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Fener Rum Patrikhanesi'nde Aziz Andreas Yortusu öncesi resepsiyon ve konser düzenlendi

29 Kasım 2023 22:59 Son Güncelleme: 23:00 Abone Ol

Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Kilisesinin kurucusu kabul edilen Havari Aziz Andreas'ın yortusu öncesi resepsiyon ve konser düzenledi. Etkinlikte Thyateira ve Büyük Britanya Başpiskoposu Nikita'nın konuşması ve keman ikilisi Dimitris Isaris ve George Rafael Gaitanos'un performansı yer aldı.