Fenerbahçe'de takımın yarısı Danimarka'da yok! Nordsjaelland maçının kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Nordsjaelland maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş kafilede yer almadı.

Nordsjaelland ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Danimarka'da karşı karşıya gelecek. Kamp kadrosunu açıklayan sarı-lacivertlilerde 7 futbolcu yok.

7 FUTBOLCU YOK

Fenerbahçe'de Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş kafilede yer almadı. Temsilcimizde bu isimler dışında UEFA listesinde ismi olmayan Samet Akaydin, Emre Mor, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz da kadroya dahil edilmedi.

MAÇTA FRANSIZ DÜDÜK ÇALACAK

Nordsjaelland ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde 30 Kasım Perşembe Danimarka'da Right to Dream Park'ta karşı karşıya gelecek. Fransız hakem Pignard'ın düdük çalacağı müsabaka saat 23.00'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle: