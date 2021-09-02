Aynur Aydın, "Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?" sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi
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Aynur Aydın, "Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?" sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi

Aynur Aydın, 'Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?' sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aynur Aydın, hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı diye sorulmasının ardından eliyle bir göğsünü tuttuğu pozunu paylaştı.

Şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aynur Aydın, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin merak ettiği sorulara cevap verdi. Sorulara içtenlikle yanıt veren şarkıcı, paylaştığı fotoğrafla da takipçilerini şaşırtmayı ihmal etmedi.

"ŞARKICI OLMASAYDIM VETERİNER OLMAK İSTERDİM"

Dobralığı ve eğlenceli kimliğinin yanı sıra hayvan sevgisiyle tanınan 35 yaşındaki Aynur Aydın, "Şarkıcı olmasaydın hangi mesleği seçerdin?" sorusuna "Şimdiki aklımla veteriner olmak isterdim" dedi. Şarkıcı enerjik ve mutlu olmasıyla ilgili gelen soruya da "Hayatı ciddiye almamak, hepimiz bir toz parçası kadar ufak. Bir süreliğine bu gezegende misafiriz o kadar" diyerek cevap verdi.

CESUR POZUNU PAYLAŞTI

Aynur Aydın, bir takipçisinin hiç paylaşmadığı bir fotoğrafını istemesine de cevapsız kalamayınca eliyle göğsünü tuttuğu bir pozunu paylaştı. Şarkıcı cesaretiyle hayranlarını da şaşkına çevirdi.

Aynur Aydın, 'Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?' sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi
Aynur Aydın, 'Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?' sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi
Aynur Aydın, 'Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?' sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi
Aynur Aydın, 'Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?' sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi
Aynur Aydın, 'Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?' sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
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Aynur Aydın, "Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?" sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi - Haberler Magazin
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