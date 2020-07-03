Ayşe Tuba'nın katil kocasına indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası Ayşe Tuba'nın katil kocasına indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıESKİŞEHİR'de, boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay'ın (52), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ayşe Tuba'nın katil kocasına indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası

ESKİŞEHİR'de, boşandığı eşi Ayşe Tuba AArslan'ı (45) başına satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay'ın (52), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanık Özalpay hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamazken, sanık Özalpay mahkemedeki son savunmasında, "Bu olaydan dolayı çok pişmanım, asla Ayşe Tuba'yı tasarlayarak öldürmedim" dedi.

Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından geçen yıl ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vurularak, öldürüldü. Yakalanan Özalpay, tutuklanarak cezaevine koyuldu. Hakkında 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yalçın Özalpay'ın bugün karar duruşmasına çıktı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Özalpay, cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Duruşmada öldürülen Ayşe Tuba Aslan'ın babası Serdar, annesi Meral Sondikme de yer aldı.

Avukatların savunma ve taleplerinin ardından son sözleri sorulan sanık Yalçın Özalpay, tasarlayarak öldürme suçunu kabul etmediğini söyledi. Özalpay, "Ben hiçbir zaman cinayeti tasarlamadım. Ayşe Tuba'nın ailesi üzerime geldi. 2 sene karşımdaki evde oturdu. Eğer öldürme niyetim olsaydı o zaman yapardım. Bu olaylardan dolayı çok pişmanım, 2 çocuğum var. Onlar için elimden geleni yaptım. Çocuklarımı alıp şehri terk etmek istiyordum ama bu olaylar oldu. Çok pişmanım" dedi.

MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Yalçın Özalpay hakkında, boşandığı eşi Ayşe Tuba Aslan'ı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulamadı.

OLAY NEYDİ?

Eskişehir'de Yalçın Özalpay, boşandığı eşi 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ı, geçen yıl Ekim ayında satırla saldırarak ağır yaralamıştı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Arslan, 44 gün sonra hayatını kaybetmiş, katil zanlısı Özalpay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayın ardından yapılan incelemede Ayşe Tuba Arslan'ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında birinde 'ben ölüncemi yardım edeceksiniz?' ifadesi yer alan 23 farklı dilekçe vererek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

ANNE VE BABASI KARARDAN SONRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay'ın (52), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasının ardından Aslan'ın annesi Meral Sondikme ve babası Serdar Aslan, gözyaşlarına boğuldu.

'BU KARAR CAYDIRICI OLSUN, BAŞKALARININ CANI YANMASIN'

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Serdar Aslan, "Yavrum gitti, geri gelmez. Ama verilen bu karar bir nebze de olsa beni rahatlattı diyemem bana gönlüm biraz rahatladı. İnşallah bu veriler karar kadınlarımızın, kızlarımızın erkekler tarafından katledilmesine herhalde biraz caydırıcılığı olabilir. Benim yüreğim yandı. Benim yuvam yıkıldı. İnşallah bundan sonra başka yavrular katledilmez. Başka çocuklar yetim kalmaz. İnşallah yuvalarımız yıkılmaz. Benim temennim bu" dedi.

'BANA ÇOK ACI BIRAKTILAR'

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Meral Sondikme ise katilin hak ettiği cezayı aldığını belirterek, "Bugün, buraya çok zor geldim. Serbest olsaydı artık gelmeyecektim. Tuba acısıyla yaşamakta istemiyorum. Bana çok acı bıraktı. Nasıl kıydılar? Tubam gitti, gelmeyecek ama layık olduğu cezayı aldı. Herkesin emeklerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'BAŞKA KADINLARIN ÖLDÜRÜLMESİNE ENGEL OLMASINI UMUYORUZ'

Davada Aslan ailesinin avukatlarından Betül Duman ise katilin hak ettiği cezayı almasına sevindiklerini söyledi. Katil kocayla ilgili mahkemenin herhangi bir indirim uygulamadığına dikkat çeken Av. Duman, "Bugün mahkeme kararını verdi ve sanığın tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirilerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine mahkum etti. Mahkeme bu kararında herhangi bir tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Buna mutlu olduk diyemiyoruz, neticede bir kadını kaybettik ama en azından sanığın hak ettiği cezayı almasından mutluluk duyuyoruz. Bu belki başka kadınların öldürülmesinin önüne geçebilecek bir şey olur" dedi.

Kaynak: DHA