Başkan Seçer, Tarsus, Çamlıyayla ve Toroslar'ın Kırsal Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kırsal mahalle ziyaretlerini Tarsus, Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerinde muhtar ve vatandaş buluşmalarıyla sürdürdü.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kırsal mahalle ziyaretlerini Tarsus, Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerinde muhtar ve vatandaş buluşmalarıyla sürdürdü. Seçer, bürokratları ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilk olarak Çamlıyayla Ergene'de ilçedeki muhtarlarla kahvaltı etkinliğinde buluştu. Başkan Seçer, programın devamında Çamlıyayla ilçesinde Kisecik, Tarsus'ta Boztepe, ardından ise Toroslar ilçesinde Çapar mevkii, Kızılkaya, Değirmendere ve Alanyalı Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinledi.

"Birlikten kuvvet doğar"

Başkan Seçer'in kırsal mahalle ziyaretlerine CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP il ve ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve bürokratları katıldı. Çamlıyayla mahalle muhtarlarıyla buluşmasında hizmetleri değerlendiren Başkan Seçer, "Hem ilçe belediyemiz hem Büyükşehir olarak belediye başkanlarının mensup olduğu siyasi partiye bakmaksızın, ortak paydada Çamlıyayla için hizmetleri ne kadar etkin, ne kadar çabuk, ne kadar kaliteli ulaştırabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Yaklaşık 29 aylık bir yönetim süremizde bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadığımız Çamlıyayla Belediyemiz ile inşallah dönemin sonuna kadar da yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bu hizmetleri muhtarlarımız, ilçe belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve bunları gözeten Meclis üyelerimizin katkılarıyla sürdürme zorunluluğumuz var. Bunu önemsememiz lazım. Birlikten kuvvet doğar" dedi.

"Vatandaş memnuniyetini ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz"

Çamlıyayla gibi yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında uçurumların olduğu yerleşim yerlerinde en temel taleplerin belli başlıklar altında yoğunlaştığını söyleyen Başkan Seçer, bu talepleri yol, temiz içme suyuna erişim, çevre temizliği ve sinekle mücadele olarak sıraladı. Temel talepler konusunda hizmetlerin etkin bir şekilde yapılması durumunda diğer hizmetlerin de daha rahat bir şekilde yapılabileceğini dile getiren Seçer, "Çünkü dağınık bir ilçe. İnsanlar beni de arıyor bu bölgeyi de iyi tanıdığım için. Ben o insana diyemiyorum ki orası ilçe belediyesinin. Bunu söylemekten açıkçası sıkılıyorum. 'Tamam' diyorum, 'çözeriz' diyorum. ya kendi imkanlarımızı seferber ediyoruz, ilçe belediyesinin görev alanı demeden ya da ilçe belediyesi ile iş birliği yapıyoruz. Sonuç itibariyle vatandaş memnuniyetini ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar bu konuda yardımcı olan herkese ben çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl sadece yol asfalt birimine ayırdığımız bütçe yaklaşık olarak 435 milyon lira"

Bu yıl yol yapımlarında bir hayli mesafe aldıklarını söyleyen Seçer, "Bizim bu yıl sadece yol asfalt birimine ayırdığımız bütçe yaklaşık olarak 435 milyon lira. Biz bunu aşacağız. Yani bütçe gerçekleşmesi %100'ün üzerinde olacak. Diğer dairelerden bütçe aktardık ki çalışmalarımızı sürdürebilelim" diye konuştu.

"MESKİ, su konusunda bu yazı kısmi sorunlarla geçirmemizi sağladı"

Kuraklığa bağlı su sıkıntısı ve iklim krizi nedeniyle oluşan çevre sorunlarına da dikkat çeken Başkan Seçer, MESKİ'nin yaz aylarını minimum su sorunu ile atlatmak adına önemli çalışmalar yaptığını kaydetti. Başkan Seçer, "Sadece su sıkıntısı değil çevre sorunları, sel felaketleri en son, ondan önce yangın felaketleri; buradan da küresel ısınmanın ne menem bir konu olduğunu da belirtmek isterim. Bizim önemli su kaynağımız Papazın Bağı. Orada dahi suyun kuruduğunu biliyorsunuz. Orada önlemler aldı MESKİ, bizim bu yazı kısmi sorunlarla geçirmemizi sağladılar. Gerçekten MESKİ bu konuda çok önemli, çok değerli çalışmalar yaptı" dedi.

"Bu yıl 42 milyon TL sinekle mücadele için kimyasallara ödediğimiz para"

Sinekle mücadele için ayırdıkları bütçe miktarını da paylaşan Başkan Seçer, "Bu yıl 42 milyon TL sinekle mücadele için kimyasallara ödediğimiz para. Biyolojik çalışmaları ayrı tutuyorum. Yani bu sulama havuzlarına lepistes balığı bırakıyoruz o yumurtaları yok etsin diye. Sulama havuzları da büyük sorun yaratıyor bize. Biz atmosferi kirletiyoruz çünkü atmosfere zehir sıkıyoruz, kimyasal sıkıyoruz. Lütfen çevre sağlığı için, toplum sağlığı için, paramızın zayi olmaması için, güzel bir çevrede yaşamamız için vatandaşlarımız çevre temizliğine dikkat etsinler" diye konuştu.

"Seçim için değil, hizmet için varım"

Kızılkaya ziyaretinde katıldığı canlı yayında konuşan ve gün sonu değerlendirmesi yapan Başkan Seçer, gerçekleştirdikleri gezilerin önemini, "Vatandaşlarımız açısından önemli, değerli. Onların morali yükseliyor bizleri görünce. Bizim de doğal olarak moralimiz yükseliyor" cümleleriyle anlattı. Başkan Seçer, memnuniyetin ve taleplerin kendilerine iletildiğini ifade ederek, "Görülüyor ki memnuniyet var gerçekten. Bu da benim çalışma azmimi, şevkimi artırıyor. Biz de böyle memnuniyet oldukça, gülen yüzler bizi karşıladıkça ertesi sabah daha erken ve zinde kalkıyoruz yatağımızdan" diye konuştu.

Seçim döneminde söylediği, "Seçim için değil, hizmet için varım" anlayışının devam ettiğini ifade eden Başkan Seçer, "Seçime az bir süre kaldı. O zaman çıkarız er meydanına, el mi yaman bey mi yaman orada görürüz. Nelerin olacağını orada görürüz. O zaman bizim de söyleyeceğimiz sözler olur ama şimdi herkes bizlere yardımcı olmaya gayret etsin. Biz ne söylüyorsak doğruları söylüyoruz. Onlar daha çok siyaseten bunu yapıyorlar. Böyle alışmışlar, Türk siyaseti böyle gelmiş ama bundan sonra böyle gitme şansı yok. Sistem çöküyor. Siz dünyaya ayak uyduramazsanız çökeceksiniz. Z kuşağının yanından geçecek siyasetçiler değil bu anlayışta siyasetçiler. Dolayısıyla sizin kendinizi güncellemeniz lazım. Zaten millet kavgadan, gürültüden bıkmış, bezmiş" diye konuştu.

"1 lira borç kullandırmıyorlar ama geçmiş dönemin borcunu ödetiyorlar" Meclis'te engellenmek istemediklerini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Bir de bizi Meclis'te engellemesinler. 1 lira borç kullandırmıyorlar ama geçmiş dönemin borcunu ödetiyorlar. Bakın her yıl 200 milyon lira faiz ödüyorum ben. İnşallah 2021 yılında artık azalacak. 1 milyar 561 milyon faizli borç devraldık, banka borcu devraldık. Biz borçlanamıyoruz. Bir 2019 yılında 164 milyon lira zar zor borçlanma aldık. Ondan sonra sen sağ ben selamet. 2 senedir borçlanma alamıyoruz. Zorlanıyoruz. Çok daha fazla yaparız, yapıyoruz. Rasyonel kullanıyoruz parayı. Ayakları yere basan projeler üzerinden yürüyoruz. Bakın geldik her tarafa saldırmadık. İlk dönem geldiğimiz yıl zaten bütçemizi, yatırım programını, strateji programı biz yapmamıştık. Daha dengeli gittik, ikinci yıl yatırımları askıya aldık. Pandemi, farklı koşullar gelişti, ne yaptığımızı bildik" dedi.

"İşler rayına oturdukça yatırımlarımız artıyor"

Seçer, ayakları yere basan projelerle yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımların gerçekleşme oranlarının yüksek olduğunu ifade ederek, "2020 yılında yol asfalt biriminde tahakkuk edilen yatırım miktarı 142 milyon lira, yani gerçekleşen. Şu anda 15 Ağustos itibari ile 2021 yılının 315 milyon TL. Demek ki işler rayına oturdukça yatırımlarımız artıyor. Daha yılın tamamlanmasına yaklaşık olarak 4 ay var. İşte böyle bir belediye, ayakları yere basan. İşte bir ihale gerçekleştirdik. 13 firma girdi, canlı yayınlandı, şeffaf. 13 firma girdiyse bu belediye demek ki itibarlı bir belediye. Bazı kurumlar ödeme sıkıntısı yaşarken, borçlanma alamamasına rağmen, kötü borç mirasını ödemesine rağmen yine de bu hizmetleri yapıyor" diye belirtti.

"Metro ihalesini sonuçlandıracağız"

Başkan Seçer, söz verdikleri hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

" 'Göçmen Katlı Kavşağı yapılacak' dedik, yapılacak. Çünkü bu ihale içerisinde. Hal Katlı Kavşağı yapılacak mı, yapılacak, bu ihale içerisinde. Tarsus'ta 2 tane katlı kavşak yapılacak mı, yapılacak, bu ihale içerisinde. Tarsus'ta Berdan Nehri üzerine köprü yapılacak mı, yapılacak, bu ihale içerisinde. Merkezde yollar yapılacak mı, yapılacak, bu ihaleler içerisinde. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, emin adımlarla gidiyoruz. Metro ihalesini sonuçlandıracağız. Hangi firmanın bu ihaleyi aldığını, ne kadar bir ihale bedeli ile hangi koşullarda aldığını kamuoyuna açıklayacağız. Şu anda bono ihracına çıktık. Hazine Bakanlığı, Hazine Bakanı'nın Sayın Elvan'ın imzasını bekliyoruz. Gerekli bilgi notlarını arkadaşlarımız kendilerine ulaştırıyorlar. Kısa süre içerisinde imzadan çıktığı zaman, finansman temin edildiği zaman da yani imza atıldığı zaman temeli de atacağız, yer teslimini yapacağız. İnşallah Mersin'e asrın projesinin ilk etapta 13. 4 km'lik 11 istasyondan oluşan metroyu kazandıracağız. Daha sonra tramvayı fuar alanından GMK üzerinde metro bağlantılı Üniversite Hastanesi, üniversite ve üniversite yolundan bir ring şekilde yaklaşık olarak 8 km. Yine eski otogardan şu anda metronun doğu noktası olan, nihai noktası olan eski istasyondan Şehir Hastanesi ve yeni otogara kadar da üçüncü etabı hemzemin raylı sistemi, hafif raylı sistemi götüreceğiz. "

"Gençliğe, kültüre, sanata, Mersin'e yapacağımız katkılarla biz adımızdan bahsettireceğiz"

Yaptıkları her projenin modern bir Mersin için olduğunu ifade eden ve gelecek yıllara bırakılacak önemli çalışmalar olduğunu kaydeden Başkan Seçer, "Mersin her şeye layık. Bakın 30 kilometre raylı sistem projesinden bahsediyorum. Dar alanda vizyonsuz söylem içerisinde değiliz. Koca koca binalar vadetmiyoruz. Koca koca binalar yapıp çocuklarımıza boş binaları miras olarak bırakmayacağız. Bu tip modern, çağdaş, geleceği olan toplu taşıma araçlarını, daha üreten bir Mersin için tarım desteklerini, yoksuluna, geliri düşük insanına, devletin şefkatine ihtiyacı olan ailelere yapacağımız sosyal hizmetlerle biz bu memlekete iz bırakacağız. Gençlerimizin eğitimine yaptığımız katkılarla, kültüre, sanata, modern bir Mersin'e, geleceği olan bir Mersin'e yapacağımız katkılarla biz adımızdan bahsettireceğiz. "

"İlk 29 ayda önemli işler yaptı Mersin Büyükşehir Belediyesi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 29 ayda önemli hizmetler yaptıklarını, bunu da vatandaşların gördüğünü ifade eden Seçer, "Hizmet eden, halkın parasını son kuruşuna kadar dikkatli kullanan, akıllıca yatırımlar yapan, insanları kucaklayan, insanları ayırmayan; çünkü çok renkli bir memleket Mersin; bu tarz söylemler ve siyasetçiler kazanacak bundan sonra. İlk 29 ayda önemli işler yaptı Mersin Büyükşehir Belediyesi. Güneş balçıkla sıvanmaz. Tüm Türkiye takip ediyor, değerlendiriyor. Bu konuyla ilgili bütün otoriteler Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet noktasında çok değerli çalışmalar yaptığını biliyor" dedi.

"Gelecek yıl Mayıs ayına kadar yeni 100 limon gelecek"

Toplu taşımaya 87 yeni Limon otobüs kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Seçer, yeni alacakları Limon otobüslerin de müjdesini vererek, "100 otobüs alımına daha çıkıyoruz. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan çok önemli bir hibe kredisi sağlamıştık. Cumhurbaşkanlığı'ndan imzadan bekliyorduk, nihayetlendi. 10 ay sonra da olsa nihayetlendi. Bu önemli bir adım oldu. Şimdi o da Hazine Bakanlığı'nda, imzadan çıkmasını bekliyoruz. Gelecek yıl Mayıs ayına kadar yeni 100 Limon gelecek, 12 metrelik ya da körüklü Limon. Bir de geçtiğimiz Meclis'te kabul edildi, ödenek aktardık Ulaşım Dairesi'ne. 56 adet 9 metrelik dizel, daha çok kırsal bölgelere; şimdi kullandığımız modeller çok demode, çok yakıt tüketen, astarı yüzünden pahalı, günü kurtarmak için kullanılan otobüsler ama günü kurtarmak için değil gerçekten ekonomik, çevre dostu konforlu toplu taşıma araçlarını da artık 2022'nin yarısına kadar Mersinimize kazandıracağız. Uzun bir süre artık yeni otobüs, lastik tekerlekli toplu taşıma aracına ihtiyaç olmayacak. Zaten raylı sistemleri de kısa süre içerisinde devreye aldığınız zaman Mersin merkezde hem lastik tekerlekli toplu taşıma araçları hem de raylı sistem marka kent modern kent bir Mersin resmini ortaya çıkaracak" ifadelerini kullandı.

"Trollerin dışında herkes MESKİ'den memnun olmaya başladı"

MESKİ'nin gerçekleştirdiği projeleri de değerlendiren Başkan Seçer, "Trollerin dışında herkes MESKİ'den memnun olmaya başladı. Trollerin dışında diyorum çünkü ne olsa MESKİ'den bulunuyor. MESKİ iyi işler yapıyor, yine kötü. Olmayan su faturaları sosyal medyada MESKİ'yi karalama kampanyasına dönüştürülüyor" diye konuştu.

MESKİ'de gerçekleştirdikleri önemli iyileştirmelerle vatandaşları rahatlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, 12 metreküp devraldıkları 1. kademe kullanım fiyatını 15 metreküpe çıkardıklarını ifade etti. MESKİ'nin kenti şantiye alanına çevirdiğini belirten Seçer, "Anamur'dan Tarsus'a kadar her taraf şantiye gibi çalışıyor. Muhtarlar, vatandaşlar MESKİ'nin bu yıl kuraklık olmasına rağmen susuzluk konusunda müdahalelerinden memnun" ifadelerini kullandı.

Gökçel: "Milletvekili olarak bugün çok mutluyum"

Kırsal mahalle ziyaretlerinin ardından katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel de konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekili olarak bugün çok mutluyum. Mutluluğum şundan; kırsalda doğmuş bir köy çocuğu olarak da köylerimize yapılan hizmetlerden de ayriyeten mutlu oldum. 14 Çamlıyayla muhtarının 12 tanesi toplantıya katılmıştı. 12 tanesi de belediyemizin yaptığı hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirtti. Yapılan hizmetlerin kendilerine zamanında, kaliteli ulaştırıldığını söylediler. Bu bizim aslında ülkemizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatandaşa hizmet anlayışının da aslında bir yansımasıydı. Buradan ben Sayın Vahap Seçer'e ve onun çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. "

Milletvekili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla seçim bölgelerinde çalışmalar yaptıklarını ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Gökçel, "Bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mersin'de gösteriyor. Vatandaşlarla bir araya gelerek, beklentilerini, taleplerini alıyor. 'Ekonomik olarak kente ne katabilirimi' vatandaşlarımızdan öğreniyor ve ona göre hizmetlerini yapmaya çaba sarf ediyor. İşte bu Türk demokrasisini de, Türkiye'nin ekonomisini de güçlendirecek bir çaba, bir çalışma. Biz görev aldığımızda 'halkın kaynaklarını sonuna kadar dürüstçe ve doğru projelerde kullanıp, hem alt yapısını geliştireceğiz ülkemizin, hem de ekonomisini güçlendireceğiz' diyorduk. Belediyelerimiz, özellikle Mersin Büyükşehir Belediyemiz ve Sayın Vahap Seçer, kaynakları olumlu ve yerinde kullanıyorlar. Bundan da mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yayın Tarihi: 26. 8. 2021 11: 01: 01

Kaynak: Habermetre