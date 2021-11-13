Bakan Kurum: "İLBANK kendi alanında dünyada tek kurum olması hasebiyle ülkemizin gurur kaynağıdır"

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'na katıldı. (3)

"(İller bankası) Kendi öz kaynakları ile birlikte 2003 yılından bugüne 100 bin projeyi bitirmiş ve 100 milyar liraya ulaşan yatırım yapmış bir kurumdur"

İLBANK kendi alanında dünyada tek kurum olması hasebiyle, münasevetiyle ülkemizin de bizlerin de gurur kaynağıdır