Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Show TV'de üçüncü sezonuyla ekrana gelen Bahar, 64. bölümüyle ekranlara veda ediyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, bu sezon reytinglerde düşüş yaşamış ve yayın günü salıdan pazara alınmıştı. Her ne kadar ortalamanın üstünde seyretse de günün birincisi olamayan Bahar için final kararı gecikmedi.

Finalin ardından bir izleyici, dizide Maral karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu'nu hedef alan bir tweet attı. Köseoğlu, diziye dahil olduğu günden bu yana eleştirilerin odağındaydı. Seren ve Aziz Uras'ın ayrılmasına sebep olan ve daha sonra Aziz'le evlenen Maral karakteri, izleyicilerin öfkesini toplamıştı. Ayrıca dizide Aziz ve Maral'ın öpüştüğü bir sahne ve bunu gören Seren'in sinirle hastaneden çıktığı anda araba çarpması gibi olaylar da tepki çekmişti.

"EMEĞİNİ YOK SAYMAK İĞRENÇ BİR ŞEY"

Atılan tweette "Hayal Köseoğlu'nun main karaktere inat getirilen sarışın sinsi kız rolünü oynadığı her dizi ölümü tadacaktır" sözleri yer aldı.

Bütün bu eleştiriler karşısında Köseoğlu, sosyal medyada sert bir yanıt vererek, "Ya normalde böyle şeylere asla cevap yazmam ama insanın emeğini yok saymak iğrenç bir şey. Ben Hudutsuz Sevda'ya girdim ve tam olarak 49 bölüm oynadım. Neredeyse her hafta totalde birinciydik. Bahar'a girdiğimde zaten Aralık ayına kadar çekileceği belliydi ve Bahar genel olarak maçlara rağmen hep artış yaşadı. Kaç hafta AB'de birinci olduk. Son bölümünde bile değişen günde üç grupta da yeşil ok alan bir diziye reyting yüzünden bitiyor muamelesi yapmanız çok saçma. Bitecekti, zaten bu kadar süreceği belliydi ve bitti. Ne benimle ne hiçbir şeyle alakası yok. Çok severek ve mutlu çalıştığım, hiç doyamadığım bu güzel diziyi şöyle nankör yorumlarla hatırlamak istemiyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.