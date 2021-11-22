Gökyüzünde gizemli cisim! Yanarak yere düştü, kimisi Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesine bağladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gökyüzünde gizemli cisim! Yanarak yere düştü, kimisi Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesine bağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Balıkesir'de gece saatlerinde gökyüzünde beliren cisim, büyük heyecan yarattı. Alev aldığı görülen cismin ufka doğru yanarak düştüğü görüldü. Cismin ne olduğu merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları meteoroloji balonu ya da meteor olabileceğini iddia etti. Öte yandan kimileri de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi dolayısı havai fişek olabileceğini öne sürdü.

Balıkesir semalarında yaşanan gökyüzü hareketliliği dikkat çekti. Gece yarısı sonrasında gökyüzünde bir cismin alev aldığı ve ufka doğru yanarak düştüğü iddia edilen görüntüler vatandaşlarca görüntülendi.

Altıeylül ve Karesi ilçelerinden gözle görülebilen olayda, alev alan nesnenin önce yavaşça sonra da hızlı bir şekilde yere doğru düşüşüne benzer görüntü çok sayıda cep telefonu ile de görüntülendi.

Gökyüzünde gizemli cisim! Yanarak yere düştü, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesine bağlandı

Sosyal medya hesaplarında yorumlarda bulunan vatandaşlar, düşen nesnenin meteoroloji balonu olabileceğini söylerken, bir grup ise meteor olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi dolayısı havai fişek olabileceği de ihtimal dahilinde olan görüşler arasında yer aldı.

Gökyüzünde gizemli cisim! Yanarak yere düştü, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesine bağlandı

Gökyüzünde gizemli cisim! Yanarak yere düştü, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesine bağlandı

Gökyüzünde gizemli cisim! Yanarak yere düştü, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesine bağlandı

Gökyüzünde gizemli cisim! Yanarak yere düştü, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesine bağlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title