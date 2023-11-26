Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 'Su Gibi Aziz' Konseriyle İlgi Odağı Oldu

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen 'Su Gibi Aziz' adlı konser programı, türkü severler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser programında seslendirilen yağmur, dere, çeşme ve su konulu türkülerle iklim değişikliği ve su tasarrufunun önemine dikkat çekildi. Konser öncesinde sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, salona hitaben bir konuşma yaparak "Göreve geldiğimizden beri Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinde kendi insanlarımızla bu konserleri yapmaya çalışıyoruz. Biraz sonra sizlere çok güzel bir konser programı sunacağız. Ayrıca dün Öğretmenler Günü'ydü, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha buradan kutlamak istiyorum" dedi. Ayrıca Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hakkında konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, "Şöyle hep birlikte ellerimizi kaldırarak kadına yönelik şiddete hayır diyelim" dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu konuşmalarının ardından "Bundan sonra mikrofon sanatçıların" diyerek sahneye koro şefi ve bağlama eğitmeni Mehmet Uysal'ı davet etti. Alkışlarla sahneye gelen Mehmet Uysal koro ve saz ekibine bağlamasıyla eşlik etmek üzere sahnedeki yerini aldı. Mehmet Uysal'ın öğrencisi ve Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği ses eğitimi son sınıf öğrencisi Sena Nur Kale'nin de koro şefi olarak sahnedeki yerini almasının ardından başlayan konserde sırasıyla yağmur, dere, çeşme ve su konulu türküler koro ve solo olarak seslendirildi. Salonun tamamen dolduğu programda izleyenler neşeli türkülere eşlik edip eğlenirken duygusal türkülerde de hüzünlenerek duygu dolu anlar yaşadılar. Programda ilk kez koro yöneten ve koro şefliğindeki ilk sınavını başarıyla veren Sena Nur Kale seslendirdiği son 2 türkü ile de yoğun alkış aldı.

Konser programının sonunda ise saz heyeti, koro ve solistler, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Beğeniyle izlenen muhteşem konserin sonunda sahneye gelen Başkan Bakkalcıoğlu, "Çok harikaydı değil mi? Ben gurur duyuyorum. Şöyle bir bakıyorum burada çalan orkestra elemanlarının çoğu artık Bozüyüklü olmuş. İnşallah daha da güzel konserler olacak. Bu sürdürülebilir bir şey olursa değerli. Biz de ona çalışıyoruz" diyerek Mehmet Uysal'a, koro şefi Sena Nur Kale'ye, koristlere ve orkestraya alkış istedi. Seyircinin yoğun alkışlarının ardından Başkan Bakkalcıoğlu eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte Koro Şefi Sena Nur Kale'ye, bağlama eğitmeni Mehmet Uysal'a ve programın sunucusu Gizem Dölen'e çiçek takdim ederek koroya, saz heyetine ve tüm görevlilere teşekkür etti. - BİLECİK