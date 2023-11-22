Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın 2023 İlk 10 Ayı İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın 2023 yılının ilk 10 ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın 2023 yılının ilk 10 ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın Ekim ayı ve 2023 yılı ilk 10 aylık istatistiklerini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Ekim ayında, 69 bin 660 yolcuya hizmet verildiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 410 olduğu ve yük trafiğinin ise toplamda 410 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, 2023 yılı ilk 10 aylık istatistiklerde ise yolcu trafiği 612 bin 910, uçak trafiği 3 bin 996 yük trafiği ise 5 bin 481 ton olarak gerçekleştiği belirtildi. - MARDİN