Altın fiyatları ne olur 2021? Altın yükselir mi, düşer mi? Uzmandan çarpıcı altın yorumu!

Uzmandan çarpıcı altın yorumu! "Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi! "Altın fiyatları ne olur 2021? Altın yükselir mi, düşer mi?" Soruları merak konusu oldu. Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalarla ocak ayı başından sonra ilk defa 1900 dolar seviyesini aştı. Gram altın, dolar/TL'deki yükselişin de katkısıyla 6 ay önceki zirveye yaklaştı. 26 Mayıs altın fiyatları | Bugün (26 Mayıs) Altın fiyatları ne kadar?

Altının ons fiyatı, dün akşam 1900 doları aşarak son dört ayın zirvesine yükseldi. Mart sonunda 1700 doların altında olan ons altın fiyatı, nisanda yükselişe geçti ve bugün 1907 doları gördü. Mayıs ayında ons altında değer artışı yüzde 7,8'e ulaştı ve Temmuz 2020 sonrasındaki en yüksek aylık artışa imza atıldı.

Ons altın, en son bu yılın ocak ayı başında 1900 doların üstünde yer almıştı. Böylece altında bu yılki kayıplar silinmiş oldu.

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Dolar/TL'deki artışa ons altın fiyatlarındaki artış da eklenince, gram altın fiyatı da sert yükseldi. 19 Mart'ta 404 TL olan gram altın, bugün 518 TL'ye yükseldi.

Yaklaşık iki aylık dönemde gram altındaki yükseliş, yüzde 28'i buldu.

Gram altın, dolar/TL'nin 8,57 ile rekor kırdığı ve ons altın fiyatının 1.950 dolar olduğu 6 Kasım 2020'de 534 TL'ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü. Sonrasında şubatta ise hem ons altında hem de dolar/TL kurundaki düşüşle gram altında 400 TL'nin altı seviyeler test edilmişti.

FED'DEN GELEN AÇIKLAMALAR YÜKSELTTİ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen ve enflasyondaki artışın geçici olduğuna işaret eden açıklamalar ile Hazine tahvil faizlerindeki gerileme, ons altın fiyatlarını da yükseltti.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Yahoo Finance ile gerçekleştirdiği röportajda enflasyon sinyallerinin büyük oranda geçici olacağını belirtti. Bu da Fed'den gelen daha önceki güvercin mesajlarla birlikte tahvil faizlerini aşağı yönlü baskıladı.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi haftaya yüzde 1,62 seviyesinde başladıktan sonra Fed'in güvercin tutumuyla yüzde 1,57 seviyesine geriledi.

Dolardaki zayıflık ve Hazine tahvil faizlerindeki gerileme, altına yönelik talebi artırdı. Küresel ekonominin pandemiden çıkışına dair belirsizlikler de güvenli liman olarak değerlendirilen altına dönük talebi pozitif etkiledi.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?



Güne 517,02 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,26 artışla 517,96'dan işlem görüyor. Dün en düşük 504,91, en yüksek 517,43 seviyelerini gören Gram Altın, günü 516,61 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Güne 848,24 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,27 artışla 849,84'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 837,51 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN NE KADAR?



Güne 1.696,47 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,24 artışla 1.699,17'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.676,13 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN NE KADAR?



Güne 3.358,73 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,23 artışla 3.364,00'dan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Güne 3.454,45 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,23 artışla 3.459,82'dan işlem görüyor.

ATA ALTIN NE KADAR?



Güne 3.454,45 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,23 artışla 3.459,88'dan işlem görüyor. Ata Altın, günü 3.465,03 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN NE KADAR?



26 Mayıs sabahı itibariyle Ziynet Altın alış fiyatı 3.275,53 TL iken satış fiyatı ise 3.342,01 TL.