Gökyüzünde gizemli cisim! Yanarak yere düştü, kimisi Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesine bağladı

Balıkesir semalarında yaşanan gökyüzü hareketliliği dikkat çekti. Gece yarısı sonrasında gökyüzünde bir cismin alev aldığı ve ufka doğru yanarak düştüğü iddia edilen görüntüler vatandaşlarca görüntülendi.

GÖKYÜZÜNDE ALEV ALAN NESNE GÖRÜNTÜLENDİ

Altıeylül ve Karesi ilçelerinden gözle görülebilen olayda, alev alan nesnenin önce yavaşça sonra da hızlı bir şekilde yere doğru düşüşüne benzer görüntü çok sayıda cep telefonu ile de görüntülendi.

METEOROLOJİ BALONU MU, METEOR MU?

Sosyal medya hesaplarında yorumlarda bulunan vatandaşlar, düşen nesnenin meteoroloji balonu olabileceğini söylerken, bir grup ise meteor olduğunu iddia etti.

MAÇA BAĞLAYAN DA OLDU

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi dolayısı havai fişek olabileceği de ihtimal dahilinde olan görüşler arasında yer aldı.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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