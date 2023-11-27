Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı: Sporun dili barıştır, sporun dili kardeşliktir

Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, düzenlediği basın toplantısında sporun barış ve kardeşlik dili olduğunu belirtti. Amedspor'un başarılı bir sezon geçirdiğini ve lider durumda olduğunu söyledi.

Amed spor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, düzenlediği basın toplantısında "Bu ülkede sporun dili barıştır, sporun dili kardeşliktir" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, geçtiğimiz cumartesi günü karşılaştıkları İnegöl spor maçına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde açıklama yapan Amed spor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, spor dilinin barış olduğunu söyledi. Emin adımlarla hedefe vardıklarını belirten Elaldı, "Adını yükseliş sezonu koyduğumuz bir sezon yaşıyoruz. Yükseliş sezonunda bana göre emin adımlarla hedefimize devam ediyoruz. Bu yürüyüş esnasında tabii ki de bir takım aksamalar yaşayabiliriz. Bu hafta itibarıyla iyi bir puan topladık. Bu anlamda başarılı bir sezon geçiriyoruz. Bu sezonu geçirirken şu anda lider durumundayız. Namağlup serimiz devam ediyor" dedi.

İlk kez kaliteli teknik heyetle Amedspor'un yoluna devam ettiğini dile getiren Elaldı, "Biz inanıyoruz ki Amedspor'un 2015'lerdeki ruhunu yakaladığımıza inanıyoruz. Takımımıza çok güveniyoruz. Serdar hocamızın her türlü arkasındayız. İlk kez bu kadar kaliteli bir teknik heyet ve kaliteli bir sporcu grubuyla çalıştığım için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Bizim için bütün maçlar aynı. Bu ülkede sporun dili barıştır, sporun dili kardeşliktir" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR