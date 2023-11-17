Altınordu, Afyonspor'u mağlup ederek çıkış yakalamak istiyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, yarın sahasında Afyonspor'u mağlup ederek tekrar çıkış yakalamak istiyor. Zorlu müsabaka Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Sezona genç bir kadro ile başlayan İzmir ekibi, sezon başında istediği sonuçları alamasa da son haftalarda aldığı sonuçlarla düşme hattından uzaklaştı. Kırmızı-lacivertli takım bugün gerçekleştirdiği son çalışmayla birlikte Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde kampa girdi. Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka da oynanacak Afyonspor maçını değerlendirerek, "Sezonun en zor maçlarından birisini Afyonspor ile oynayacağız. O maça da çok iyi hazırlanıyoruz. Onlar da çıkış içindeler. Biz kendi oyun felsefemizden ödün vermeden bu maça hazırlanıyoruz. Çok zor olması beklenen maçı kazanırsak kendimizi bu ligde güvenli bölgeye atarız. Üç puanı da alacağız" dedi.

"Arkamızda bir akademi gücümüz var"

Takımda yaşanan sakatlıklar ve eksikliklerden dolayı Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19 ve U17 takımından bazı futbolcuların takımla çalıştığını dile getiren Küçüktaka, "Altınordu'nun en büyük gücü kendi oyuncularını yetiştirmesi. A Takım bünyesinde her hangi bir eksiklik yaşadığımız zaman biliyoruz ki bizim arkamızda bir akademi gücümüz var. U19 ve U17 Takımlarından bazı oyuncularımız şu anda bizimle antrenmana çıkıyorlar. Zaten biz akademi takımımızla aynı yerde çalışıyoruz. Kadromuza aldığımız bu oyuncular belki de yarın görev alacaklar" diye konuştu.

Altınordu'nun genç futbolcularından Emre Oymak ve Metehan Yilmaz da Afyonspor maçının kazanarak tekrar çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Öte yandan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları ise 150 TL olarak belirlendi. - İZMİR