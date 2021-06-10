Başkan Soyer: "Kültür Politikalarına Birlikte Yatırım Yapacağız"

İzmir'in 9-11 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı Kültür Zirvesi'nin lansmanı, İzmir ve Barselona'da kurulan stüdyolardan çevrim içi olarak yapıldı.

İzmir'in 9-11 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı Kültür Zirvesi'nin lansmanı, İzmir ve Barselona'da kurulan stüdyolardan çevrim içi olarak yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de buluşacağız, paylaşacağız ve istediğimiz ortak geleceği birlikte yaratacağız. Daha iyi bir toplum için bir koşul olarak kültürel yaşama katılma hakkını destekleyeceğiz. Kültür politikalarına birlikte yatırım yapacağız" dedi.

Dünya kenti İzmir'de 9-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'nin lansmanı bugün yapıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Barselona'da kurulan stüdyolardan çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zirvenin İzmir'de yapılacak olmasından duydukları mutluluğu ifade etti.

Konuşmasında Covid-19'un iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kayıplarının yanı sıra sürdürülebilir kalkınmayı da tehdit ettiğini dile getiren Başkan Tunç Soyer, "Bunlar sınır tanımayan ortak zorluklarımızdır. Bu bağlamda, sürdürülebilir kentleşme konusunda küresel dayanışma, bu büyük zorluklarla yüzleşmede çok önemli. Kültürel canlılık, ekonomik refah, sosyal eşitlik ve çevresel sorumluluk ile birlikte sürdürülebilirliğin dört ayağından biridir. İzmir, son iki yılda büyük bir orman yangını, tsunami, deprem, kuraklık ve şiddetli sel gördü. Ayağa kalkmak için kültüre yaslandık, çünkü kültür yerel topluluklarımızın can damarı. Kültür, günlük hayatımızın her alanında; hikayelerimizi anlatma, geçmişi hatırlama, iyi vakit geçirme ve geleceği hayal etme şeklimiz. Kültür, tarihimizi geleceğimize bağlar. Bu bizi benzersiz kılan şeydir. Yaratıcı ifademiz kim olduğumuzu ve kim olabileceğimizi tanımlamaya yardımcı olur. Kültür, içsel değerinin yanı sıra şehirlerimiz için önemli sosyal ve ekonomik faydalar sağlamaktadır. Öğrenmemizi geliştirir, toleransı arttırır ve diğerleriyle bir araya gelme fırsatları yaratır. Kültür, yaşam kalitemizi geliştirir ve hem bireyler hem de topluluklar için genel refahı artırır" dedi.

Kültür toplulukların canlılığı

Başkan Soyer kültürün toplulukların canlılığı için önemli bir unsur olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Kültür, sosyal sermaye oluşturmaya yardımcı olur, toplulukları bir arada tutar. Kültürel faaliyetler insanları bir araya getirerek sosyal dayanışma ve uyum yaratır, onur ve hoşgörüyü artırır. Kültürel katılım, yoksulluğun azaltılmasında ve risk altındaki toplulukları destekleme stratejilerinde de önemli bir rol oynamaktadır. Kültür, şehirlerin ilgi çekici şehir anlatıları ve ayırt edici markalar geliştirmesine yardımcı olur. Kültürel açıdan zengin bölgeler, yetenekleri ve işletmeleri çekerek rekabet gücünü de artırır. Kültürel miras, turizmi ve toplumsal yenilenmeyi destekleyen kırsal kalkınmada da önemli bir faktördür. Bilgi ve yaratıcılığa dayalı büyümenin esas olduğu yeni bir dönemdeyiz. Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin özellikle gençler için yarattığı ekonomik fırsatlar, bu geçiş döneminde daha fazla önem kazanmıştır. Bilgiye dayalı ekonomiler, yeniliği teşvik edecek fikirleri tercih eder, özelleştirilmiş hizmetler ve ürünler geliştirir. İzmir'i bir sanat, tasarım ve inovasyon kenti, biyo-kültürel çeşitliliği, çevre dostu üretim ve adil dağıtım modellerini besleyen bir kent olarak tasavvur ediyoruz. Bu bağlamda, topluluklarımız arasında yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde kültürel etkileşimleri teşvik ederek sınır ötesi ilişkileri güçlendirmek istiyoruz. Bu kültürel etkileşimler şehirlerimizi daha müreffeh, demokratik, kapsayıcı, adil, eşit, güvenli ve sürdürülebilir hale getirebilir. "

Ortak geleceği yaratacağız

İzmir'deki UCLG Kültür Zirvesi'nde dünya şehirlerinin, kültür ve kentsel dayanıklılık arasında bağ kurmak için birlikte çalışacağını ifade eden Soyer, "Yerel sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olan miras, yaratıcılık, çeşitlilik ve bilgi konularında kültürel politikaları teşvik etmek için deneyimlerimizi ve fikirlerimizi paylaşacağız. Kültürü, kalkınmanın dördüncü direği ve küresel dayanışmanın temel bir bileşeni olarak destekleyeceğiz. İzmir'de buluşacağız, paylaşacağız ve birlikte istediğimiz ortak geleceği yaratacağız. Bu bağlamda, Roma Sözleşmesi doğrultusunda çalışacak ve daha iyi bir toplum için bir koşul olarak kültürel yaşama katılma hakkını destekleyeceğiz. Kültür politikalarına birlikte yatırım yapacağız. Diyalog, bir arada yaşama ve özgürlük için araçlarımızı güçlendireceğiz. Bu değişim için deneyimleriniz ve uzmanlığınızın yanı sıra topluluklarınızın aktif katılımı gereklidir. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde kültürün açık yönetimi üzerine tartışacağız. İnsan yaratıcılığını, insan deneyimini, ilerlemeyi ve yeniliği teşvik edeceğiz. Bu şekilde şehirleri ve yerel yönetimleri 2030 Gündemi'nin uygulanması konusunda daha aktif hale getirmek için çalışacağız. Yerel yönetimlerden kültür kurumlarına, uzmanlardan vatandaşlara kültürle ilgili tüm aktörleri bu Eylül ayında 4. UCLG Kültür Zirvesi'ne davet ediyoruz. İzmir'de görüşürüz" dedi.

Boudra: Panzehir olarak kullanmalıyız

İzmir'in Akdeniz'in incisi olduğunu ifade eden UCLG Başkanı Dr. Mohamed Boudra, Başkan Tunç Soyer'e liderliği için teşekkür etti. Boudra, "Zirvelerimizi dünya çapında şehirlerin, bölgelerin, yerel yönetimlerin, bu alanda çalışan temel aktörlerin bir araya geldiği etkinlikler olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik ve kültür alanında çeşitli çalışmalar yapılıyor. Burada çok özel, farklı bir bağlamda gerçekleşiyor. Bu bağlam bize temel hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aşının dünyanın her yerinde mevcut ve erişilebilir olmasının önemini gösteriyor. Dayanışmanın ve sağlığın topluluklar için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çok derin bir şekilde insanların kültüre ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Günümüzde aidiyet hislerini güçlendirmek için insanlar kültüre yöneliyor. Mevcut kriz bize kültürel alanda çalışan kişilerin çok güvencesiz durumda olduğunu gösterdi. Bu krizle karşı karşıya kaldık. Krizi sadece sağlık ve ekonomi ile ilgili aldığımız tedbirlerle aşamayız. Ötesinde topluluklara yönelik politikalar da geliştirmeliyiz. Kültürü bir nevi pandeminin panzehiri olarak kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz ise "İzmir'in ruhunu hissetmemizi sağladınız. Sizi görmeyi dört gözle bekliyoruz. Zirve ile ilgili çok samimi duygulara sahibim. Umuyorum Başkan Soyer de bunu hissediyordur" ifadelerini kullandı.

Gündem Covid-19'un kültürel etkisi

Birleşmiş Milletler Kültür ve Kalkınma Komisyonu Eski Genel Sekreteri, UNESCO Kültür Genel Müdür Yardımcısı Lourdes Arizpe, OECD ve Harvard metaLAB'de Kıdemli Araştırmacı ve IULM Üniversitesi'nde Avrupa Projeleri ve Uluslararası Ağlar için Rektörlük Delegesi Pierluigi Sacco ile Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı, Kültür Politikaları ve Yönetim Araştırmaları Merkezi Direktörü Doç. Dr. Serhan Ada "Covid-19'un Kültürel Etkisi" başlıklı söyleşide bir araya geldi. Ada'nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Birleşmiş Milletler Kültür ve Kalkınma Komisyonu Eski Genel Sekreteri, UNESCO Kültür Genel Müdür Yardımcısı Lourdes Arizpe, kültürün insanlık tarihini ve geleceğini şekillendirdiği ifade ederek "Kültür bizi biz yapan şeydir. Pandemi dünya görüşümüzü çok değiştirdi. Hepimiz aynı fikirde değiliz. Dünya olarak neler devam edebilir neler edemez onu gördük. Kültürün bir nesne olarak görülmemesi lazım, deneyim olarak görülmesi lazım" dedi. OECD ve Harvard metaLAB'de Kıdemli Araştırmacı ve IULM Üniversitesi'nde Avrupa Projeleri ve Uluslararası Ağlar için Rektörlük Delegesi Pierluigi Sacco, kültürün geleceği şekillendireceğini söyleyerek. "Kültür çok önemli ve farklı çıktılar yaratabilir. Kültür bizim sosyal zekamızı ve adapte olma kapasitemizi artırıyor. Kültür bize çok farklı sosyal beceriler kazandırır" dedi.

Zirveye mesaj var

Lansman'da Müzisyen Anıl Acar'ın (Gazapizm) kültürel farklılıklarla ilgili hazırladığı mesajı ve geçmişte yazdığı bir şarkının sözleri yayınlandı. Gazeteci yazar Ece Temelkuran, mesajında herkesi Kültür Zirvesi'ne davet etti. Etkinlikte Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yerel halk müziği eşliğinde Zeybek gösterisi ile yerel orkestra eşliğinde Rebetiko Müziği performansları gösterildi. Lansmanda Bilbao Belediye Başkanı Juan María Aburto, Jeju Valisi Won Hee-ryong, Buenos Aires Kültür Bakanı Enrique Avogadro, Lizbon Kültür Belediye Başkan Yardımcısı Catarina Vaz-Pinto ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Nidai Güngördü'nün Kültür Zirvesi'ne dair mesajları yer aldı. Lansmanın kapanışını UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman yaptı.

Dünyanın önemli kültür üreticileri bir araya gelecek

UCLG Kültür Zirvesi, kültür ve sürdürülebilirlik üzerine politikaların etkili bir şekilde uygulanmasına kendini adamış kentler, yerel yönetimler ve diğer paydaşların küresel düzeydeki ana buluşma noktasıdır. İzmir Kültür Zirvesi, 2015'te Bilbao'da, 2017'de Jeju'da ve 2019'da Buenos Aires'te düzenlenen önceki zirvelerin sonuçlarından yola çıkacak. Rusya'nın Kazan ve Meksika'nın Merida kentlerini geride bırakarak 2021'de dördüncü Zirve'ye ev sahipliği yapmaya hak kazanan İzmir, dünyanın önde gelen kültür üreticilerini bir araya getirecek.

Kaynak: Habermetre