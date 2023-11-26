Trabzon'da çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Trabzon'un bir çok ilçesinde çıkan yangınların ardından Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Sürmene ilçesi Yeniay mahallesi Baştımar mevkiindeki yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu. Yıldırım, "Akçaabat ve Maçka'daki yangınlar söndürüldü, Sürmene'deki yangını söndürmeye çalışıyoruz." dedi.

Trabzon'un Ortahisar, Maçka, Yomra, Sürmene ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada orman, örtü, trafo ve ev yangınları şehri harekete geçirdi. Akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle çıkan yangınlarda henüz bir can kaybı yaşanmazken bazı yerlerde mal kayıplarının yaşandığı öğrenildi.

Çıkan yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Hepimize geçmiş olsun. Sürmene'de, Maçka'da ve Akçaabat'ta küçük çaplı yangınlar var ama en büyüğü Sürmene'deki. Akçaabat ve Maçka'daki yangınlar söndürüldü. Şimdi de Sürmene'dekini kontrol altına almaya çalışıyoruz. İtfaiye yangın söndürme araçları ve ekipler buradaki yangına müdahale ediyor. Tedbir amaçlı olarak tespit ettiğimiz 17 adet evin tahliyesini gerçekleştiriyoruz. 7 tanesini şu ana kadar boşalttık. Bunların hepsi tedbir amaçlı. Bu evlerden çıkan vatandaşlarımız güvenli yerlere yerleştirildi. Yangınlar çok büyük orman yangınları değil ancak çok büyük bir rüzgar var, bu rüzgar da her zaman aynı yönden esmiyor. Farklı yönden estiği için de arkadaşlarımız kendilerini güvenli bir duruma alarak yangını söndürme çalışmalarını yapmaları gerekiyor. Dumandan etkilenen üç tane arkadaşımız şu an hastanede. Hayatı tehlikeleri yok. Şimdilik durum bu. Ekipler gelmeye devam ediyor, inşallah kısa zamanda söndürülür diye temenni ediyoruz" dedi. - TRABZON