Gökyüzünde gizemli cisim! Yanarak yere düştü, kimisi Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesine bağladı
Balıkesir'de gece saatlerinde gökyüzünde beliren cisim, büyük heyecan yarattı. Alev aldığı görülen cismin ufka doğru yanarak düştüğü görüldü. Cismin ne olduğu merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları meteoroloji balonu ya da meteor olabileceğini iddia etti. Öte yandan kimileri de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi dolayısı havai fişek olabileceğini öne sürdü.
Balıkesir semalarında yaşanan gökyüzü hareketliliği dikkat çekti. Gece yarısı sonrasında gökyüzünde bir cismin alev aldığı ve ufka doğru yanarak düştüğü iddia edilen görüntüler vatandaşlarca görüntülendi.
Altıeylül ve Karesi ilçelerinden gözle görülebilen olayda, alev alan nesnenin önce yavaşça sonra da hızlı bir şekilde yere doğru düşüşüne benzer görüntü çok sayıda cep telefonu ile de görüntülendi.
Sosyal medya hesaplarında yorumlarda bulunan vatandaşlar, düşen nesnenin meteoroloji balonu olabileceğini söylerken, bir grup ise meteor olduğunu iddia etti.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi dolayısı havai fişek olabileceği de ihtimal dahilinde olan görüşler arasında yer aldı.
Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetimi sizce nasıldı? #GSvsFB #Fenerbahçe #Galatasaray— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri