Trabzon'da Denizde Kaybolan Öğrencinin Cesedine Ulaşıldı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Beşikdüzü ilçesinde 5 gün önce sahilde fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedine ulaşıldığını belirterek cansız bedeni bulunan öğrencinin Uğurcan Korkmaz olduğu söyledi. Vali Yıldırım, konuyla ilgili idari ve adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek "İlk gün Milli Eğitim Bakanlığından müfettiş istedik. İdari bir eksiklik, kusur ve ihmal söz konusuysa onunda tabi ki ihmali yapanlar nezdinde gerekeni yapılacaktır" dedi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 5 gün önce sahilde fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedine ulaşıldı. Cansız bedeni bulunan öğrencinin Uğurcan Korkmaz olduğu belirlendi. Lise öğrencisinin cansız bedeni bot ile getirildiği Liman mevkiinden ambulansa konularak otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman, arama çalışmalarının sürdüğü Liman mevkiinde incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yıldırım, 5 gündür arama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek "Bugün bir cesede ulaşıldı. Bunun söylemek çok kolay değil. Hakikaten çok üzüntülüyüz. Bulamamak ayrı bir üzüntüydü. Bugün arayan ekiplerimizden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından arkadaşlarımız cesetlerden birine ulaştılar. Yapılan incelemede de cesedin Uğurcan Korkmaz isimli öğrencemize ait olduğu tespit edildi. Bir taraftan gencecik bir evladımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz bir taraftan bulamamanın ayrı bir hüznü vardı. Şuanda bulundu. Ümit ediyorum diğer evladımıza da ulaşırız. Hüznümüz büyük. İnşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız. Vatandaşlarımızın da, gençlerimizin de bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Büyük vatandaşlarımızın resmi kurumların yapmış olduğu duyurulara inanmaları ve o şekliyle hareket etmeleri gerekiyor. Yapılan uyarılar yapılan ikazlar hiçbir tanesi keyfi değildir. İnşallah bundan sonra böyle bir olayla karşılaşmayız" şeklinde konuştu.

"İki tane bakanlık müfettişimiz geldi; onlarda incelemelerini yapıyorlar"

İdari ve adli soruşturmaların sürdüğünü dile getiren Vali Yıldırım, "Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Bunun idari ve adli soruşturmaları var. İlk gün Milli Eğitim Bakanlığından müfettiş istedik. İdari bir eksiklik, kusur ve ihmal söz konusuysa onunda tabi ki ihmali yapanlar nezdinde gerekeni yapılacaktır. Bunun için hemen iki tane bakanlık müfettişimiz geldi. Onlarda incelemelerini yapıyorlar. Olayın başlangıcından beri Pazartesi gününden bu tarafa da savcılığımız olayın üzerinde. Sahil Güvenlik, Emniyet, Büyükşehir, AFAD'ın sadece bizden değil birkaç ilden gelen ekibi helikopter, bot, drone gibi her türlü aletlerle arama faaliyetlerine devam ediyoruz. Balıkçı kardeşlerimizde gönüllü olarak aramaya katıldılar. Gençlerimizin ailelerine sabırlar diliyorum. Bizlerde çok üzüntülüyüz. Evlatlar hepimizin evlatlarıydı" ifadelerini kullandı. - TRABZON