Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerlemeye başladı. Ekipler ise mahalleye giden yol üzerinde teyakkuza geçerek yangının yolun karşısına geçmemesi için seferber oldu. Mahalle halkı da yangının göründüğü alana gelerek olası bir tehlike anında tahliye için hazır beklemeye başladı.

Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangını kontrol altına alınamadı. Yangın ilk çıkış noktasından yaklaşık 45 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin, Kızılcadağ ve Demirciler Mahallesi'ne kadar ulaştı. Demirciler Mahallesi halkı sabah erken saatlerde yangının yaklaşması sonucu tahliye edildi. ,

ALEVLER BAŞKA BİR MAHALLEYE DOĞRU İLERLİYOR

Mahallenin yakınına kadar gelen alevler, ekiplerin müdahalesi ile mahalle içerisine sıçramadan kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangın bu kez farklı bir noktadan hareket ederek Kızılcadağ Mahallesi'ne doğru ilerliyor.

KORKU DOLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Yangının önüne geçmek isteyen onlarca ekip ise mahalleye giden yol üzerinde adeta seferber oldu. Ekipler, yola yakın ağaçları önce kesti sonra ise iş makineleri ile yangının diğer tarafa sıçramaması için yoldan uzaklaştırdı. Mahalle halkı ise yangına yakın bir noktada toplanarak olası bir durumda mahalleyi terk etmek için teyakkuzda bekliyor.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Vatandaşlar zaman zaman ekiplere yardımcı olarak, yangının kontrol altına alınmasında görev alıyorlar. Şiddetli rüzgarın etkisi ile ilerleyen alevlere ekipler bir yandan havadan helikopterler ile müdahale ederken diğer taraftan karadan arazözler ile müdahale sürüyor.

İşte yangından görüntüler:





Kaynak: İhlas Haber Ajansı