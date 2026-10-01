Demirhan Demircioğlu kimdir? Başkalarının Hayatı dizisinin Erim'i Demirhan Demircioğlu kaç yaşında, nereli?

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Başkalarının Hayatı dizisinin Erim'i Demirhan Demircioğlu, dizinin ilk bölümüyle birlikte izleyicilerin araştırdığı oyuncular arasında yer aldı. “Demirhan Demircioğlu kimdir?”, “Demirhan Demircioğlu kaç yaşında?” ve “Demirhan Demircioğlu nereli?” soruları gündeme gelirken, oyuncunun daha önce yer aldığı projeler de araştırılıyor. İşte Demirhan Demircioğlu'nun hayatı ve kariyeri...

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU KİMDİR?

Demirhan Demircioğlu, televizyon ve sinema projelerinde rol alan Türk oyuncudur. 1 Ocak 1999 doğumlu olan Demircioğlu, oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan oyuncu, televizyon ekranlarında ilk olarak Hekimoğlu dizisiyle yer aldı.

Demirhan Demircioğlu, İçimizdeki Ateş, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Bahar gibi dizilerde rol aldı. Özellikle Bahar dizisinde canlandırdığı Aziz Uras Yavuzoğlu karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. 2026 yılında ise Başkalarının Hayatı dizisinde Erim karakterini canlandırıyor.

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Demirhan Demircioğlu, 1 Ocak 1999 doğumludur. 1 Ekim 2026 itibarıyla 27 yaşındadır.

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU NERELİ?

Demirhan Demircioğlu'nun doğum yeri konusunda kaynaklarda farklı bilgiler yer alıyor. ATV'nin biyografi sayfası oyuncunun İstanbul doğumlu olduğunu yazarken, bazı biyografi kaynaklarında Ankara doğumlu olduğu bilgisi bulunuyor.

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU'NUN KARİYERİ

Demirhan Demircioğlu oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başladı. Televizyondaki ilk deneyimini Hekimoğlu dizisinde Kerem karakteriyle yaşayan oyuncu, ardından İçimizdeki Ateş ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizilerinde rol aldı.

Oyuncunun kariyerinde öne çıkan yapımlardan biri Bahar oldu. Dizide Aziz Uras Yavuzoğlu karakterini canlandıran Demircioğlu, bu rolle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Sinema tarafında ise Karantina filminde başrol üstlendi.

Demirhan Demircioğlu, 2026 yılında Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dizide Erim karakterine hayat veren oyuncu, yapımın başrolleri arasında yer alıyor.