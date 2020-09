Angeline Jolie filmleri nelerdir? Angeline Jolie kimdir? Angeline Jolie aslen nerelidir? Angeline Jolie 'nin filmleri hangileridir? Dünyanın en güzel ve yetenekli kadınaları listesinin en baş sıralarında hiç kuşkusuz Angelina Jolie var. Her yaptığı ve söylediği bir olay olan ve haber değeri taşıyan Amerikalı oyuncunun filmleri de her zaman ön planda oluyor. Peki, Angelina Jolie kimdir? Angelina Jolie'nin filmleri nelerdir?

Her rolüyle ve seçtiği her projesiyle dikkatleri üzerinde toplayan Jolie'nin filmlerin her biri de ayrı bir başyapıt. Şimdi gelin Amerika'nın göz bebeği güzel oyuncu Angelina Jolie'nin filmieri ve hayatına göz gezdirelim.

ANGELINA JOLIE KIMDIR

Amerikalı oyuncu, film yapımcısı ve hayırsever olarak kayıtlarda yerini alan beğenilen oyuncu Jolie, Üç Altın Küre, iki Sinema Oyuncuları Derneği Ödülü ve bir de Oscar sahibidir. Hayırsever çalışmalarıyla da tanınan Angelina Jolie, pek çok kez dünyanın en çekici insanları listelerinde yer aldı.

Angelina Jolie

İlk kez 1982'de babasının oynadığı Lookin' to Get Out filminde görülen Jolie'nin oyunculuk kariyeri düşük bütçeli bir film olan Cyborg 2 ile başladı. İlk başrolünü Hackers filmi ile alan Jolie önemli övgüler alan biyografik filmler olan George Wallace ve Gia'da başrolde oynadı ve Girl, Interrupted'daki performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü aldı. Lara Croft: Tomb Raider filmi ile çok büyük başarı sağlayarak dünyaca ünlü tanınmış bir oyuncu haline geldi. Sonrasında ise Hollywood'un en çok tanınan ve en çok kazanan oyuncularından oldu. Şimdiye kadarki en büyük ticari kazancını aksiyon-komedi türünde olan Mr. & Mrs. Smith ile sağladı. 2010'dan itibaren Ajan Salt , Turist , Hayatın Kıyısında ve Kung Fu Panda 3 gibi filmlerde yer aldı, ayrıca Boyun Eğmez adlı filmin yönetmenliğini üstlendi.

ANGELINA JOLIE'NIN YAŞAMININ İLK YILLARI

Jolie, 1975 yılında Los Angeles'ta Akademi Ödülü kazanmış babası aktör Jon Voight ile yalnızca iki filmde oynamış. Babası Jon Voight Slovak ve Alman kanı, annesi Marcheline Bertrand ise Fransız kanı taşır. Ama bir tarafı da Iroquois halkına mensuptur. Fakat Voight onun tam olarak Iroquois halkına mensup olmadığını iddia etmiştir. 14 yaşında okuldan atıldı ve bir cenaze kaldırıcı olmayı hayal etmeye başladı. Tüm bu süre boyunca siyah giyindi, saçını mora boyadı ve erkek arkadaşıyla yaşamaya başladı. mezun olduktan sonra tiyatro çalışmalarına ağırlık veren Jolie babasının ilgisizliğinden dolayı babasından soğumaya başladı. Jolie ile babasının arası açıldı. 2001 yılında Lara Croft: Tomb Raider filmi için babası ile yan yana gelmesine rağmen araları yine de düzelmedi. Temmuz 2001'de Voight soyadının kaldırılması ve adının Angelina Jolie şeklinde değiştirilmesi için dilekçe verdi. 2002 yılının Eylül ayında ise resmi olarak soyadı değişti.

ANGELINA JOLIE'NIN KARİYERİNİN İLK YILLARI

Jolie, 14 yaşındayken bir model olarak çalışmaya başladı. Los Angeles, New York ve Londra'da mankenlik yapan Jolie aynı zamanda birçok müzik videosunda görüldü. Müzik videolarında yer alıyordu. 16 yaşında ise tiyatroya döndü ve ilk rolünde bir Alman fetişini canlandırdı. Bu dönemde babasından tiyatro alanında birçok şey öğrendi ve yine bu dönemde aralarındaki ilişki daha az gergindi. 1996 yapımı komedi filmi olan Love Is All There Is'de Gina Malacci karakterini canlandırdı. Romeo ve Juliet'in günümüz uyarlaması olan filmde Jolie, aralarında kan davası olan iki ailenin taraflarından birinin oğluna aşık olan İtalyan kızı canlandırdı. 1996'da oynadığı diğer bir film olan Mojave Moon filminde Danny Aiello annesinden hoşlanırken ona aşık olan genç Eleanor Rigby karakterini canlandırdı.

ANGELINA JOLINE'NIN YÜKSELİŞİ VE TANINILIRLIĞI

Jolie'nin kariyer umutları, 1997'de oynadığı Cornelia Wallace rolüyle Altın Küre aldığı ve Emmy Ödülü'ne aday gösterildiği biyografik film George Wallace'tan sonra başladı. Filmde Gary Sinise, George Wallace'i canlandırdı. Angelina ise 1972 yılında ABD Başkanlığı'na doğru koşarken vurulan George Wallace'ın ikinci eşini canlandırdı. Film de festivallerden birçok ödülle dönmüştür. Jolie, HBO'nun Gia filminde süpermodel Gia Carangi'yi canlandırdı. Film seks dünyasını, uyuşturucuları, Gia'nın uyuşturucu bağımlılığı sonucu hayatının ve kariyerinin bir anda yok olmasını, çöküşünü ve AIDS yüzünden ölümünü gözler önüne sundu. Ardışık olarak ikinci yıl, Jolie, bu rolle Altın Küre kazandı ve Emmy'ye aday gösterildi. 1999'da ikinci kocası Billy Bob Thornton ile tanıştığı, Mike Newell'in yönettiği komedi-dram Pushing Tin'de rol aldı. Filmin diğer oyuncuları ise John Cusack ve Cate Blanchett'ti. Jolie, Thornton'un baştan çıkarıcı, seksi, çılgın karısını oynadı. Film eleştirmenler tarafından karışık eleştiriler aldı. Jolie'nin karakteri özellikle eleştirildi.Güzel oyuncu Jolie, bir sonraki yardımcı rolünü sosyopat Lisa Rowe rolüyle Girl, Interrupted'ta canlandırdı. Girl, Interrupted filminde, akıl hastası Susanna Kaysen'ın hikâyesini anlatılıyordu. Film aynı zamanda Kaysen'in orijinal günlüklerinden bir uyarlamaydı. Winona Ryder ana karakteri oynamasına rağmen, film Jolie'nin Hollywood'daki son yükselişiyle ilgi çekti.

Oyunculuk yeteneğine çok iyi bir gözle bakılmasına karşın, Jolie'nin filmleri geniş bir kitleye ulaşamıyordu; ama Lara Croft: Tomb Raider (2001) Jolie'yi uluslararası bir süperstar yaptı. Popüler Tomb Raider video oyununun uyarlamasında Jolie, Lara Croft rolü için; Büyük Britanya aksanı, yoga, savaş sanatları terbiyesi ve araba yarışını öğrenmesi gerekti. Ama film genel olarak kötü eleştiriler aldı. Lara Croft: Tomb Raider her şeye rağmen uluslararası bir başarıydı ve Jolie'yi dünyaya bir aksiyon starı olarak tanıttı. Jolie sonra, mizahla gerilimi buluşturan Original Sin (2001) filminde Julia Russell'ı oynadı. Bu filmde başrolü Antonio Banderas'la paylaşmıştı. Film, Cornell Woolrich'in Waltz into Darkness adlı romanından uyarlandı ve Michael Cristofer tarafından yönetildi. Film tüm dünyada 35.402.320 Amerikan doları hasılat yaptı.

Jolie, 2003'te Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life'ta yeniden Lara Croft'u oynadı. Bu sefer Çin'in ünlü suç şebekelerinden birinin yöneticiliğini üstlenen Chen Lo ölümcül bir belayı, Pandora'nın Kutusu'nu açmaya çalışır ve dünyayı kurtarabilecek tek insan Lara Croft'tur. Bu yapım, önceki film kadar finansal başarı elde edememişken, uluslararası alanda 156.505.388 Amerikan doları kazandı. Aksiyon - komedi türündeki Mr. & Mrs. Smith, Jolie'nin 2005'te oynadığı tek filmdir. Film, Doug Liman tarafından yönetildi. Film birbirine rakip iki organizasyona tetikçi olarak çalıştıklarını anlayan, sıkılmış evli bir çifti anlatıyordu. Jolie, Brad Pitt'in filmdeki karakterinin eşi olan Jane Smith'i oynadı. Film birçok eleştiri aldı ama genellikle iki başrol oyuncusunun arasındaki kimya dolayısı ile övgüler aldı. 2007 yılında Jolie, yönettiği ilk film olan A Place in Time adlı belgeseli çekti. Film bir haftada dünya çevresinde 27 yerde yaşanan hayatı göstermektedir. Belgesel, Tribeca Film Festivali'nde gösterildi. Film ABD'nin en büyük eğitim sendikası olan National Education Association'a dağıtılma ve çoğunlukla liselerde gösterilme amacıyla tasarlandı. 2008'de, James McAvoy ve Morgan Freeman'la beraber aksiyon türündeki Wanted'ta oynadı. Wanted, Mark Millar'ın aynı isimli çizgi romanından uyarlanmıştı. Film olumlu eleştiriler aldı ve dünya çapında başarılı olup 341.433.252 Amerikan doları hasılat yaptı. Ayrıca Kung Fu Panda adlı animasyon filmde Master Tigress karakterine sesini verdi. 632 milyon Amerikan doları kazanan film Angelina'nın şu ana kadarki en büyük hasılatı sağlayan filmi oldu. 2010'un sonunda ise aslında 2011'de gösterime girmesi beklenen Turist filmi yayınlandı. Jolie filmde başrolü Johnny Depp ile paylaştı. Film genellikle eleştirmenlerden olumsuz yorumlar aldı ancak Depp ve Jolie performansları sayesinde Altın Küre'ye aday gösterildi. Oyunculuğa üç buçuk yıl ara veren Jolie, 2014'te fantastik macera türündeki Disney canlı aksiyon filmi Malefiz'de ana karakter olarak yer aldı. Film karışık tepkiler aldı fakat Jolie'nin performansı övüldü.

YARDIM İNSANI ANGELINA JOLIE

Jolie'nin kişisel olarak bilinçli hale gelmesi Kamboçya'da Tomb Raider filmini çekerken oldu. Sonra, uluslararası tehlikeler hakkında daha fazla bilgi almak için UNHCR ile çalışmaya başladı. İlerleyen aylarda koşulları daha iyi görebilmek için mülteci kamplarını ziyaret etti. 2001 yılının şubat ayında, ilk tarla çalışmasını Sierra Leone alanına ve Tanzanya'ya gerçekleştirdi. Jolie, Tanzanya'dan döndüğünde hala şokta olduğunu söyledi. Sonraki gelen aylarda ise iki buluşma için Kamboçya'ya geri döndü. Jolie, UNHCR'a Pakistan için 1 milyon Amerikan doları bağışladı ve sonrasında oradaki Afgan mültecilerle buluşmak için Pakistan'a gitti. Görevleriyle ilgili madde manevi her şeye asılan 27 Ağustos 2001'de Jolie'ye Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu İyi Niyet Elçisi unvanı verildi.