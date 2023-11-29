Fener Rum Patrikhanesi'nde Aziz Andreas Yortusu öncesi resepsiyon ve konser düzenlendi
Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Kilisesinin kurucusu kabul edilen Havari Aziz Andreas'ın yortusu öncesi resepsiyon ve konser düzenledi. Etkinlikte Thyateira ve Büyük Britanya Başpiskoposu Nikita'nın konuşması ve keman ikilisi Dimitris Isaris ve George Rafael Gaitanos'un performansı yer aldı.
Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Kilisesinin kurucusu kabul edilen Havari Aziz Andreas'ın yortusu öncesi resepsiyon ve konser düzenledi.
Karaköy'deki Galata Rum Okulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasında, Thyateira ve Büyük Britanya Başpiskoposu Nikita, Aziz Andreas'ın kişiliğini ve Hristiyanlık tarihi açısından önemini anlattı.
Konuşmanın ardından keman ikilisi Dimitris Isaris ve George Rafael Gaitanos, klasik eserlerin yanı sıra kendi bestelerinden "Thalassaki", "Meltem", "Anatolia's Whisper" ve "Christ is Risen"ı seslendirdi.
Resepsiyon, Aziz Andreas adına verilen yemek ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un kapanış konuşmasıyla son buldu.
Aziz Andreas Yortusu, yarın Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayinle idrak edilecek.