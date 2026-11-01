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Küçükçekmece'de düğün salonundaki kavgada boğazından bıçaklanan kişi kurtarılamadı

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Küçükçekmece'de düğün salonundaki kavgada boğazından bıçaklanan kişi kurtarılamadı Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de düğün salonundaki kavgada boğazından bıçaklanan kişi kurtarılamadı
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Küçükçekmece'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Boğazından bıçaklanan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı; polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga sırasında boğazından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kavganın çıkış nedenini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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