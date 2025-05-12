AMASYA'DA DEPREM Mİ OLDU: 12 Mayıs Pazartesi az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA deprem listesi!

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

AMASYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, saat 12:23'te Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi merkezli bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü. Yer sarsıntısı, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD AMASYA'DA DEPREM Mİ OLDU

Deprem, yalnızca Amasya ile sınırlı kalmayıp çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşları resmi açıklamaları takip etmeye ve panik yapmamaya çağırdı.

Amasya, Türkiye'nin aktif deprem bölgelerinden biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın bir konumda yer alıyor. Uzmanlar, bu tür depremlerin bölge için olağan olduğunu vurgularken, vatandaşların deprem tedbirlerine karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtiyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler