Erdoğan'dan İmamoğlu'na: İstanbul, bir iş bilmezin elinde eski günlerini arıyor

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "İstanbul eski günlerini mumla arar haline geldi. Aziz İstanbul ne yazık ki CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında. İstanbullu kardeşim otobüs, metro, metrobüs bekliyor ama hiçbiri zamanında gelmiyor. Milletimizi bu cenderen mart ayının sonunda kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"İSTANBUL ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR"

Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiriler yönelten Erdoğan, "Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Cumhur İttifakı doğru adaylarla seçime girecek. CHP bizim başlattığımız projeleri bile devam ettiremedi. CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehre dönüştü. İstanbul CHP zihniyeti elinde eski günlerini arıyor. Alışmışlar tıpış tıpış bize oy vereceksiniz demeye. Utanmadan sıkılmadan kameralar karşısında söylüyorlar. Milletimizi bu cenderen mart ayının sonunda kurtaracağız. Allah'ın izniyle yüksek oy oranları ile tekrar kazanacağız" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

"Tüm yol arkadaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Son toplantımızı 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirmiştik. Pek çok kritik gelişmeyi geride bıraktık. Kongremizde partimizin yönetim organlarını da belirledik. 49 arkadaşımız bayrağı yeni arkadaşlarına devretti. Parti kurullarımıza seçilen tüm arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. 31 Mart seçimleri ile ilgili hazırlıkları kongremiz sonrası başlattık. Gündemimizi işletiyoruz. Saha araştırmaları ile adaylarımızı belirleyeceğiz. Kampanya ekibimiz çalışmalarına başladı. Seçim takvimimiz ilerliyor. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile dün oldukça verimli bir görüşme yaptık. İttifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacağız.

"AKSİNİ SÖYLEYEN ÜLKEYE YALAN SÖYLÜYOR"

Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Cumhur İttifakı doğru adaylarla seçime girecek. CHP bizim başlattığımız projeleri bile devam ettiremedi. CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehre dönüştü. İstanbul CHP zihniyeti elinde eski günlerini arıyor. Alışmışlar tıpış tıpış bize oy vereceksiniz demeye. Utanmadan sıkılmadan kameralar karşısında söylüyorlar. Milletimizi bu cenderen Mart ayının sonunda kurtaracağız. Allah'ın izniyle yüksek oy oranları ile tekrar kazanacağız. Kabinemiz eser ve hizmet siyasetini hızla sürdürüyor. Her bir belediyemizin saymaya kalsak saatler sürecek hizmetleri var. Deprem bölgesinden elimizi zaten çekmedik. Belediyelerimiz ile deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olacağız. Şehirlerimiz arasında asla ayrımcılık yapmadık. Aksini söyleyen bu ülkeye yalan söylüyor demektir.

"TÜM KAYNAKLARI HAYATA GEÇİRDİK"

İnsanımızın günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları görmezden geliyor değiliz. Türkiye'nin sinsi saldırı altında olduğunu kimse inkar edemez. Milletimizle birlikte yıkılmadan ayakta kalmayı başardık. Küresel düzeyde salgınla başlayan ve Rusya Ukrayna savaşı ile devam eden bir süreci gördük. Tüm kaynakları hayata geçirdik. Hükümette sağladığımız istikrarı şehirlerimize de kazandırmak istediğimiz anlatacağız. Alta yapı sağlayamayan muhalefet belediyelerinin karşısına Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile geçeceğiz. Bu partide şahsım dahil hiç kimse layüsel değildir.

"HEDEFİMİZ TÜM BELEDİYELERİ KAZANMAK"

Diğer partilerde görülen rezillikler AK Parti'nin kapısından içeri giremez. Uzun iktidar yıllarının bizi bozmadığını tersine tecrübe kazandırdığını milletimize göstereceğiz. Amacımız 30 büyük şehir 51'i il tüm ilçelerde tüm belediyelerin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır. Vatandaşımız neredeyse orada olmak boynumuzun borcu. Seçime kadar gece gündüz demeden çalışacağız."