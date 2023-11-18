Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli Üsküdar'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen Kartel-2 operasyonu ile Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan uluslararası "Uyuşturucu karteli" Hırvatistan uyruklu Nedad Petrak Üsküdar'da yakalandı. Operasyonla ilgili detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yapılan operasyonlara ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan Hırvatistan uyruklu uyuşturucu kartelinin 'Kartel-2 Operasyonu' ile Üsküdar'da yakalandığını açıkladı.

GÜNEY AMERİKA'DAN GELEN UYUŞTURUCUYU AVRUPA'YA DAĞITIYORDU

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "İstanbul'da düzenlenen 'Kartel-2 Operasyonu' ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından; kırmızı bülten ile aranan, Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan 'Adriatica Operasyonu' kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, Uluslararası uyuşturucu 'Karteli' Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar'da yakalandı.

"KARARLIYIZ" MESAJI

Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa'da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı NENAD PETRAK, Hırvatistan adli makamlarınca 'Kasten Adam Öldürme' suçundan Interpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.

9 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYORDU

Nenad Petrak, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (USKOK) raporuna göre dokuz kadar ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Nenad Petrak'ın Üsküdar'da olduğu tespit edildi. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle hemen Kartel-2 operasyonu başlatıldı ve Uluslararası Zehir Taciri yakalandı.

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonu düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek."

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;