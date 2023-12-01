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Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndan hakim ve savcılar arasında Dünya Engelliler Günü maçı

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Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli hakim ve savcılar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yeşil sahaya çıkarak mücadele etti. FIFA kokartlı eski hakemler Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus'un yönettiği maça Aziz Yıldırım da seyirci olarak katılım gösterdi.

Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli hakim ve savcılar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yeşil sahaya çıkarak mücadele etti. FIFA kokartlı eski hakemler Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus'un yönettiği maça Aziz Yıldırım da seyirci olarak katılım gösterdi.

Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayı işbirliğinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında futbol maçı düzenlendi. Geleneksel hale gelen ve bu sene 3.'sü düzenlenen maçta Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ve adliyede görevli hakim ve savcılardan oluşan karma takım, Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı karşısında sahada mücadele verdi.

Ünlü isimler de maçta yer aldı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım da sahaya gelerek mücadeleyi izledi. Ampute Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü Aykut Kocaman, Anadolu Adliyesi Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü ise Güvenç Kurtar üstlendi. Renkli anlara sahne olan maçı FIFA kokartlı eski hakemler Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus yönetti.

Etkinlik hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, " Dünya Engelliler Günü vesilesiyle dikkat çekmek anlamında burada her yıl yapmış olduğumuz adliye mensupları ile Pendik Ampute Takımımızın gösteri maçı oluyor. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz Dünya Engelliler gününde, engellerin vücutta değil kafada olduğunun mesajını vermek adına bunu yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu görüyoruz, biz bu duyarlılığı biraz daha arttırmanın gayreti içerisindeyiz. Yıl içerisinde engelli kardeşlerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün de bunun dışa vurumunu hep beraber görmüş olacağız. İyi olan kazansın" dedi.

Fırat Aydınus, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Pendik Belediyesi'nin düzenlediği böyle bir organizasyonda bulunmak bizim için gurur verici. Bir nebze de olsa katkımız olursa ne mutlu bize" diye konuştu.

Aykut Kocaman, "Güzel bir etkinlik, burada olmak benim için güzeldi. Pendik Belediyesi'nin düzenlediği bu organizasyon için hem kendilerini kutluyorum, aynı zamanda ampute takımının yanında durdum. Onları da yakından izlemek benim için başka bir deneyim oldu. Çok zor bir iş yapıyorlar, mükemmel yapıyorlar ama. Televizyondan seyrederken bazı şeyleri fark edemiyor olabiliriz ama buradan gözlemlemek benim için de farklı bir deneyim oldu" dedi.

Maçı Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı 5-4 kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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