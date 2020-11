Araba oyunları 2020: En iyi araba yarışı oyunları nelerdir? Ücretsiz ve eğlenceli araba oyunları hangileridir? Nostaljik araba oyunları!

Araba oyunları, oyunseverlerin en çok araştırdığı ve oynadığı oyunlardır. Özellikle son zamanlarda direksiyon oyun setleri çok popüler hale gelmiştir diyebiliriz. Peki en güzel araba oyunları nelerdir, en iyi araba yarışı oyunları hangileridir, bilgisayar ve telefondan oynanacak en güzel araba yarışı oyunları sizlerle!

Araba yarışı oyunları 7'den 70'e herkesin severek ve zevk alarak oynadığı oyunların başında gelir. Özellikle bilgisayardan oynanan araba oyunları çok popülerdir. Bunların başında Need For Speed serisi gelmektedir. Peki en iyi araba yarışı oynları nelerdir, ücretsiz ve eğlenceli araba yarışı oyunları oynamak için haberimizi okuyabilirsiniz...

EN İYİ ARABA YARIŞI OYUNLARI NELERDİR?

Birbirinden güzel araba oyunları vardır. Sizlere en iyilerini derlemeye çalıştık. İşte karışınızda en güzel araba yarışı oyunları listesi:

1- NEED FOR SPEED SERİSİ

Need for Speed (NFS), Kanada merkezli şirket EA Black Box ve İngiltere merkezli Criterion Games gibi çeşitli şirketler tarafından geliştirilip Electronic Arts (EA) tarafından yayınlanan yarış türünde video oyunu serisidir. Seri başlangıçta şu anda EA Canada olarak bilinen Kanada merkezli bir şirket olan Distinctive Software tarafından geliştirilmiştir.

Serinin ilk oyunu olan The Need for Speed, 1994 yılında satışa sunulmuştur. Need for Speed, en başta beşinci nesil video oyunu konsollarına dahil edilmemiştir. Need For Speed serisi, 2008 yılında tüm yedinci nesil konsolları için çıkartılmıştır.. Need for Speed (hıza ihtiyaç) adı ve sürüm adları (Most Wanted, Hot Pursuit v.b.), genelde çeşitli pistlerde farklı farklı arabaların yarışması manasında kullanılsa da, bazen yarış sırasında dâhi olsa polis kovalamacası manasına da gelir. Need for Speed: Underground'da seriye araba modifiyeleri ve kişiselleştirmeleri eklenmiştir. Ancak serinin bu özelliği Need For Speed: Hot Pursuit oyunuyla seriden kaldırılmıştır. Araç modifiyeleri, Need For Speed (2015) ile seriye geri gelmiştir.

Need for Speed Dünyada gelmiş geçmiş en başarılı yarış oyunu serisi ve satış hakları bakımından en başarılı video oyunlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Ekim 2009 verilerine göre Need for Speed serilerinin 100 milyondan fazla kopyası satılmıştır.

Gelmiş geçmiş en güzel araba yarışı oyunlarından birisi NFS yani Need for Speed 'dir. NFS oynayarak arabalarınıza istediğiniz gibi modifiye verebilir ve geliştirebilirsiniz.

Need for Speed tüm oyunları:

The Need for Speed : 1994

Need for Speed II : 1997

NFS III: Hot Pursuit : 1998

NFS: High Stakes : 1999

NFS: Porsche Unleashed : 2000

NFS: Hot Pursuit 2 : 2002

NFS: Underground : 2003

NFS: Underground 2 : 2004

NFS: Most Wanted : 2005

NFS: Carbon : 2006

NFS: ProStreet : 2007

NFS: Undercover : 2008

NFS: Shift : 2009

NFS: Nitro : 2009

NFS: World : 2010

NFS: Hot Pursuit : 2010

Shift 2: Unleashed : 2011

NFS: The Run : 2011

NFS: Most Wanted : 2012

NFS: Rivals : 2013

Need for Speed : 2015

Need for Speed Payback : 2017

Need for Speed Heat : 2019

En günceli Need for Speed Heat : 2019 oyunudur. 2019 yılında çıkmıştır.

2- BLUR

Standart yarış kurallarını hiçe sayan Blur, hiçbir anımızı boş bırakmayan efektlerle dolu. 2010 yılında çıkan oyun, ölüm yarışı filmindeki yarışlarla benzerlik gösterdiği için de çok sevildi. Yarış pistinin belli yerlerinde bulunan becerileri aldığınız takdirde rakiplerinizi yakalayamasanız bile yarış dışına itmemiz mümkün oluyor. Oyunda diğerlerinden farklı olarak araç hasar alma durumu mevcut. Aracınıza becerilerle saldırı düzenlendiğinde veya başka araçlar tarafından vurulduğunda güç kaybediyorsunuz.

3- FORZA SERİSİ

Forza (İtalyanca "güç"), Xbox Game Studios tarafından yayınlanan bir yarış video oyunu serisidir. Seri, öncelikli olarak profesyonel tarzdaki pist yarışı etkinliklerine ve serilerine odaklanan orijinal Forza Motorsport serisi ile esasen oyuncuların serbestçe dolaşabildiği ve yarış etkinliklerine katılabildiği serbest bir dünya etrafında dönen Forza Horizon serisi olmak üzere iki seriye ayrılır. Motorsport serisi tek sayılı yıllarda ve Horizon serisi çift sayılı yıllarda olma üzere her iki seride de her iki yılda bir yayınlandı.

Forza, gerçek hayattaki birçok prodüksiyon, modifiye ve yarış arabasının performans ve kullanım özelliklerini uygulamaya çalışır. Forza Motorsport, Microsoft'un Sony'in PlayStation konsolları için çıkardığı Gran Turismo serisinin rakibi olarak görülmektedir.

4- F1 2020

F1 2020 , Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan 2020 Formula 1 ve Formula 2 Şampiyonalarının resmi video oyunudur. Stüdyo tarafından geliştirilen Formula 1 serisinin on üçüncü oyunudur ve Michael Schumacher Editionön siparişleri için 7 Temmuz 2020ve Microsoft Windows , PlayStation 4 , Xbox One ve10 Temmuz 2020 Seventy Editionön siparişleri için piyasaya sürüldü.ilk kez, Google Stadia . Oyun, franchise'ın on ikinci taksitidir ve şartlı 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda önerilen yirmi iki pist, yirmi sürücü ve on takıma sahiptir.

F1 2020 , başlangıçta şampiyonanın başka parkurlardaki yarışlarla ertelenen veya iptal edilen COVID-19 salgını tarafından sekteye uğratılmasından önce yürütülmesi amaçlanan şampiyonayı içeriyor. Schumacher sürümü Jordan 191 , Benetton B194 , Benetton B195 ve Ferrari F1-2000 gibi arabalara sahiptir . Bu arabalar yalnızca oyunun Schumacher sürümünün sahiplerine ait olacak.

Bunlara en olarak Formula1 oyunu serisinin birçok versiyonu vardır. En son çıkanı F12020 'dir.

5- GRAN TURİSMO SERİSİ

Gran Turismo (İtalyanca "grand tourer") veya kısaca GT, Polyphony Digital tarafından yayınlanan bir yarış simülasyonu video oyunu serisidir. PlayStation sistemleri için geliştirilen Gran Turismo oyunları, neredeyse tamamı gerçek dünya otomobillerinin lisanslı çoğaltmaları olan çok çeşitli araçların görünümünü ve performansını taklit etmeyi amaçlamaktadır. Serinin 1997'deki ilk çıkışından bu yana PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 ve PlayStation Portable için dünya çapında 80 milyondan fazla satarak PlayStation markası altında en çok satan video oyunu serisidir.

Gran Turismo Tüm Oyun Serileri:

Gran Turismo - 24 Aralık 1997

Gran Turismo 2 - 11 Eylül 1999

Gran Turismo 3: A-Spec - 28 Nisan 2001

Gran Turismo Concept: 2001 Tokyo - Ocak 2002

Gran Turismo Concept: 2002 Tokyo-Seoul - Nisan 2002

Gran Turismo Concept: 2002 Tokyo-Geneva - Haziran 2002

Gran Turismo 4 Prologue - 5 Aralık 2003

Gran Turismo 4 - 9 Mart 2005

Tourist Trophy - 2 Şubat 2006

Gran Turismo 4 Online (test version) - Haziran 2006

Gran Turismo HD Concept - 23 Mart 2007

Gran Turismo 5 Prologue - 28 Mart 2008

Gran Turismo PSP -1 Ekim 2009

Gran Turismo 5 - 24 Kasım 2010

Gran Turismo 5 Academy Edition - 26 Eylül 2012

Gran Turismo 6 - 6 Aralık 2013

Gran Turismo Sport - 17 Ekim 2017

6- GRİD 2

Oyundaki araba sürüşü muhteşem şekilde dengeli bir şekilde ilerliyor. Yani hızlanmalar çok iyiyken dönüşlerdeki kontrol kötü bir yapıda değil. Oynanış deneyiminin dengesini oyunun her aşamasında hissediyorsunuz. Yine grafikler bakımından en üst sıralarda bulunan oyunda birbirinden güzel yarış pistleri bulunuyor.

7- DİRT 4

Bu araba yarışı oyunu korkusuzlar için desek haksız sayılmayız. Ralli araba yarışı tavsiyesi arayanlar için Dirt 4 doğru seçim. 50'den fazla ralli arabasıyla pek çok farklı zorluk seviyesinde kendinizi test edebilirsiniz. FIA Dünya Rallikros Şampiyonası'nın resmi araba yarışı oyunu olan Dirt 4 ile ralli oyunu keyfini yeniden tadacaksınız.

8- ROCKET LEAGUE

Listemize Rocket League'yi koymadan olmazdı. Aslında bu oyun tam bir araba oyunu olarak geçmiyor. Daha doğrusu hem araba oyunu hem de futbol oyunudur. Bu oyun ile birlikte hem araba sürerek hem de futbol oynayarak eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

Rocket League Psyonix tarafından geliştirilen ve yayınlanan, arabalarla oynanan bir futbol oyunudur. İlk olarak Microsoft Windows ve PlayStation 4 platformları için Temmuz 2015'te piyasaya sürüldü. 2016 yılında Xbox One için geliştirilen sürüm yayınlandı. Rocket League, OS X ve Linux için beta sürümlerini yayınlamaya hala devam etmekte. 505 Games firması, Haziran 2016'dan beri PlayStation 4 ve Xbox One platformları için oyunun fiziksel olarak dağıtımını üstlenmiştir.

Futbol'un roket destekli arabalarla daha eğlenceli olduğunu savunan oyun ister tek kişilik, ister çevrimiçi olarak oynanabiliyor. Her takım en az 1, en fazla 4 kişilik olabiliyor.

PLAYSTATİON 4 EN İYİ ARABA YARIŞ OYUNLARI NELERDİR?

Playstation 4 için en güzel araba yarışı oyunları nelerdir tüm listeyi sizlere iletiyoruz. İşte karşınıza PS4 için en iyi araba yarışı oyunları:

- Need for Speed™ Payback

- Gran Turismo™ Sport

- Sébastien Loeb Rally EVO

- Need for Speed™ Ultimate Bundle

- DiRT 4

- Rock 'N Racing

- The Crew® 2 SpeedRunners

- Burnout™ Paradise

- WRC Collection

- WRC 7 FIA World Rally Championship

- Trackmania® Turbo

- DRIVECLUB™ BIKES

- Project CARS 2

- Rocket League

XBOX İÇİN EN İYİ ARABA YARIŞI OYUNLARI NELERDİR?

Şimdi de karşınızada XBOX için en iyi araba yarışı oyunları var. Oyunların isimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

- Forza Horizon 4

- F1 2020

- OnRush

- Dirt Rally 2.0

- Forza Motorsport 7

- Project Cars 2

- Assetto Corsa

- Burnout Paradise Remastered

İNTERNETTEN OYNANILAN EN İYİ BROWSER ARAYA OYUNLARI

Bilgisayar ve konsoldan oynanan araba yarışı oyunlarının yanı sıra browser üzerinden de araba yarışları oynamak mümkün. Browser tabanlı araba yarışlarının başında; Furious Racing 3D, Otoban Trafiği 3D, Drifty Master, Brainy Cars, Fly Car Stunt 5, Dirt Rally Driver gibi oyunlar gelmektedir.