmektedir." - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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