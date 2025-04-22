ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 22 Nisan Salı ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,22 Nisan 2025 Salı ATV canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI (22 NİSAN)

22 Nisan 2025 Salı günü ATV'nin yayın akışı aşağıdaki gibidir:

02:00 – Can Borcu

05:00 – Hercai

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

MÜGE ANLI CANLI İZLE

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

19:45 – Kupa Günlüğü

20:30 – Tümosan Konyaspor – Galatasaray (Canlı Maç Yayını)

22:45 – Bir Gece Masalı (29. Bölüm)

01:45 – Sustalı Ceylan (3. Bölüm)

04:50 – Hercai

ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.

ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları: